Daniel Bisogno se lanzó contra Ricardo Peralta y el ganador de MasterChef acusó racismo

Para Daniel Bisogno, la trayectoria de "Pepe" no es suficiente para haber ganado el concurso televisivo (Foto: Instagram)

En la segunda temporada de MasterChef Celebrity, Ricardo Peralta se coronó con el primer lugar convirtiéndose en “el mejor cocinero de la cocina más famosa de México”, alzándose sobre figuras como Lorena Herrera, Arturo López Gavito y Alejandra Ávalos.

El influencer y comediante obtuvo el trofeo por su primer lugar y un premio de un millón de pesos, motivo que fue la alegría de sus compañeros y de sus miles de seguidores en las redes sociales, quienes no dudaron en enviarle sus felicitaciones a “Pepe”, como también es conocido por su canal “Pepe y Teo” en YouTube.

Sin embargo el triunfo de Ricardo Peralta en el famoso programa gastronómico no fue aplaudido por todos, pues el conductor Daniel Bisogno se mostró inconforme con su triunfo y emitió un ácido comentario, fiel a su estilo.

Ricardo Peralta conquistó la cocina más famosa de México. (Twitter/@MasterChefMx)

Y es que el colaborador de Pati Chapoy mostró su descontento por la victoria de Ricardo en una reciente emisión de Ventaneando, donde el famoso presentador destacó que en muchas ocasiones llegan a premiar “al más débil”, y expresó que el creador de contenido no posee una trayectoria reconocida como los otros finalistas del reality show.

“Luego premian al más débil, nadie sabe quién es, sí me molestó”, expresó Bisogno, a la par que sus colegas Mónica Castañeda y Ricardo Manjarrez intentaron disuadirlo de su comentario. “Tiene buenos dotes culinarios”, le contestó su compañero, mientras que la presentadora añadió “No te molestes, Muñe”, ante las muecas que hizo Bisgono al hablar de Ricardo.

Tras esta situación, el ganador de MasterChef Celebrity se pronunció en sus redes sociales y le mandó bendiciones al conductor: “Dios te bendiga @DaniBisogno”, tuiteó.

Dios te bendiga @DaniBisogno 🙌🏾💕 — Ricardo “La Loba” Peralta (@Ricardo_Peralta) December 21, 2022

Además el influencer que ha aparecido en otos proyectos como LOL, La más draga y Supertitlán afirmó que a Daniel Bisogno no le agradan las personas de tez morena, como es su caso, y que por ello habría realizado comentarios en su contra.

“O sea le caigo mal porque soy moreno, o sea el hombre sí es medio racista, no le caen bien las personas como que no son muy de la norma hegemónica ¿sabes? Y no lo digo nada más, así como nada más para generar controversia, solamente son cosas que pasan”, expresó en entrevista para GrastroLab Web.

Asimismo, Ricardo contó que no le importa lo que Daniel Bisogno diga pues no le interesa tener una amistad con él ni hablar siquiera, ya que aseguró que es una persona que le encanta ganarse problemas gratuitos.

“Lo que yo pienso es que a él le gusta mucho iniciar con el pie izquierdo en muchas relaciones ¿ya sabes? o sea, porque en el transcurso de Ventaneando pues siempre se ha metido de pronto en problemas y luego ya Pati le lleva al invitado o a la invitada de la que habló mal y ya luego (Bisogno) dice ‘no ya, ya, todo bien’”.

Pese a su popularidad en las redes sociales, donde sus videos cuentan con más de 500 mil visitas, Ricardo no esperaba poder ganar tan intensa competencia y así lo expresó a TVNotas luego de que su nombre ha permanecido en las tendencias de redes sociales desde el domingo 18 de diciembre, cuando obtuvo el triunfo del programa.

“No me imaginé ser el ganador, la verdad es que todavía no me cae el veinte de todo lo que me está pasando. Fue una gran aventura y como dice la chef Betty, en verdad que MasterChef te cambia la vida. Yo me veía como hasta el quinto o sexto programa, no más, la verdad es que si veía mucha competencia de muchos de los que estaban en la cocina, pero cada domingo y cada reto trataba de superarme y a lo mejor eso fue lo que me hizo llegar tan lejos, es un sueño hecho realidad”.

