“RBBS”: los hijos de Anahí y Dulce María al fin se conocieron e interactuaron con sus “tíos”

Los hijos de Anahí y Dulce María al fin se conocieron e interactuaron (Fotos: Instagram/@anahi)

Aunque en las fiestas decembrinas del 2019 RBD causó furor en redes sociales por reencontrarse luego de 11 años de que cada uno emprendió su vida artística y personal en solitario, el 2022 le ha dado a sus fans más de un momento así.

Esta ocasión siendo Anahí la anfitriona, cinco de los seis integrantes celebraron 15 años del lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, Empezar Desde Cero, así como posiblemente de manera anticipada lo que será Navidad y Año Nuevo, ya que la temática y decoraciones hacían referencia a ello, causando gran revuelo nuevamente.

Aunque Alfonso Herrera fue el gran ausente, Dulce María asistió y con ello finalizó todo rumor de supuestos problemas internos en la banda. El nombre de cada uno de ellos se ha convertido en tendencia, pero la atención de los fans se las ha robado Manuel, Emiliano y María Paula, los hijos de la intérprete de Mia Colucci con Manuel Velasco Coello y de quien dio vida a Roberta Pardo con Paco Álvarez.

Manuel, Emiliano y María Paula jugando en la reunión de RBD (Foto: Instagram)

Bajo un juego de palabras que hacía referencia al nombre de la banda pop, Anahí compartió cómo jugaban los “RBBS” con la mascota de su casa, causando gran euforia en redes sociales y el amplio fandom que poseen las también actrices, pues esta es la primera vez que los pequeños se conocen e interactúan, pues la pandemia por COVID-19 había imposibilitado el momento.

“Te amo tía Mai”, fue otro de los títulos de las fotos donde el hijo mayor del Senador del Congreso de la Unión de México posó con la recién casada con el productor Andrés Tovar, generando más interacciones y reacciones positivas. Sin embargo una tercera foto de las tres chicas RBD con Manuel terminó por hacer viral el nuevo encuentro.

Emiliano con sus "tías", Dulce María y Maite Perroni (Foto: Instagram)

Lamentablemente, la ausencia de Alfonso Herrera también imposibilitó que todos los “bebés rebeldes” se conocieran, pues el actor tiene dos varones llamados Daniel y Nicolás. Siendo de momento 5 en total los niños que forman parte de dicha generación, al que según grandes especulaciones en la farándula mexicana podrían sumarse más, pues se asegura que Maite Perroni está embarazada y pronto compartirá la noticia.

El hijo mayor de Anahí con Maite Perroni (Foto: Instagram)

“Literal la nueva generación hoy se conoció, al grado de que los papás pasaron a segundo plano y lo más tierno fue ver cómo se conocieron los Colucci con la Pardo”. “Anahí diciéndole a sus hijos que ellos son sus tíos es el gesto de amor más grande que puede haber, así como muestra de que no existe ningún problema como muchos envíos mencionan”. “Emiliano con Dul y Mai es algo que jamás imaginé; ojalá suban más videos de todo lo que pasó porque no me imagino esta reunión con maridos y niños”. “La alegría que hubiera dado que Poncho también hubiera asistido y por lo tanto sus bebés hubieran convivido con los de Any y la princesa de Dul, wow, eso si que está de locos”, escribieron internautas.

Así luce RBD a casi 20 años de su inicio (Foto: Instagram/@anahi)

Alfonso Herrera reaccionó al encuentro sin él

El protagonista de cintas como El Baile de los 41, Amar te duele y próximamente ¡Qué viva México! fue el gran ausente de la noche y esto fue motivo de sospechas sobre alguna ruptura. Sin embargo, más tarde el mismo actor respondió a una de las publicaciones de Anahí y aseguró que, de haber sido posible, él los hubiera acompañado con gusto. “Me hubiera encantado acompañarlos. Abrazos”, fue el mensaje de Herrera.

La única reunión pública que contó con los 6 fue en diciembre del 2019 (Foto: Instagram/@anahi)

Anahí, Christian Chávez, Maite Perroni, Dulce María y Christopher Uckermann han compartido frases como “Qué día tan feliz, amor absoluto, infinito total”, “Más unidos que nunca”, “Si esto no es amor, ¿qué es?” y canciones clásicas de la banda como Aún hay algo y Siempre he estado aquí, que acompañaron las conmovedoras escenas y confirmaron que, en efecto, RBD no se ha ido y entre ellos no hay ningún distanciamiento.

