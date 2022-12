Macarena Achaga y el agridulce triunfo de Argentina en el Mundial: “Mi país ha sido muy castigado”

El pueblo argentino está celebrando el triunfo de su selección luego que tras cuatro semanas de intensidad el Mundial Qatar 2022 vio brillar al nuevo campeón del mundo, Argentina, que se alzó con la codiciada copa de oro tras su triunfo por penales ante Francia en el estadio Lusail este domingo 18 de diciembre.

Esta gloria deportiva de la selección comandada por Leo Messi es motivo de alegría para millones de aficionados en el mundo, aunque ha dejado un sabor agridulce para algunos, a quienes preocupan las condiciones de los derechos humanos en el emirato árabe, especialmente en lo referido a las mujeres, los miembros de la comunidad LGBTIQ+ y los trabajadores migrantes.

Sobre este sentimiento de alegría mezclada con tristeza, la actriz argentina Macarena Achaga conversó con Infobae México enmedio de la promoción de su recién estrenada Travesuras de la niña mala, serie basada en la novela de Mario Vargas Llosa que protagoniza.

Los festejos de todo el plantel después de que Messi recibió la copa del mundo (REUTERS/Carl Recine)

“Creo que en el Mundial soy muy futbolera, siento que es una cosa que une a todos, como sociedad, como planeta, todo el mundo se sienta a la misma hora en todos lados. Tengun un poco de sentimientos encontrados porque de repente veo ahí a Messi por fin alzando la copa del Mundial y sin embargo está rodeado de gente que piensa tan distinto a mí y a muchos de nosotros, en donde no se respetan cosas que deberían ser muy sencillas”, contó la nacida en Mar del Plata en 1992 respecto al hecho de que las mujeres en Qatar, como en otro países del golfo Pérsico donde el islam es la religión oficial, se enfrentan a numerosas discriminaciones bajo el sistema de “tutela masculina”.

Macarena se refirió tambén al futbolista iraní Amir Nasr-Azadani, quien se enfrenta a una pena de muerte por atreverse a protestar contra la represión del régimen de los ayatollah contra las mujeres iraníes.

Y es que luego de que Mahsa Amini, una chica que fue ejecutada por no llevar bien colocado el velo islámico, el defensa del club de futbol Iranjaván se sumó a las protestas en contra del regimen del líder supremo Alí Jamenei, que se han desatado en Irán durante las últimas semanas. Esta situación llamó la atención de Macarena Achaga, al grado de deprimirla.

Macarena Achaga está de estreno con la serie "Travesuras de la niña maña", una serie adaptada de la novela de 2006 de Mario Vargas Llosa (Foto: Instagram @macabeso)

“Ayer al mismo tiempo que estaba en el Mundial también estaba leyendo que una de mis mejores amigas, que es muy futbolera hizo este posteo que me gustó ver porque alza la voz. Me deprimió muchísimo porque de verdad después de esto no podía pegar el ojo, yo decía ‘es que esto no es normal, que castiguen a un hombre por estar defendiendo los derechos de la mujer’, me parece una cosa tan absurda, que de hecho pueda haber una sentencia por algo así”, expresó la también modelo.

“De verdad no entiendo de repente en qué mundo vivimos y también me parece bastante ilógico, y espero que nadie se ofenda, pero sí me parece absurdo que se elija una base donde no se respetan los derechos básicos, como la opinión, como ser una mujer, de verdad no me hace sentido que vayamos a festejar algo tan importante...”, destacó la joven de 30 años.

La situación de Amir Nasr-Azadani ha conmocionado a la opínión pública mundial, e incluso la FIFA emitió un comunicado condenando la pena que ha de enfrentar (Foto: Captura de pantalla)

Sin embargo, la gloria que ahora vive Argentina es para Macarena una “esperanza” de que el rumbo del país sudamericano irá a mejor a partir de este triunfo “merecido”, y apludió que las restricciones que se viven en Qatar hayan sido ocasión para visibilizar estas problemáticas a nivel global.

“Me entristece un poco todo el sentimiento tan alegre de ganar el Mundial y de ver a mi país por fin levantar la copa, teñir algo tan bonito de algo tan triste, pero también me gusta que lo podemos hablar, que se estén diciendo estas cosas alrededor del mundo, que todos nos estamos quejando y diciendo ‘esto no está bien’, habla de una empatía y solidaridad por lo menos de algunos seres humanos que pensamos lo opuesto, es muy triste”.

Argentina enfrenta una crsis en su economía, sumada a la situación política dentro de la coalición que gobierna desde 2019, altos niveles de inflación, una degradación del mercado de trabajo y profundas dificultades vinculadas a su relación con el dólar, aspectos que el triunfo de la selección albiceleste ha ayudado a sobrellevar entre la población.

“De una manera muy egoísta estoy muy feliz por el que mi país ganara la copa, es una sensación de que algo de lo que se merece mi tierra le llega, creo que mi país ha sido muy castigado en muchos sentidos, las últimas décadas, y que ha sufrido una cantidad de barbaridades que no deberían tampoco ya pasar, y veo y digo ‘bueno, esto puede ser el principio de una mejor etapa’, por lo menos de acordarnos que con un poco de esperanza todo puede cambiar y esto yo creo que da esperanza”, contó la actriz quien vivió la emoción de la final de Qatar 2022 en Ciudad de México, al lado de su novio, el influencer Juanpa Zurita.

