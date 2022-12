Qué sanciones podría recibir por invadir el carril confinado del Metrobús

Invadir los carriles exclusivos puede ser motivo de multa (Twitter @Claudiashein)

La cuenta oficial de Twitter del Metrobús de la Ciudad de México dio a conocer cuáles pueden ser las sanciones que podrían recibir las personas que decidan invadir su carril confinado.

Además de que meterse en dicho sitio es un delito, los usuarios se pueden hacer acreedores a las siguientes multas, las cuales pueden ir desde los 3 mil 848 pesos hasta los 5 mil 773 pesos más la disminución de seis puntos en la licencia de conducir.

El Reglamento de Tránsito de la CDMX en su artículo 30 estipula las diversas multas a las que son merecedores los automovilistas y motociclistas que invadan los carriles exclusivos del Metrobús, las cuales aplican en los siguientes casos:

¿Sabías que la multa por invadir el carril del Metrobús es hasta de $5,773 pesos?



¡No lo hagas!



- Cuando se dan vuelta a la izquierda, derecha o en “U” sobre carriles del Metrobús.

- Al momento de cambiar de cuerpo de circulación en la misma vía cuando existen señalamientos restrictivos que prohíben dichos movimientos.

- Cuando se circule sobre los carriles exclusivos para el transporte público en el sentido de la vía o en contraflujo.

En caso de no saldar la multa no se podrá verificar y el vehículo dejará de circular hasta que se cumplan con las amonestaciones. Es importante recordar que existen cámaras de vigilancia atentas en todo momento para poder infraccionar a los automovilistas que no respeten los carriles exclusivos del transporte.

En caso de no cumplir la multa el vehículo en cuestión no podrá realizar su verificación (Foto: Metrobús CDMX)

Además de que violentar dichas instrucciones puede poner en riesgo la vida de las personas y en el peor de los casos se puede llegar a perder la vida, tal como se han estado presentando accidentes de ese tipo en la ciudad.

Accidentes vehiculares relacionados con unidades del Metrobús

Un hombre que repartía tortillas en una motocicleta fue atropellado por una unidad de Metrobús, lamentablemente el sujeto murió por la tarde del viernes 15 de diciembre sobre Insurgentes Norte.

Alrededor de las 11:00 horas del día fue que el repartidor circulaba en su vehículo con dirección al norte de la ciudad transportando varios kilos de tortillas. En terrible accidente ocurrió en la estación Revolución, en la alcaldía Cuauhtémoc, justo sobre avenida Insurgentes y el cruce con la calle Thomas Alva Edison.

Un hombre fue embestido por un Metrobús (captura de pantalla: Itzel Cruz Alanís)

“Tras la revisión del video de la unidad, y reserva de lo que establezca la investigación de la Fiscalía General de Justicia, se observa que el motociclista viajaba sobre Insurgentes, dirección sur, cuando pierde el control de su vehículo, cruza el camellón y se impacta de frente con la unidad de Metrobús, dirección Indios Verdes”, declaró el transporte.

Otro accidente en el que se vio involucrado una persona de aproximadamente 46 años, la cual falleció después de ser atropellada por una unidad de la Línea 6 del Metrobús en la Ciudad de México (CDMX), el incidente sucedió en avenida Cultura Norte, colonia El Rosario, la cual pertenece a la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con la tarjeta informativa, el accidente fatal ocurrió cerca de las 18:35 horas del pasado viernes 2 de diciembre, hora en que el conductor de la unidad notificó que había golpeado con el autobús a una persona en el carril confinado.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al sitio, determinaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que el conductor de la unidad se quedó en el lugar del suceso en disposición de acudir al Ministerio Público en caso de ser necesario.

