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Acción Nacional celebra triunfo de Abelardo de La Espriella en Colombia

El partido afirma que el resultado marca el revés de lo que llama “populismo autoritario y corrupto”

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El PAN sostuvo en su felicitación a Abelardo de la Espriella que “en América Latina gana la libertad”. REUTERS/Jair Coll
El PAN sostuvo en su felicitación a Abelardo de la Espriella que “en América Latina gana la libertad”. REUTERS/Jair Coll

El PAN difundió este 21 de junio un mensaje en el que felicitó a Abelardo de La Espriella, a quien llamó el “próximo presidente de Colombia, luego de su virtual triunfo en las elecciones de dicho país.

Acción Nacional celebró que “hoy en Colombia el populismo autoritario y corrupto fue derrotado” y afirmó que “lo será también en México, de acuerdo con una publicación de Acción Nacional en su cuenta de X.

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En el mismo tuit, el partido sostuvo: “¡En América Latina gana la libertad!” y mencionó como antecedentes a Perú, Chile, Bolivia, Honduras, Ecuador y Argentina.

Alito Moreno felicita a Abelardo de la Espriella por su triunfo presidencial en Colombia

Alejandro Moreno presentó la impugnación ante el INE. | X- Alejandro Moreno
El dirigente del PRI sostuvo que las “tendencias irreversibles” del proceso electoral confirman el resultado a favor de Abelardo de la Espriella. | X- Alejandro Moreno

El presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno felicitó a Abelardo de la Espriella por su triunfo en las elecciones presidenciales de Colombia, celebradas este 21 de junio, según un mensaje que publicó en X.

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En el tuit, Moreno sostuvo que la elección transcurrió “en una jornada electoral tranquila y con amplia participación ciudadanay afirmó que “las tendencias irreversiblesdel proceso “confirman el resultado y le dieron a De la Espriella “el respaldo mayoritario para encabezar el país.

El dirigente priista también señaló que Colombia es “un aliado estratégico” de México y dijo que confía en que la nueva etapa “contribuirá al fortalecimiento de la democracia, el Estado de derecho y las instituciones.

Moreno agregó que espera que México y Colombia mantengan una relación de respeto, cooperación y entendimiento, con lazospolíticos, económicos y culturales.

El preconteo da el 49.65% a De la Espriella con 12 millones de votos

Abelardo de la Espriella ganó la Presidencia de Colombia y llegará a la Casa de Nariño para el periodo 2026-2030. REUTERS/Charlie Cordero
Abelardo de la Espriella ganó la Presidencia de Colombia y llegará a la Casa de Nariño para el periodo 2026-2030. REUTERS/Charlie Cordero

Abelardo de la Espriella ganó la Presidencia de Colombia y llegará a la Casa de Nariño para el periodo 2026-2030, después de una campaña de menos de un año en la que convirtió la seguridad, los símbolos patrios y la promesa de mano duracontra el crimen en el centro de su oferta política.

El resultado se conoció con el 98.86% de las mesas informadas en el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En ese corte, el nuevo mandatario obtuvo 12 millones 944 mil 441 votos, equivalentes al 49.65%, por encima del candidato del oficialismo Iván Cepeda.

Su victoria cerró una contienda en la que De la Espriella pasó de ser uno de los abogados más mediáticos del país a encabezar el Ejecutivo sin trayectoria previa en cargos de elección popular ni experiencia en funciones de gobierno. Su aspiración presidencial se anunció oficialmente en julio de 2025.

La apuesta electoral se construyó alrededor de mensajes sobre seguridad, autoridad, lucha contra la corrupción y recuperación económica. En plazas públicas, auditorios y encuentros ciudadanos, De la Espriella apeló de forma constante a la bandera de Colombia, a la camiseta amarilla de la selección nacional y a referencias sobre la defensa de la patria.

La campaña de De la Espriella se centró en seguridad, autoridad, lucha contra la corrupción y recuperación económica, con el mensaje de “mano dura” contra el crimen. REUTERS/Jair Coll
La campaña de De la Espriella se centró en seguridad, autoridad, lucha contra la corrupción y recuperación económica, con el mensaje de “mano dura” contra el crimen. REUTERS/Jair Coll

Esos elementos se integraron a la identidad política de su movimiento Defensores de la Patria. También quedaron asociados a su apodo de “El Tigre” y al lema “Firmes por la patria”, que sus simpatizantes adoptaron como parte visible de la campaña.

En la primera vuelta, De la Espriella ya había encabezado la contienda con 10 millones 361 mil 499 votos, que representaron el 43.74% del total. Cepeda alcanzó 9 millones 688 mil 361 sufragios, equivalentes al 40.90%.

De la Espriella se presentó durante toda la campaña como un outsider, un empresario independiente y una alternativa frente a las estructuras políticas tradicionales. Aunque en la recta final recibió respaldos de dirigentes y sectores de distintas corrientes ideológicas, mantuvo el discurso de cambio frente a las élites que, según su narrativa, habían gobernado históricamente el país.

La propuesta programática de De la Espriella puso la seguridad como su bandera principal. Sus discursos insistieron en enfrentar el narcotráfico, a las organizaciones armadas ilegales y a la criminalidad urbana, con énfasis en fortalecer a las fuerzas armadas, aumentar la presión contra estructuras criminales y modificar políticas aplicadas durante el gobierno anterior.

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