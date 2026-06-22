Acción Nacional celebra triunfo de Abelardo de La Espriella en Colombia

El PAN sostuvo en su felicitación a Abelardo de la Espriella que “en América Latina gana la libertad”. REUTERS/Jair Coll

El PAN difundió este 21 de junio un mensaje en el que felicitó a Abelardo de La Espriella, a quien llamó el “próximo presidente de Colombia”, luego de su virtual triunfo en las elecciones de dicho país.

Acción Nacional celebró que “hoy en Colombia el populismo autoritario y corrupto fue derrotado” y afirmó que “lo será también en México”, de acuerdo con una publicación de Acción Nacional en su cuenta de X.

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En el mismo tuit, el partido sostuvo: “¡En América Latina gana la libertad!” y mencionó como antecedentes a Perú, Chile, Bolivia, Honduras, Ecuador y Argentina.

Alito Moreno felicita a Abelardo de la Espriella por su triunfo presidencial en Colombia

El dirigente del PRI sostuvo que las “tendencias irreversibles” del proceso electoral confirman el resultado a favor de Abelardo de la Espriella. | X- Alejandro Moreno

El presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno felicitó a Abelardo de la Espriella por su triunfo en las elecciones presidenciales de Colombia, celebradas este 21 de junio, según un mensaje que publicó en X.

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En el tuit, Moreno sostuvo que la elección transcurrió “en una jornada electoral tranquila y con amplia participación ciudadana” y afirmó que “las tendencias irreversibles” del proceso “confirman el resultado” y le dieron a De la Espriella “el respaldo mayoritario” para encabezar el país.

El dirigente priista también señaló que Colombia es “un aliado estratégico” de México y dijo que confía en que la nueva etapa “contribuirá al fortalecimiento de la democracia, el Estado de derecho y las instituciones”.

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Moreno agregó que espera que México y Colombia mantengan una relación de “respeto, cooperación y entendimiento”, con lazos “políticos, económicos y culturales”.

El preconteo da el 49.65% a De la Espriella con 12 millones de votos

Abelardo de la Espriella ganó la Presidencia de Colombia y llegará a la Casa de Nariño para el periodo 2026-2030. REUTERS/Charlie Cordero

Abelardo de la Espriella ganó la Presidencia de Colombia y llegará a la Casa de Nariño para el periodo 2026-2030, después de una campaña de menos de un año en la que convirtió la seguridad, los símbolos patrios y la promesa de “mano dura” contra el crimen en el centro de su oferta política.

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El resultado se conoció con el 98.86% de las mesas informadas en el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil. En ese corte, el nuevo mandatario obtuvo 12 millones 944 mil 441 votos, equivalentes al 49.65%, por encima del candidato del oficialismo Iván Cepeda.

Su victoria cerró una contienda en la que De la Espriella pasó de ser uno de los abogados más mediáticos del país a encabezar el Ejecutivo sin trayectoria previa en cargos de elección popular ni experiencia en funciones de gobierno. Su aspiración presidencial se anunció oficialmente en julio de 2025.

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La apuesta electoral se construyó alrededor de mensajes sobre seguridad, autoridad, lucha contra la corrupción y recuperación económica. En plazas públicas, auditorios y encuentros ciudadanos, De la Espriella apeló de forma constante a la bandera de Colombia, a la camiseta amarilla de la selección nacional y a referencias sobre la defensa de la patria.

La campaña de De la Espriella se centró en seguridad, autoridad, lucha contra la corrupción y recuperación económica, con el mensaje de “mano dura” contra el crimen. REUTERS/Jair Coll

Esos elementos se integraron a la identidad política de su movimiento Defensores de la Patria. También quedaron asociados a su apodo de “El Tigre” y al lema “Firmes por la patria”, que sus simpatizantes adoptaron como parte visible de la campaña.

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En la primera vuelta, De la Espriella ya había encabezado la contienda con 10 millones 361 mil 499 votos, que representaron el 43.74% del total. Cepeda alcanzó 9 millones 688 mil 361 sufragios, equivalentes al 40.90%.

De la Espriella se presentó durante toda la campaña como un outsider, un empresario independiente y una alternativa frente a las estructuras políticas tradicionales. Aunque en la recta final recibió respaldos de dirigentes y sectores de distintas corrientes ideológicas, mantuvo el discurso de cambio frente a las élites que, según su narrativa, habían gobernado históricamente el país.

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La propuesta programática de De la Espriella puso la seguridad como su bandera principal. Sus discursos insistieron en enfrentar el narcotráfico, a las organizaciones armadas ilegales y a la criminalidad urbana, con énfasis en fortalecer a las fuerzas armadas, aumentar la presión contra estructuras criminales y modificar políticas aplicadas durante el gobierno anterior.