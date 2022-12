Una persona falleció tras ser atropellada por el Metrobús en la alcaldía Azcapotzalco

Ocurrieron dos incidentes similares entre septiembre y octubre en la misma alcaldía (Twitter/@Gposiadeoficial)

Una persona de aproximadamente 46 años murió después de ser atropellada por una unidad de la Línea 6 del Metrobús en la Ciudad de México (CDMX), el incidente sucedió en avenida Cultura Norte, colonia El Rosario, la cual pertenece a la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con la tarjeta informativa, el accidente fatal tuvo ocurrió hacia las 18:35 horas de este 2 de diciembre, hora en que el conductor de la unidad notificó que había golpeado con el autobús a una persona en el carril confinado.

“El Centro de Control de Metrobús recibió una alerta a las 18:35 horas, en la que el operador notificó que atropelló a un peatón que se encontraba sobre el carril confinado, por lo que, de acuerdo con el protocolo, detuvo la marcha para verificar el suceso y el estado de la persona” se pudo leer en el comunicado.

Respecto del lamentable hecho de tránsito en Línea 6, informamos lo siguiente: pic.twitter.com/ek6K8CTKGS — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) December 3, 2022

Cuando los servicios de emergencia llegaron al sitio, determinaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que el conductor de la unidad se quedó en el lugar del suceso en disposición de acudir al Ministerio Público en caso de ser necesario. Asimismo, las autoridades del Metrobús ya colaboran con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Por el momento no hay ninguna explicación preliminar sobre lo que podría haber ocurrido, no se sabe si la unidad circulaba a exceso de velocidad o si hubo una falla en el sistema de frenado, pero en la foto se puede ver que no había ningún paso peatonal, así que algunas versiones apuntan a que la persona podría haber cruzado la calle en un lugar no destinado para ello.

Manifestación a las afueras de Semovi para exigir justicia por el ciclista arrollado. (Foto: @tintasepia)

Entre octubre y septiembre de este mismo año, tres personas más fallecieron en circunstancias similares en la alcaldía Azcapotzalco. El 23 de septiembre un ciclista identificado como Jonathan murió arrollado por una unidad de Metrobús. El incidente de tránsito sucedió cerca de la estación Tecnoparque sobre el puente Las Granjas.

De acuerdo con diversos reportes y las cámaras de vigilancia, el ciclista iba en el carril confinado al Metrobús, las autoridades informaron que pasaron dos unidades de este transporte sin precisar cuál lo había arrollado, minutos después se pudo ver el cuerpo del hombre tirado y su bicicleta a varios metros de él.

La familia del ciclista no supo sobre el paradero del ciclista durante unos días, después pudieron identificar el cuerpo, así que los seres queridos de Jonathan realizaron una manifestación.

Joven es atropellado por unidad del Metrobús. (Foto: Twitter @Picos6b)

“Exigimos que la Fiscalía CDMX y la Alcaldía Azcapotzalco hagan lo necesario para que los responsables paguen su impunidad y que exista una infraestructura vial segura para los ciclistas, motociclistas y transeúntes”, se detalla en la publicación.

Días después, el 30 de septiembre, el Centro de Control del Metrobús, recibió una alerta a las 21:15 horas, donde el conductor notificó que atropelló a una persona de aproximadamente 30 años de edad, que se encontraba sobre el carril confinado y quien perdió la vida.

El Sistema de Transporte Público de la Ciudad de México dio a conocer que el hecho ocurrió en la colonia Industrial Vallejo, en la alcaldía Azcapotzalco. El chofer prestaba sus servicios para una de las unidades de la Línea 6 con dirección a El Rosario, misma del incidente de este 2 de diciembre.

De acuerdo con el operador de la unidad, detuvo su marcha en el momento del contacto involuntario hacia el peatón para verificar el estado de la persona y se emitió la alerta para recibir el auxilio, pero cuando los servicios de emergencia llegaron, la persona ya no tenía signos vitales.

