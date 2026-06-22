Captan a conductor del Metro CDMX que se unió a los festejos del triunfo de México ante Corea y abandonó su lugar de trabajo

En redes sociales circuló el momento en el que un chofer dejó la cabina de conducción para unirse a los festejos con los pasajeros del Metro CDMX (Captura redes sociales)

La Selección Mexicana se convirtió en el primer clasificado a la ronda de dieciseisavos de la Copa Mundial 2026, su victoria 1 - 0 ante Corea del Sur provocó una ola de festejos en diferentes puntos del país. Calles del centro histórico de la Ciudad de México fueron de las zonas más concurrentes para las celebraciones, también en el transporte público hubo celebraciones.

En redes sociales se viralizó un festejo que causó indignación y críticas, fanáticos captaron el momento en el que un conductor del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) abandonó la cabina de conducción de un convoy en movimiento para unirse a la celebración por el Tricolor, rápidamente este suceso causó una serie de críticas.

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Los hechos ocurrieron en la Línea 12, de acuerdo con lo que se puede apreciar en las imágenes, un chofer salió de la cabina de conducción para unirse a los pasajeros que estaban bailando por el triunfo de la Selección Mexicana.

Un video de TikTok evidenció cómo un operador del STC Metro dejó un convoy en movimiento para unirse a los festejos de la afición mexicana por el triunfo de México ante Corea del Sur en el Mundial 2026, la situación causó indignación por cómo el conductor abandonó su área de trabajo (Redes sociales)

¿Qué pasó con el conductor del Metro CDMX que festejó a la Selección Mexicana?

En las imágenes, se puede apreciar cómo los pasajeros empezaron a celebrar que el conductor del vagón en movimiento se unió a ellos para festejar el triunfo del Tricolor, se observa cómo es que empezaron a bailar, y lo que más llamó la atención fue que el vagón seguía en movimiento. Aunque no se distingue en qué estación ocurrió el incidente, sí se observa que el convoy siguió con su marcha pese a que el chofer dejó su área de trabajo.

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Algunos internautas reaccionaron al incidente con comentarios como “Las ‘ventajas’ del Pilotaje Automático de la Línea 1 y 12″, “Luego por qué se estampan...”, “Ojalá que lo despidan”, fueron algunas de las críticas.

Hasta el momento, el STC Metro no ha compartido alguna postura oficial sobre el incidente. Mientas tanto, en redes sociales el video sigue generando conversación.

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El gobierno de la CDMX desplegó 360 trabajadores para reabrir Reforma

El personal de limpieza recolectó sobre todo botellas de cerveza y vino, latas, bolsas plásticas y otros desechos sólidos. Al amanecer, personal del gobierno capitalino documentó jardineras y zonas verdes destruidas sobre Paseo de la Reforma por el paso de los aficionados y el uso indebido de espacios públicos.

El saldo incluyó también daños a mobiliario urbano y monumentos. Hasta el momento, el gobierno de la ciudad no había presentado un balance económico de las afectaciones.

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El gobierno de la CDMX desplegó 360 trabajadores para reabrir Reforma (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

La Secretaría de Obras y Servicios indicó que los trabajos de limpieza y rehabilitación continuarían durante el fin de semana en coordinación con otras dependencias locales y federales. El gobierno capitalino pidió a la población celebrar con responsabilidad y cuidar los espacios públicos, al advertir que la recuperación de las áreas dañadas podría tardar varios días.

Las redes sociales concentraron críticas por basura y destrozos

Las imágenes y videos del estado en que quedó El Ángel de la Independencia y otros puntos de la ciudad se viralizaron en redes sociales tras los festejos de la noche del 18 de junio, según la publicación. Las críticas se centraron en la destrucción de áreas verdes y la acumulación de basura que derivó en la movilización de cientos de trabajadores.

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Las redes sociales concentraron críticas por basura y destrozos (REUTERS/Armando Vega/File Photo)

Entre los mensajes más difundidos aparecieron comparaciones con los cuestionamientos que suelen dirigirse a las marchas del 8M y otras movilizaciones.

En redes se leyeron frases como: “No veo hombres indignados diciendo que no son formas”, “Ya no nos pueden decir nada del 8M”, “Guarden todos estos videos para el Mes del Orgullo y el 8M”, “Creo que hay una diferencia entre celebrar y glorificar la falta de control y comportarse como mandriles”, “Qué bien que celebren, pero por qué destruir las cosas, por qué ensuciar, eso no es celebrar”, “No son formas, esto no me representa” y “A partir de ahora los hombres no tienen derecho de opinar de ningún manifestación”.

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