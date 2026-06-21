Gobierno CDMX revela la cantidad que pagó para la transmisión del Mundial en las sedes del Fan Fest

Fans react during halftime of the match between Mexico and South Korea at a public screening in Plaza Garibaldi, during the 2026 FIFA World Cup, in Mexico City, Mexico, June 18, 2026. REUTERS/Armando Vega

Una de las experiencias mundialistas que pueden vivir los fanáticos en la Ciudad de México es la de acudir al FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo Capitalino; sin embargo, no es la única opción, pues las autoridades han habilitado otras sedes con la transmisión oficial de los juegos de la Copa Mundial 2026.

Debido a la cantidad de personas que han acudido al Fan Fest en el Zócalo, las autoridades informaron sobre la instalación de 11 nuevas pantallas para que los fanáticos puedan ver los juegos, en especial darle seguimiento al paso de la Selección Mexicana.

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Esta situación se dio a conocer el jueves 18 de junio, cuando del Tri se enfrentó a Corea del Sur; la convocatoria resultó exitosa pues más de 130 mil fanáticos se congregaron en diferentes puntos de la capital para seguir el juego.

¿Cuánto costó la transmisión gratuita del Mundial en los festivales de la CDMX?

Una multitud de aficionados mexicanos con camisetas verdes de la selección nacional celebra con las manos en alto durante el fan fest organizado en el Zócalo de la Ciudad de México por el partido contra Corea del Sur. (Jefatura Gobierno CDMX)

La transmisión del Mundial 2026 en los 18 Festivales Futboleros instalados en la capital tuvo un costo de 135 millones de pesos, pero el Gobierno de la Ciudad de México aseguró que ese monto no saldrá del presupuesto público porque será reintegrado por 30 marcas y empresas patrocinadoras.

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La jefa de Gobierno Clara Brugada informó que los derechos para reproducir los partidos en esos espacios no costarán “un solo peso” al erario capitalino ni a la población. La mandataria presentó la alianza desde La Bombilla, Álvaro Obregón, donde explicó que el objetivo fue llevar la experiencia fuera del estadio.

Brugada dijo que “los derechos de transmisión de los 18 festivales futboleros que organizamos durante el Mundial no le costarán un sólo peso al presupuesto público de la Ciudad”. También agradeció la participación de más de 30 empresas que se sumaron al esquema.

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Cómo se pagó la transmisión en las sedes del Fan Fest (REUTERS/Seila Montes)

Cómo se pagó la transmisión en las sedes del Fan Fest

El secretario de Administración y Finanzas Juan Pablo de Botton Falcón explicó que la inversión en los festivales implica una erogación de 180 millones. De ese total, 135 millones de pesos corresponden a los derechos de transmisión de los partidos.

El funcionario señaló que la aportación de la Ciudad de México será restituida mediante los apoyos que recibe la administración capitalina. Agregó que esos recursos no implican otra contraprestación más allá de permitir la realización de los festivales.

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Entre las aportaciones de los patrocinadores hay recursos, logística, apoyos en especie y equipos. Entre las empresas enlistadas por las autoridades están VISA, Banco Plata, Host City, Broxel, Televisa, Ocesa, Rappi México, Multiva, Metlife y Steren.

Qué informó el Gobierno de la Ciudad de México sobre el gasto

Brugada afirmó que por el Zócalo han pasado más de medio millón de personas. Añadió que, tan solo un día antes, 130 mil personas vieron los partidos en los Festivales Futboleros (CDMX)

Durante la conferencia, Brugada afirmó que por el Zócalo han pasado más de medio millón de personas. Añadió que, tan solo un día antes, 130 mil personas vieron los partidos en los Festivales Futboleros.

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Para la operación de estos espacios, el gobierno capitalino desplegó más de 35 mil servidores públicos. Esa fuerza estuvo encargada de resguardar el Estadio Ciudad de México y los festivales.

Las autoridades también movilizaron casi 550 autobuses con servicios especiales, alternos y de traslado. Además, el Tren Ligero transportó a 50 mil personas para ir y regresar del estadio.

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En el mismo acto, Guillermo de la Mora de Host City dijo que esta coordinación es una muestra de lo que puede hacerse cuando los tres niveles de gobierno trabajan junto con las empresas. Con ese esquema, la administración capitalina sostiene que el costo de los derechos se compensa con aportaciones privadas.