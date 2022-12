Laura Zapata habría lanzado nuevas indirectas a Lucía Méndez pese advertencias de demanda

Tras llamarla “insoportable” e “insufrible”, Lucía Méndez bloqueó a Laura Zapata de redes sociales (Fotos: Netflix)

Tras participar juntas en la primer temporada del reality show Siempre reinas, Laura Zapata y Lucía Méndez se han visto envueltas en una fuerte polémica debido a la enemistad que surgió entre ellas.

Sin embargo, la situación escaló a tal punto que Méndez decidió recurrir a su equipo legal para emitir una advertencia a su compañera de programa y a Sylvia Pasquel para que dejaran de hablar sobre ella. A pesar de esto, en esta ocasión, la aclamada Villana de telenovelas continuaría tentando a su suerte y colocó lo que parecen nuevas indirectas hacia su ahora némesis.

Fue a través de su cuenta de TikTok donde Laura Zapata colocó algunos clips a los que catalogó como “Frases de la Zapata” y en los que dio algunos comentarios sin hacer referencias específicas.

“Una manera de demostrar la inteligencia es sabiendo ignorar aquello que no vale la pena “, fue la primera que colocó y dentro de la descripción del video puso algunos hashtags entre los que se encontraba el de Siempre reinas.

Las cuatro actrices convocadas al reality poseen una carrera de más de tres décadas en el espectáculo nacional (Foto: Netflix)

Asimismo, en otro video se puede observar a la actriz frente a la cámara mientras menciona: “La verdad sólo molesta a quien aparenta ser lo que no es”.

Estas declaraciones rápidamente se viralizaron y varios de sus seguidores no tardaron en responderle y enviarle todo tipo de cariño y apoyo.

“Bien dicho saludos a esa mujer es muy inteligente me gusta como habla”. “Es correcto mi lau te amo admiro la y respeto y amo tus frases dios te bendiga”. “Al hablar de ello es no ignorarlo si lo valoras te importa cuando no importa no se comenta”. “Así es mi Querida Laura! la Adoro. Bendiciones Reina”, son algunas de las menciones que aparecen en esta red social.

De igual manera, desde su cuenta de Twitter, poco después de que Lucía señalara que podría proceder legalmente contra ella en caso de que mencionara su nombre, Zapata optó por citar varios tuits.

En uno de los primeros comentarios que hizo la villana de María Mercedes aseguró que actualmente está muy ocupada, por lo que no podrá “contar” con ella. “¿Qué tal? ¡Yo tan ocupada en mis labores artísticas! ¡Por ahora no podrá contar conmigo!”, fue el mensaje de la histrionisa.

Después, agregó que en Siempre Reinas participó “¡pura ching**a, menos una!”, también respondiendo a un comentario de una usuaria que aplaudía la carrera de Laura, Sylvia Pasquel y Lorena Herrera.

Asimismo, apoyó a la respuesta de una seguidora que habló sobre el porqué Méndez no debería de participar en un programa de telerrealidad si es que no va a soportar el ambiente. Laura Zapata aseguró que su compañera ya estaba actuando y estaba acatando sus consejos de evolucionar “de tapete a ser humano”.

“Gracias por lo que a mí me corresponde. Y estoy feliz, me encanta de que lo que digo lo captan y además lo repiten y lo hacen suyo, como esto de qué ‘hay que evolucionar de tapete a ser humano’… ¡Yupi!”

Qué dijo Lucía Méndez en su comunicado

La intérprete de Se acabó advirtió que habría iniciado denuncias en contra de su compañera; también implicó a Sylvia Pasquel por recientemente sumarse a Zapata.

“Se informa de la carta de advertencia y cese de conductas contrarias a las buenos usos y costumbres que rigen a los medios de comunicación y las redes sociales, respecto al mal uso y abuso al derecho exclusivo de la propia imagen del nombre artístico Lucía Méndez La Diva de México, por parte de Laura Zapata y Sylvia Pasquel”, se lee al comienzo de la misiva.

Según se explicó en el comunicado, el hecho de que han “perjudicado” y “denostado peyorativamente” a la protagonista de Colorina inclusive sería considerado violencia de género, daño a su imagen y violación a la vida privada, por ello que haya decidido emprender acciones.

