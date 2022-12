Galilea Montijo admitió que no todos sus compañeros de “Hoy” le caen bien

Andrea Legarreta es la conductora con más trayectoria dentro del matutino. (Foto Instagram: @taniarin)

Desde que Galilea Montijo se sumó al programa Hoy se convirtió en una de las conductoras favoritas del público gracias a su personalidad y dupla con Andrea Legarreta. Durante sus casi 15 años frente del matutino de Televisa ha estado envuelta en escándalos por sus errores al aire y opiniones sobre temas polémicos. Asimismo, ha enfrentado rumores sobre su relación laboral con sus compañeros que aparentemente tienen algo de verdad, pues recién admitió haber tenido enemistades con algunos de ellos.

Fue durante una emisión de Netas Divinas donde Galilea Montijo se sinceró sobre sus reacciones más exageradas que han tenido consecuencias. Después de pensar un poco comentó que suele ser muy expresiva con sus emociones, especialmente con las felices. Sin embargo, cuando alguien no le cae bien no puede ocultarlo y siempre lo hace saber con sus acciones.

La tapatía tiene su propia figura de cera. (Foto: Instagram/@galileamontijo)

“Exagero en mis cariños, en el drama no, no creo que sea muy de drama, pero sí en mis cariños. No me arrepiento de eso, de demostrar mis cariños porque cuando quiero, quiero mucho y cuando no quiero también lo demuestro. Luego me paso un poquito porque no se me da esta parte de falsedad, eso me ha traído muchas consecuencias”, comenzó.

No me caes bien y te lo hago saber. Soy muy querendona, me gusta estar, me gusta apapachar, me gusta querer y que me quieran, pero esta parte de cuando alguien no me cae bien lo hago saber sin ser mal educada [...] También agradezco cuando alguien me hace saber que no el caigo bien.

Galilea no compartió su opinión de sus actuales compañeros. (Foto: Instagram/@programahoy)

La conductora tapatía explicó que su forma de ser también ha hecho estragos en su ámbito laboral, pues aunque tiene que convivir con personas que no son de su completo agrado termina haciéndolo porque es parte de sus responsabilidades. Sin embargo, hace que la persona en cuestión sea consciente de que no son afines.

Fue bajo este contexto que aseguró no haber experimentado algo así en Netas Divinas, pero sí en el matutino de Televisa: “Me ha pasado en Hoy con ciertos personajes que han pasado, que ni siquiera se han quedado y nos lo hemos hecho saber. Tampoco es que vamos a hacer amigas o amigos, yo prefiero las personas frontales”.

La enemistad que más ha dado de qué hablar es la de Alfredo Adame y Andrea Legarreta. (Foto: Gettyimages)

Galilea Montijo no profundizó en detalles y tampoco reveló quiénes son aquellos conductores con quienes no pudo forjar una amistad.

Es importante mencionar que durante los 24 años que Hoy lleva al aire han entrado y salido varios conductores, entre los más sonados se encuentran: Talina Fernández, Alfredo Adame, Angélica Vale, Horacio Villalobos, Martha Carrillo, Juna José Ulloa, Laura Flores, Ernesto Laguardia, Arturo Peniche, Consuelo Duval, Anette Cuburu, Arturo Carmona, Flor rubio y Alessandra Rosaldo.

Galilea Montijo presumió la figura de su compañera, Andrea Legarreta. (Foto: @galileamontijo/ Instagram)

Solo las celebridades más importantes del país cuentan con una recreación exacta en el Museo de Cera y recientemente la presentadora de televisión se sumó a la selectiva lista después de casi 30 años de trayectoria. Durante el evento estuvo acompañada de sus seres queridos y amigos, entre quienes resaltaron algunos sus compañeros en Hoy, menos Andrea Legarreta.

(Captura Instagram: @museodecera)

Su ausencia revivió rumores de una supuesta enemistad, pero antes de que las cosas pasaran a mayores, Andrea Rodríguez -productora del matutino- explicó la verdadera razón por la que muchos integrantes de Hoy no asistieron.

“Si te has fijado que Andrea viene afónica. La verdad es que como empezamos con una gripita, empezó Tania, luego Latin, Latin se la pasó a Emma, luego Andrea Legarreta, luego Gali, yo traigo también un poco, ya todos vimos que no es influenza, porque estamos todos vacunados, ya vimos que no es COVID-19, pero a algunos como que les pegó más fuerte, como en el caso de Andy y a otros, bendito Dios, como que fue muy leve”, contó para Ventaneando.

