Flor Amargo rompió en llanto por las críticas que recibió al usar el lenguaje inclusivo

Desde meses atrás, Flor Amargo ha utilizado el lenguaje no sexista para expresarse de su persona y los demás (Instagram/@floramargoo)

Flor Amargo nuevamente dio de qué hablar al publicar un video en el que rompió en llanto debido a que el lenguaje inclusivo aún no es aceptado en todo lugar y ha recibido críticas por declararse una persona no binaria.

Hace más de un año Flor Amargo se declaró persona de género fluido y hace un mes en sus redes sociales se dijo “no binarie” al comprar la ropa que siempre había querido usar, un traje azul, una corbata y un moño.

En ese entonces, declaró que seguramente se enfrentaría al rechazo de muchas personas, pero solamente le importaba su propia percepción, pues por años se había enfrentado a que las personas que le rodean le impusieran vestir con ropa que está catalogada como para mujer.

“Desde niña, me acuerdo cómo lloraba porque me hacían ponerme el vestido (...) Se siente bien padre que después de tantos años, de tantos prejuicios, hoy me liberé y me arriesgué a que quizás no me acepten allá afuera”, dijo en ese entonces Flor.

Desde entonces ha incentivado el uso del lenguaje inclusivo y romper paradigmas de vestimenta a partir de que sus músicos utilicen faldas, pijamas y prendas que son comúnmente para mujer.

Debido a ello, Flor Amargo ha recibido un sinfín de críticas en redes sociales, donde cuestionan el porqué utiliza el lenguaje inclusivo, el cual no es aceptado por la Real Academia de la Lengua Española (RAE) y su estilo al vestir.

Flor expresó que utilizó estas críticas para hacer sentir mejor a aquellas personas que han sufrido la misma exclusión (Instagram/@floramargoo)

Fue por esto que el 13 de diciembre a través de su cuenta de Instagram compartió un video en el que rompió en llanto al hablar de los comentarios que recibió y cómo éstos le han hecho sentir que su existencia es suprimida.

“Toda la gente se me ha ido encima por usar un lenguaje inclusivo, ‘ese no es el lenguaje del español’, ‘no existen las personas no binarias’, no existo, nunca existí para la sociedad. O sea, ¿me están diciendo que no existo?”

Flor Amargo aprovechó este mensaje para anunciar que su próximo disco estará inspirado en esta polémica y el cómo las personas no binarias no son aceptadas por la sociedad.

“¡Claro que existo! Soy no binarie, ni hombre ni mujer, soy un alma y así se va a llamar el disco, no binarie. Y a las personas que han sufrido tanto, siendo un género que quizás no quieren, no encajan, pero a fuerzas la sociedad te quiere hacer o eres hombres o eres mujer, como si el cuerpo fuera todo lo que nos define, les digo que este disco es para ti”

Con este video que alcanzó más de 16 mil “Me gusta”, Flor también recibió decenas de comentarios, en donde algunos de sus seguidores comenzaron un debate sobre el lenguaje inclusivo y las personas no binarias.

“Haces mucho show y drama por algo que siempre ha sido así”, “Tan linda que eres y con estos berrinches”, “Digamos ¡NO! a destrozar el idioma español! La inclusión no está en terminar las palabras con la ‘e’!”, “Te respeto y valoro tú talento, pero este show ya está pasado de la raya. Bye Flor...”, “Qué bella, claro que existes y eres maravillosa”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios.

Algunos internautas inclusive le acusaron de estar actuando para promocionar su nuevo álbum, pero ha continuado compartiendo contenido en el que defiende su postura respecto a su género.

