Flor Amargo compuso una canción tras ser estafada: “Encajas los dientes y no te arrepientes”

En días recientes, la intérprete Flor Amargo apareció en sus redes sociales para compartir con sus fans que fue víctima de una estafa de 70 mil pesos, lo cual la dejó sin dinero. No obstante, tras una reflexión sobre lo acontecido, la cantante se sobrepuso a la situación y compuso una canción al respecto.

Fue a través de su cuenta de TikTok donde la artista con éxitos como La cumbia del mosquito u Otros labios dio más detalles sobre el fraude y reveló que todo sucedió por una llamada de un supuesto banco.

“Me robaron, me estafaron, me llamaron por teléfono de CitiBanamex, tenían mis datos, todo... me robaron 70 mil pesos. No sé si es mucho o es poco, pero es algo que yo trabajé mucho tiempo, pero algo que aprendí es que me podrán robar dinero, pero nunca van a poder robarme mi creatividad. Esto es una canción que compuse debido a esta estafa que me hicieron”, comenzó a decir, la famosa que estaba acompañada por músicos.

Tras esta presentación, se puede apreciar en el clip como Flor Amargo comienza a cantar sobre el difícil momento que experimentó.

“Te di la clave de mi amor sincero. Cuando fui al cajero ya estaba en ceros, en números rojos me dejaste el saldo. Te pasas de verde, salió caro el caldo. Ladrona tus besos son una pistola, encajas los dientes y no te arrepientes, eres delincuente de amor. cómo fui a caer ne la estafa maestra, en la estafa virtual”, dicen algunos de los versos.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos le externaron su apoyo a la cantante.

“Ya Flor pon una cuenta para depositar aunque sea de poco entre muchos es ayuda así como cantabas en el metro, es ayuda”. “Definitivamente no te quitaron tu esencia, te amo Florcita”. “Yo te apoyo florecita por tus canciones valen mucho porque eres original”, le escribieron.

Asimismo, otros de sus fans mencionaron que también habían escuchado de este tipo de estafas y algunos comentaron que igual les había sucedido.

“Qué raro, a Paola Durante le acaba de pasar lo mismo ayer, y en ese mismo banco City Banamex”. “A mi me bajaron $200,000 mismo modus operandi”. “A mi me paso algo igual me vaciaron mi cuenta”, se lee en la caja de comentarios.

Cómo dio a conocer Flor Amargo la estafa de la que fue víctima

A través de un video publicado en sus redes sociales, Flor Amargo dijo que perdió 70 mil pesos. Con lágrimas en los ojos, la intérprete de Luciérnaga Azul detalló que su desagradable experiencia había servido de algo, pues podía advertirle a sus fans sobre la forma de operar de los extorsionadores:

“Qué bueno que me estafaron, ahora puedo decirles, uno: cuídense porque marcan como si fueran de verdad o sea de verdad te dicen ‘deposita aquí, deposita allá’, no le estamos pidiendo nada, te hacen esperar como tres horas, sirvió para valorar la vida porque yo sigo aquí, me pongo a tocar en la calle (recupero dinero) pero mi seguridad no debe estar nunca en el dinero porque si está en el dinero, imagínate, si te lo quitan se fue tu seguridad, ¿Cuánta gente no se suicida por bancarrotas?, hay que aprender a vivir cuando no hay y también cuando hay”, señaló.

