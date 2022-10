La cantante Flor Amargo sufrió una grave estafa y perdió 70 mil pesos

La cantante sufrió una estafa (Foto: Facebook/Flor Amargo)

Flor Amargo es una cantante y artista urbana que suele destacar por su excéntrica personalidad, pero recientemente compartió con sus seguidores que sufrió una fuerte pérdida económica por una estafa.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Facebook, Flor Amargo dijo que perdió 70 mil pesos. Con lágrimas en los ojos, la intérprete de Luciérnaga Azul detalló que su desagradable experiencia había servido de algo, pues podía advertirle a sus fans sobre la forma de operar de los extorsionadores:

“Qué bueno que me estafaron, ahora puedo decirles, uno: cuídense porque marcan como si fueran de verdad o sea de verdad te dicen ‘deposita aquí, deposita allá’, no le estamos pidiendo nada, te hacen esperar como tres horas, sirvió para valorar la vida porque yo sigo aquí, me pongo a tocar en la calle (recupero dinero) pero mi seguridad no debe estar nunca en el dinero porque si está en el dinero, imagínate, si te lo quitan se fue tu seguridad, ¿Cuánta gente no se suicida por bancarrotas?, hay que aprender a vivir cuando no hay y también cuando hay”

Cabe señalar que los 70 mil pesos que le fueron sustraídos a Flor Amargo estaban destinados a pagar diversas cuentas de seguros médicos, pues el año 2022 está por concluir, así lo dijo la arreglista profundamente conmovida por la situación.

“Si me ven con lágrimas en los ojos es porque me acaban de estafar, me acaban de quitar 70 mil pesos que eran para pagar un seguro, me quitaron todo mi dinero que era para pagar mis seguros y cosas porque ya se acerca fin de año”, dijo en su video.

A pesar de tener menos de un peso en sus cuentas de banco, la cantante compartió con sus seguidores que desde su perspectiva, no había perdido todo, pues aún tenía a su lado a una de sus más valiosas amistades y a pesar de que el dinero es necesario para solventar gastos, para ella tiene mucho más importancia su propia vida, el funcionamiento de su cuerpo e incluso la misma integridad.

“¿Saben por qué lloro?, más que por la estafa, porque cuando pierdes todo, ¿saben que? tengo lo más valioso, tengo un amigo que me ama y me quiere, que se llama Leo, que me está tomando este video, ha estado conmigo desde que comenzamos, aprendí que lo más valioso y que cuando pierdes dinero no pierdes nada, pero cuando pierdes un amigo, cuando te pierdes a ti, ahí si pierdes todo, cuando pierdes la fe, yo les digo a todos los que estén pasando por un momento difícil que confiemos, ahorita me siento así, nunca me había pasado, me quedé con 0.20 centavos y tengo muchas deudas pero no me importa porque si tengo todas las deudas pero ¿Cuánto vale un dedo? ¿Cuánto vale que pueda respirar, cuanto vale que mi cuerpo esté trabajando para mi salud?”, mencionó.

Después de desahogarse, la caja de comentarios se llenó de mensajes de apoyo hacia la cantante y artista urbana. “El dinero duele pero tienes salud e inteligencia para idear cómo levantarte”, “Eres inteligente y trabajadora; esas son personas sin sentimientos, que viven de lo Ajeno!” y “Tienes razón, que bueno que soy pobre y no tengo ni un peso , porque cuando he tenido me han robado, me han estafado , engañado, familiares y gente que se decía amiga”.

