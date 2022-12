Ricardo Mejía Berdeja arribó a Palacio Nacional tras desdeñar victoria de Armando Guadiana en encuesta

Ricardo Mejía Berdeja fue visto en Palacio Nacional por la tarde (CUARTOSCURO/ Andrea Murcia/ Moisés Pablo)

Durante la tarde de este martes 13 de diciembre, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, fue visto a las afueras de Palacio Nacional, ante una posible reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Dicho posible encuentro tiene lugar luego de que Mejía Berdeja descalificó la encuesta que le dio el triunfo al senador Armando Guadiana como coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Coahuila y virtual candidato de Morena en la entidad.

Las acusaciones del subsecretario de seguridad le valieron las indirectas del mandatario federal, quien —durante la conferencia mañanera— señaló que la encuesta es para evitar fraudes.

“Para evitar fraudes se decidió por encuestas y yo estoy totalmente de acuerdo con ese método y creo que el que participa en una encuesta debe aceptar el resultado. A veces no nos gusta el que gana por alguna razón, porque no lo vemos joven o firme, o francamente en favor de la transformación, pero no es nuestro punto de vista”, expresó AMLO.

Por ahora hay fiesta en el #PRIAN, pero como en el béisbol, hasta que no caiga él último. Por la defensa de la #4T sin cohabitación cómplice con los conservadores y adversarios del proyecto de nación. #Coahuila la cuna de la democracia. No más #Moreirato ni alcahuetes del mismo. pic.twitter.com/2HndsdxIBv — Ricardo MejíaBerdeja (@RicardoMeb) December 13, 2022

Además, el ejecutivo federal respaldó el uso de encuestas, pues aseguró que conoce a quienes hacen los levantamientos, a quienes calificó como “incorruptibles”. “Así ha resulto Morena todas sus candidaturas a gobiernos estatales y pues no le ha ido mal a Morena; quiere decir que la gente se equivoca menos que los dirigentes”, aseguró López Obrador.

En consecuencia, cerca de las 17:00 horas se le vio a Mejía Berdeja sobre la calle de Corregidora, a punto de entrar a la sede del gobierno federal. ahí, se encontró con el responsable de los Programas para el Bienestar, Carlos Torres, a quien le mostró diversos documentos.

Por su parte, quien fue aspirante a la candidatura de Morena para competir por la gubernatura de Coahuila, se pronunció en contra del nombramiento de su rival, Guadiana Tijerina, a quien señaló de estar ligado a los conservadores y ser un personaje cercano al padre de los exgobernadores Humberto y Rubén Moreira.

Mario Delgado anunció a Guadiana como el vencedor de la encuesta que los perfila como virtual candidato (Facebook/Mario Delgado)

A través de un video en sus redes sociales acusó que hay “severas dudas de la manera en cómo se levantaron (las encuestas) y los resultados”, explicó. “Vamos a hacer valer todas las herramientas políticas a nuestro alcance, y les pido que estemos de manera pacífica, responsable, movilizados, actuantes”, pues aseguró que son ellos los que están de lado de AMLO y de la Cuarta Transformación (4T).

“Desconozco esta encuesta porque está amañada. Sé que el método de encuestas puede ser un referente, pero cuando se hacen bien y se tienen que medir otro tipo de elementos”, acusó.

Fue el pasado lunes que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer que Armando Guadiana resultó vencedor en las encuestas; ante ello, Mejía acusó que el “PRIAN” estaba de fiesta.

El mandatario federal pidió que quien participe en las encuestas, acepte las reglas del juego (Mario Guzmán/EFE)

“Por ahora hay fiesta en el PRIAN, pero como en el béisbol, hasta que no caiga el último. Por la defensa de la 4T sin cohabitación cómplice con los conservadores y adversarios del proyecto de nación. Coahuila la cuna de la democracia. No más Moreirato ni alcahuetes del mismo”, escribió el funcionario.

Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, recomendó al senador Guadiana Tijerina resolver sus diferencias con Mejía Berdeja. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado aseguró que la bancada cerró filas a favor de Tijerina, pero señaló que “a pesar de eso, Guadiana necesita a Ricardo Mejía y necesita a todos los que participaron en este proceso interno”.

