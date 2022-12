Rafael Inclán fue víctima de hacker que pidió casi 14,000 pesos a sus contactos: “Necesito un favor”

Actualmente Rafael Inclán forma parte del elenco de la telenovela ‘Cabo’, en el papel del padre del personaje de Bárbara de Regil (Foto: Cuartoscuro)

Los fraudes vía telefónica o a través de un dispositivo móvil son un tipo de estafa muy recurrente, cualquier persona puede estar expuesta y ser susceptible a caer en un engaño por parte de criminales que buscan acceder a los contactos de un usuario o a información sensible, como sus cuentas bancarias.

Montserrat Oliver regaló sus prendas de lujo para abandonar el materialismo: “No tienen ni casa y viven de las apariencias” La conductora y modelo dijo haberse deshecho de bolsas y ropa de marcas exclusivas, pues ya no la definen como persona VER NOTA

Esto le ocurrió recientemente al actor Rafael Inclán, a quien le fue “hackeado” su teléfono celular. Fue el actor Francisco Rubio quien publicó en sus redes sociales distintas capturas de pantalla en las que se lee cómo una persona, haciéndose pasar por el emblemático actor mexicano, le solicita que le realice una transferencia de dinero.

Una persona que se hizo pasar como el actor de numerosas película, telenovelas y obras de teatro contactó a Rubio a través de WhatsApp, donde le comentó que no podía “acceder a su banca”, por lo que le solicitó una suma para transferirla.

El histrión de 81 años no es afecto a usar redes sociales (Foto: Cuartoscuro)

La persona le escribió a Inclán que si le puede transferir 13,800 pesos y que “mañana” se los reponía.

Fofo Márquez fue acusado de amenazar a una joven por no salir con él Karla Santana compartió en sus redes sociales que el creador de contenido le habría pedido fotos íntimas a cambio de que él no compartiera su número personal en redes VER NOTA

“Me preguntaba si podías hacerme un favor?... Necesito transferir un dinero, pero mi banca está bloqueada, crees que puedas transferir en la mañana los depósitos?”, escribió la persona detrás de la conversación en la app de mensajería móvil.

Según los screenshots, el actor que aparece en la cinta Bardo, dirigida por Alejandro González Iñárritu, le repondió con un tono amable al supuesto Rafael Inclán y le dijo que sí, que depositará la cantidad solicitada. Ante ello, el actor de la telenovela Las dos caras de Ana le preguntó a la persona a qué cuenta y nombre le hará la transferencia.

El supuesto Rafael Inclán le dio el número de una tarjeta del banco BBVA Bancomer y le proporcionó a Rubio el nombre del presunto titular de la cuenta: “Gilmar Marcelino Velázquez Bautista”.

Christian Estrada se defendió de las acusaciones de Ferka: “Fui atacado y juzgado” El modelo reaccionó a las acusaciones que la madre de su hijo ha hecho en su contra desde que presuntamente sustrajo de forma ilegal al menor VER NOTA

Cabe mencionar que Francisco no brindó más detalles acerca de cómo descubrió que se trataba de una estafa, pero en su post de Twitter arrobó a la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), a Profeco y al banco BBVA Bancomer.

“A tener mucho cuidado! Esta persona está extorsionando haciéndose pasar por Rafael Inclán, pidiendo dinero y mandando estos datos de cuenta @ANDIMexico @Profeco @bbva Valdría la pena darle seguimiento”, escribió en el actor a cuyo mensaje diversos usuarios señalaron que bien podría tratarse de un “hackeo” a la cuenta de WhatsApp del actor de 81 años, quien en su juventud tuvo un romance con Maribel Guardia.

A tener mucho cuidado!

Esta persona está extorsionando haciéndose pasar por RAFAEL INCLAN pidiendo dinero y mandando estos datos de cuenta @ANDIMexico @Profeco @bbva valdría la pena darle seguimiento pic.twitter.com/nKeDvsvyEP — Francisco Rubio (@FranciscoRubio_) December 10, 2022

“Seguro le hackearon Whatsapp, así hay varios casos”, “Así me pasó con un amigo, me sorprendió que me pidiera dinero, pero sí se lo mandé, y bueno, claro que lo perdí, verdad?”, “Hackearon su whats. Lo raro que a un amigo le hicieron lo mismo y me pedían prestada la misma cantidad (13, 800)”, “En ningún momento es una extorsión, es suplantación, digan las cosas como son y no inventen”, “Éste es precisamente el modus operandi de los hackeadores de WhatsApp. Esas son sus frases. De hecho, si les toca que reciban estos mensajes del Whatsapp de algún contacto, LLÁMENLO inmediatamente y avísenle”, son algunos comentarios que se pueden leer al respecto.

Cabe mencionar que el tipo de frases con las que intentaron extorsionar a Francisco Rubio son como las que la policía cibernética ha detectado como el modus opeandi de hackeadores de dispositivos móviles.

La Policía cibernética, en su sitio web, emitió recomendaciones para evitar convertirse en víctimas de criminales (foto: ifep.com/Scyther)

Y es que la Guarda Nacional ha alertado que “a través de la suplantación de identidad, y mediante el uso de páginas apócrifas, se ofertan productos por debajo del valor real solicitando depósitos por anticipo”.

Entre las recomendaciones emitidas para evitar ser víctima de extorsiones del tipo, están: “Nunca proporciones información financiera mediante llamadas telefónicas”, y “Abstente de realizar depósito a terceros, no pongas en riesgo tu patrimonio”.

Por su parte, al momento Rafael Inclán no se ha pronunciado al respecto del intento de fraude del que fue víctima.

SEGUIR LEYENDO: