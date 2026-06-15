México

Claudia Sheinbaum reacciona al caso de discriminación en el Mundial: “Todas y todos somos iguales”

La presidenta se pronunció sobre el gesto discriminatorio contra una influencer coreana en el Mundial 2026 y llama a erradicar el racismo y clasismo en México

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La mandataria federal aborda el incidente ocurrido este viernes en el Estadio Guadalajara, donde un hombre identificado como miembro del CITGEJ hace una seña racista dirigida a una influencer surcoreana. (Infoabe-Itzallana)
La mandataria federal aborda el incidente ocurrido este viernes en el Estadio Guadalajara, donde un hombre identificado como miembro del CITGEJ hace una seña racista dirigida a una influencer surcoreana. (Infoabe-Itzallana)

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este viernes sobre el caso de discriminación registrado durante un partido del Mundial 2026, luego de que un hombre identificado como integrante del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco (CITGEJ) realizara un gesto racista contra una influencer surcoreana en el Estadio Guadalajara.

“El racismo y el clasismo deben erradicarse”

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre el incidente, así como sobre la oportunidad que representa el tema para abrir un diálogo nacional sobre racismo, clasismo y discriminación en México.

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Sheinbaum respondió que todas las formas de discriminación deben erradicarse de la sociedad, subrayando que “todas y todos somos iguales” y que ese principio “es lo que debe prevalecer siempre”.

La presidenta destaca la “hospitalidad” mexicana

La presidenta señaló que la mayoría de los mexicanos —según dijo, un 99%— son hospitalarios y que reciben y abrazan a los visitantes extranjeros. Indicó que quienes mantienen actitudes discriminatorias representan “un porcentaje muy pequeño” de la población, vinculado a quienes, en sus palabras, “se quedaron con la herencia colonial”.

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Agregó que este sector reducido suele tener mayor presencia en medios de comunicación y otros espacios públicos.

El Mundial como espacio de “inclusión, no división”

Sheinbaum subrayó que este es un momento importante para que el futbol cumpla su función social: “no dividir, sino incluir”. En ese sentido, mencionó el tema del costo elevado de los boletos para los partidos, señalando que esto también debería llevar a una reflexión, incluyendo a la FIFA.

  • La mandataria reconoció que el futbol puede ser un negocio
  • Pero también debe ser un espacio de encuentro, como otros deportes
  • Por ello, se dio “mucho peso” al concepto de Mundial social

El antecedente: disculpa pública del señalado

El caso se originó luego de que, según información difundida en redes sociales, un hombre identificado como Ulises Fernando Bernal Miramontes, presidente del CITGEJ, fuera señalado como el responsable de dirigir un gesto discriminatorio hacia la creadora de contenido surcoreana conocida como Inocat_t, durante el partido entre Corea del Sur y República Checa en el Estadio Guadalajara.

De acuerdo con un video publicado posteriormente en sus redes sociales, Bernal Miramontes ofreció una disculpa pública dirigida a la influencer, a la comunidad coreana y extranjera, y anunció su renuncia a la presidencia del CITGEJ para, según explicó, deslindar a la institución de los hechos.

El hombre señalado en redes sociales por la agresión contra la influencer surcoreana Inocat_t difunde un video para expresar arrepentimiento, tras la polémica que se desata por lo ocurrido durante el juego Corea del Sur-República Checa

Contexto: un caso viral en el Mundial 2026

El incidente se dio a conocer luego de que la propia Inocat_t difundiera el momento en sus redes sociales, lo que generó una intensa búsqueda en plataformas digitales para identificar al responsable, quien posteriormente sería vinculado con Bernal Miramontes mediante fotografías y datos públicos.

El caso se suma a otros episodios de discriminación que, según se ha reportado, también habrían ocurrido durante el Mundial 2026 y que, hasta el momento, no cuentan con la misma resolución pública que el de Bernal Miramontes.

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