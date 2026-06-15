Oliver Tree y Malcriada: el mensaje contra el acoso escolar que dejó antes del fatal accidente en Brasil

El cantante grabó junto a Mathilde Sobrino y Pepe Pecas, integrantes de Malcriada, una serie de clips donde denunciaban el bullying y la manipulación psicológica. (@olivertree / @malcriada.music)

El proyecto que Oliver Tree dejó con Malcriada: un mensaje contra el bullying que acumula millones de vistas. Tree grabó al menos cuatro videos junto a la banda mexicana —integrada por Mathilde Sobrino y Pepe Pecas— antes de morir el pasado 14 de junio en la colisión de dos helicópteros en Río de Janeiro. El proyecto, construido bajo una estética llamada weirdcore, dejó como última obra pública del artista un llamado directo a las infancias que sufren acoso escolar.

El material fue concebido alrededor del personaje “Mr. Pizza”, una figura que el dúo y el cantante utilizaron para denunciar de forma satírica la manipulación psicológica y los peligros que enfrentan los niños y niñas. Los videos acumulan millones de reproducciones y circulan en redes desde semanas antes del accidente.

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Malcriada y Oliver Tree grabaron al menos cuatro episodios del universo “Mr. Pizza”

En los videos, el dúo mexicano y Oliver denunciaban de forma satírica el bullying, la manipulación psicológica y los peligros que enfrentan los niños. (@olivertree / @malcriada.music)

En su última grabación junto al dúo, Tree respondió preguntas dirigidas a menores que reciben burlas o apodos en la escuela. La secuencia arranca con una voz que pregunta: “¿Alguna vez los niños se burlan de ti en la escuela?”, a lo que una segunda voz responde en idioma extranjero entre risas. El cantante retoma: “¿Alguna vez los niños te ponen apodos?”, y tras otra respuesta en otro idioma, lanza el mensaje central:

“No escuches. No importa lo extraño que parezcas, no importa lo feo que te sientas, eres hermoso. La vida es dulce como una pizza con piña.”

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La frase funcionó como una declaración de autoestima frente a la cámara, acompañada por los músicos mexicanos. El video termina con la segunda voz nombrando al personaje: “Señor Pizza”.

Malcriada se despidió del artista con un mensaje en sus historias

La banda publicó un texto en sus redes sociales al conocer la noticia: “Gracias por ayudarnos a esparcir un mensaje positivo en este mundo tan caótico. Por ser tan amable y auténtico. Tu mensaje perdurará. Te extrañaremos amigo”.

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Oliver Tree y el dúo mexicano Malcriada construyeron un proyecto de al menos cuatro videos dirigidos a las infancias que sufren acoso. (@olivertree / @malcriada.music)

La muerte de Tree ocurrió mientras los videos del universo Mr. Pizza seguían sumando reproducciones. El proyecto con Malcriada quedó como uno de sus últimos trabajos públicos, uno que el propio artista eligió dedicar a las infancias que cargan con el peso del rechazo escolar.

Aaron Mercury y Oliver Tree: la última semana juntos antes de la tragedia

El cantante, nacido como Oliver Tree Nickel, visitó México en el marco de su gira “The World’s First World Tour”. Su última aparición en el país fue el 30 de mayo de 2026, en el Pabellón Oeste de la Ciudad de México. Durante su estancia, también convivió con el influencer Aaron Mercury, fue hospedado en su casa y apareció como invitado al escenario durante el concierto. Días antes del accidente, Tree ofreció un show en São Paulo el 6 de junio.

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Ambos compartieron una semana intensa en la Ciudad de México que quedó registrada en videos y fotografías. Las imágenes que circularon en redes mostraban a ambos durmiendo en la misma habitación, participando juntos en contenidos digitales y en la pelea organizada por Supernova: Genesis, donde Mercury salió victorioso. En una de sus publicaciones, el influencer escribió: “Campeones descansando, lo logramos”.

Aaron Mercury se despidió de su amigo con un emotivo mensaje. (RS)

Y finalmente se despidió de su amigo: “No les había dicho nada porque esperaba que fuera broma. Con noticias como esta, pues deseas que te digan que es mentira o que te digan que todo está bien. De verdad que no me lo creo. No me lo creo. Me quedo corto con las, con las palabras para describir a Oliver. De verdad, con el tiempo que lo conocí, se volvió un hermano”.

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La Policía Civil de Río de Janeiro confirmó su muerte tras la colisión ocurrida la mañana del domingo 14 de junio en Recreio dos Bandeirantes. En el accidente murieron seis personas en total, entre ellas el youtuber argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi, y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.