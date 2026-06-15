Sheinbaum evita responder a zar antidrogas de EEUU y deslinda a México del fentanilo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que tienen otra opinión, aunque no especificó sobre a cuáles declaraciones de Sara Carter se refería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó responder a Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (conocida como zar antidrogas) luego de que realizó declaraciones sobre el combate a los cárteles y la colaboración con México.

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, la mandataria dijo que “es muy difícil” responder cada declaración de funcionarios estadounidenses debido a que ya realizan reuniones periódicas para tratar temas de interés común; sin embargo, destacó que existen “cosas en las que no estamos de acuerdo”.

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Es así que se limitó a decir: “Es su opinión, nosotros pensamos algo distinto”.

Cabe señalar que Carter explicó en una entrevista con el programa American Thought Leaders, conducido por Jan Jekielek, que la administración de Donald Trump lleva a cabo acciones para desmantelar las redes tanto financieras como de protección política que han permitido la operación de los cárteles, advirtiendo que continuarán apuntando a los funcionarios coludidos con el crimen.

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“Tenemos que ser igual de duros con ellos y eso significa tomar y confiscar sus fondos. Y por cierto, haciendo lo que estamos haciendo ahora mismo en México, apuntando incluso a los que están en el gobierno y que se han vendido a los cárteles, que han hecho más fácil para ellos operar”, comentó.

Zar antidrogas también destacó la colaboración con México

El canciller Juan Ramón de la Fuente y Sara Carter fortalecen la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de salud pública y combate a las drogas. Crédito: X/@SRE_mx

Lo dicho por Sheinbaum contradice parte de lo declarado por la zar antidrogas, quien no solo comentó su política contra los cárteles, sino que destacó la cooperación que han tenido con la actual administración en la materia.

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Y es que Carter dijo que la actual colaboración con México no se había visto antes, y destacó que los trabajos para atacar las redes de protección de los cárteles se han llevado a cabo a través de extradiciones, acusaciones y trabajando de manera paralela con la presidenta Sheinbaum.

Al respecto, aseguró que vieron “un progreso significativo en México” con el operativo que culminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ocurrido el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

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Tras la caída de "El Mencho", reportes periodísticos refieren que su sucesor sería Juan Carlos Valencia González, alias "El 03", su hijastro. (Anayeli Tapia/Infobae)

La operación fue realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en colaboración con Estados Unidos, ya que fue a través de su inteligencia que se localizó al exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Lo hicimos a través de nuestra inteligencia, pero utilizando la Guardia Nacional Mexicana, las Fuerzas Armadas, la operación del general Trevilla... cooperaron con nosotros, dijimos: ‘Mira, aquí está la información, ve por él’. Y lo hicieron”, aseguró la zar antidrogas.

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Sin embargo, la funcionaria estadounidense dijo que la “pueden hacer eso” porque los gobiernos saben que las advertencias de Donald Trump son ciertas sobre posibles ataques en caso de no colaborar.

Sheinbaum deslindó a México de la fabricación de fentanilo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes, en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

Al ser cuestionada sobre si su administración tiene algún reclamo para las autoridades estadounidenses, la presidenta destacó que las solicitudes de México son que se realicen mayores operativos para decomisar armas de fuego que luego son enviadas a México, así como que lleven a cabo acciones preventivas para disminuir el consumo de drogas.

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La presidenta también señaló que las acciones realizadas en la materia en México han permitido identificar que los laboratorios clandestinos se enfocan en la elaboración de metanfetaminas y no de fentanilo, lo cual se ha mencionado desde la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que se ha encontrado en el caso del fentanilo es, (en) tres casos si no mal recuerdo, es la elaboración de pastillas, pero no la fabricación de fentanilo como tal, sino con la materia prima ya elaborada. Se ha encontrado la elaboración de pastillas, pero no es la elaboración de fentanilo a través de precursores”, afirmó.

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Además, dijo que la elaboración de metanfetamina no solo se ha identificado con México, sino también en Estados Unidos.