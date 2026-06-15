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Qué pasa si el grito homofóbico sigue en los partidos de México durante el Mundial 2026

La polémica expresión volvió a sonar en el Estadio Monterrey durante el partido entre Suecia y Túnez

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Suecia venció a Túnez en el Estadio Monterrey en la jornada 1 de la Fase de Grupos del Mundial 2026 (REUTERS)
Suecia venció a Túnez en el Estadio Monterrey en la jornada 1 de la Fase de Grupos del Mundial 2026 (REUTERS)

La sanción al público por expresiones discriminatorias volvió a ser noticia, pero ahora en el Estadio Monterrey durante el debut de la Fase de Grupos del Mundial 2026 en el encuentro entre Suecia y Túnez. El partido quedó marcado por la irrupción del grito homofóbico, una conducta que las autoridades del fútbol buscaron erradicar sin lograrlo por completo.

Durante la segunda mitad del partido, varios sectores del público mexicano emitieron la expresión “Eeeh... Pu...”, pese a las campañas reiteradas impulsadas por la FIFA y los dispositivos de vigilancia que se implementaron en los estadios mexicanos para evitar episodios de discriminación.

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Cabe recordar que la organización internacional había advertido que este tipo de conductas podrían derivar en sanciones inmediatas. Sin embargo, en este nuevo ciclo mundialista, el fenómeno persiste y desafía los esfuerzos regulatorios.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo F - Suecia vs Túnez - Estadio Monterrey, Monterrey, México - 14 de junio de 2026. El sueco Viktor Gyokeres en acción con el tunecino Mouhib Chamakh. REUTERS/Daniel Becerril
Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo F - Suecia vs Túnez - Estadio Monterrey, Monterrey, México - 14 de junio de 2026. El sueco Viktor Gyokeres en acción con el tunecino Mouhib Chamakh. REUTERS/Daniel Becerril

¿Qué pasa si sigue el grito homofóbico en los partidos de México durante el Mundial?

De acuerdo con lo establecido por la FIFA, cuando se detecta el grito homofóbico en los estadios, se activa un protocolo compuesto por tres etapas: primero, el árbitro interrumpe el partido como advertencia inicial. Si el comportamiento se repite, el siguiente paso consiste en la suspensión temporal del encuentro y el retiro de los jugadores al vestidor. En situaciones extremas, las autoridades pueden ordenar el desalojo de la tribuna involucrada o la suspensión definitiva del partido.

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  1. Detención del partido: El árbitro central detiene el juego y se emite un anuncio por el sonido local para pedir que cese el comportamiento discriminatorio.
  2. Suspensión temporal: Si el grito continúa, el árbitro manda a los jugadores a los vestidores de forma temporal y se hace un segundo aviso, más severo, por el sistema de altavoces.
  3. Suspensión definitiva: Si la conducta persiste, el partido se suspende de manera definitiva, lo que puede implicar la pérdida de puntos o la descalificación del torneo.

A pesar de esto, cabe mencionar que, en el encuentro disputado en Monterrey, el árbitro no aplicó ninguna de las medidas contempladas en el protocolo definido por la entidad rectora del futbol.

Selección Mexicana - afición - grito homofóbico - grita México
(Foto: Instagram/@miseleccionmx)

Historia del grito homofóbico

La práctica surgió en los estadios deGuadalajara, donde los aficionados comenzaron a utilizar una palabra ofensiva cada vez que el portero Oswaldo Sánchez ejecutaba un saque de meta, primero cuando jugaba en el Atlas y luego en el Guadalajara. El objetivo de quienes participaban era distraerlo y ejercer presión psicológica en momentos clave del partido.

Con el paso del tiempo, la costumbre abandonó su carácter local y llegó a escenarios de mayor visibilidad. Entre 2004 y 2014, el cántico se incorporó de forma masiva a los partidos de la Selección Mexicana, tanto en México como en Estados Unidos. La acción colectiva de miles de aficionados transformó el grito en una de las expresiones más repetidas en los despejes del arquero rival, consolidándose como una rutina en las tribunas, sin distinción de sedes.

Vista de varios aficionados en el estadio Hidalgo de la Ciudad de Pachuca (México). EFE/David Martinez Pelcastre/Archivo
Vista de varios aficionados en el estadio Hidalgo de la Ciudad de Pachuca (México). EFE/David Martinez Pelcastre/Archivo

El escenario cambió de manera drástica en 2015, cuando la FIFA decidió intervenir ante la persistencia del grito durante las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. Tras analizar distintas denuncias, la organización determinó que el cántico infringía su reglamento contra la discriminación y la intolerancia, lo que motivó las primeras multas económicas a la Federación Mexicana de Fútbol.

La decisión de la FIFA marcó un punto de inflexión y obligó a la federación y a los clubes a tomar medidas para erradicar la práctica, dado que su continuidad podía derivar en sanciones más severas, incluyendo la suspensión de partidos o la exclusión de competencias internacionales.

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