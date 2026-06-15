De la pelota mixteca y la bola rarámuri, hasta el futbol llanero: la expo que dialoga entre el deporte y la comunidad

La exposición “De cuerpos y canchas. Jugar a la pelota en México” abrió sus puertas en la Ciudad de México para mostrar cómo los juegos de pelota forman parte de la identidad, la memoria y la vida comunitaria de distintas regiones del país.

La muestra reúne cerca de 120 fotografías, piezas históricas, instalaciones sonoras y materiales audiovisuales que exploran desde el futbol llanero hasta prácticas ancestrales como la pelota mixteca, el ulama, la pelota p’urhépecha y la carrera de bola rarámuri.

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Organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCUVI) y el Museo Nacional de Culturas Populares, la exposición busca reflexionar sobre la relación entre el cuerpo, el movimiento, el territorio y la comunidad.

“De cuerpos y canchas”: una mirada al patrimonio cultural de los juegos de pelota

Durante la inauguración, el titular de la UCUVI, Diego Prieto Hernández, destacó que los juegos de pelota son parte de una tradición milenaria que sigue vigente en numerosas comunidades mexicanas.

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Por su parte, el director del Museo Nacional de Culturas Populares, Emilio Montemayor, explicó que la exposición fue concebida como un espacio de diálogo entre distintas formas de jugar y entender el cuerpo.

“Lo que se intentó es encadenar un diálogo de cuerpos y canchas para mirarnos en los cuerpos de otros y reconocernos o distinguirnos en cómo nos movemos y disfrutamos el juego”, señaló.

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La presidenta de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, Ana Claudia Collado García, enfatizó que estas prácticas no pertenecen únicamente al pasado.

“Los juegos y deportes de origen prehispánico no son objetos de museo; son actividades vivas y de patrimonio”, afirmó.

Del futbol profesional al futbol chinampero de Xochimilco

El recorrido inicia con el futbol, una de las expresiones más extendidas de la cultura popular en México. La muestra incluye imágenes de distintas modalidades, desde competencias profesionales hasta el futbol llanero y el singular futbol chinampero de Xochimilco.

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También se exhiben historias relacionadas con equipos infantiles, ligas femeniles y colectivos de la diversidad, entre ellos Las Gardenias de Tepito, mostrando cómo este deporte se convierte en una herramienta de integración social y construcción comunitaria.

A través de fotografías de gran formato, objetos históricos y recursos interactivos, los visitantes pueden conocer la diversidad de formas en que el futbol se practica y se vive en distintas regiones del país.

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Pelota mixteca, ulama y bola rarámuri: tradiciones que siguen vivas

Uno de los apartados más destacados está dedicado a los juegos y deportes autóctonos de México, donde se exploran expresiones como el ulama, considerado heredero de los antiguos juegos mesoamericanos; la pelota mixteca; la pelota p’urhépecha y la tradicional carrera de bola rarámuri.

La exhibición incorpora implementos utilizados en estas disciplinas, así como material fotográfico y audiovisual que documenta cómo estas prácticas continúan siendo preservadas por las comunidades que las mantienen vivas generación tras generación.

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Como parte del Mundial Social 2026, la exposición amplía la conversación sobre la relación entre el deporte, la cultura y las formas de organización comunitaria que han perdurado durante siglos.

¿Dónde y hasta cuándo visitar la exposición?

La exposición “De cuerpos y canchas. Jugar a la pelota en México” estará abierta al público hasta el 18 de octubre de 2026 .

Se presenta en el Museo Nacional de Culturas Populares , ubicado en avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México .

La muestra forma parte de las actividades del Mundial Social 2026 , que busca reflexionar sobre la relación entre el deporte, la cultura y la vida comunitaria.

Durante la inauguración se realizó una demostración de juego de pelota p’urhépecha , con la participación de integrantes de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales .

La exhibición reúne cerca de 120 fotografías, objetos históricos, instalaciones sonoras y recursos audiovisuales que muestran la diversidad de los juegos de pelota que forman parte del patrimonio cultural de México.