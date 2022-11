Alarma la salud de Andrés García: lo encontraron tirado en su casa

Pese a haberse casado muy enamorados, la pareja ya ha tenido distanciamientos y estuvo a punto de terminar en divorcio (Foto: Instagram)

La noche de este miércoles 16 de noviembre se dio a conocer una alarmante noticia respecto a la salud de Andrés García, quien según lo dado a conocer por la revista TVyNovelas, fue encontrado “tirado en su casa”.

Así lo comunicó la publicación en su cuenta de Instagram: “Mucha fuerza, Andrés García. El actor fue a casa de Margarita Portillo y ahora tiene que estar con oxígeno permanente, manteniéndose en recuperación”, se lee respecto a la esposa del actor de Pedro Navaja, siendo que ambos viven -en casas separadas- en el puerto de Acapulco, Guerrero.

“Ella fue la persona que consiguió una ambulancia, ya que al actor lo encontraron tirado en su casa. Por ahora todo va evolucionando favorablemente”, concluye el mensaje al pie de una imagen donde se le ve al actor de 81 años visiblemente demacrado y siendo transportado en una ambulancia, al lado de personal médico y conectadoa un tanque de oxígeno.

La imagen ha encendido las alarmas de los admiradores del veterano histrión, quienes han comenzado a extenderle sus deseos de pronta recuperación, sin embargo también están quienes cuestionaron el hecho de fotografiar a García en esta condición.

Al momento se desconoce mayor información al respecto, pero se espera que en las próximas horas Margarita brinde una actualización sobre la salud de su famoso esposo.

“¿Y esa foto? No hay respeto para este señorón”, “Olviden su pasado, es un ser humano como todos, cometió errores y como ser humano se merece cuidados”, “¿Margarita lo cuida o no? ¿Por qué estaba tirado y solo?, “Qué tristeza ver a una persona que en su juventud tuvo todo, es el precio de los excesos”, “Una enfermera y punto, ¿para qué lo tienen así? Pobre señor”, “¿Por qué toman foto en una ambulancia? Ya no hay respeto ni ética profesional de parte del personal médico”, “Se va un excelente actor. Me gusta mucho la telenovela Tú o nadie, insuperable”, son algunas de las reacciones al respecto de la publicación.

A sus 81 años, el actor padece el desgaste de su hígado, derivado de la cirrosis (Foto: Instagram)

Este incidente ocurrió luego de que el actor nacido en Santo Domingo, República Dominicana, en 1941 ha vivido episoidos críticos en cuanto a su salud, pues lleva varios meses padeciendo los embates de la cirrosis que le fue diagnosticada -lo que le provoca dificultad para moverse y problemas en la memoria- y además, los dolores derivados de una afección en su columna vertebral, que han empeorado tras sus varias caídas.

Incluso, el ex galán de telenovelas como El premio mayor, ha hablado en repetidas ocasiones que ya siente cerca el momento de su muerte: “Se acerca el final de la leyenda viva del cine mexicano”, ha expresado en su canal de YouTube, donde se mantiene en contacto con sus seguidores, quienes habitualmente le envían preguntas que son contestadas por el actor en sus videos.









*Información en desarrollo