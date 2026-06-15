México

Suprema Corte discutirá eutanasia: ministros debatirán caso impulsado por una paciente con cáncer, se reabre discusión sobre la muerte asistida

El máximo tribunal revisará el caso de una mujer que busca impugnar restricciones de la Ley General de Salud, mientras activistas impulsan la Ley Trasciende para regular la asistencia médica para morir

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La Ley Trasciende fue enviada al Congreso a finales de 2025 y su discusión está todavía pendiente.
La Ley Trasciende fue enviada al Congreso a finales de 2025 y su discusión está todavía pendiente. (Jesús Avilés / Infobae México)

La eutanasia y la asistencia médica para morir podrían volver al centro de la discusión pública en México esta semana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) incluyó en su agenda un asunto promovido por una mujer con cáncer que busca impugnar diversos artículos de la Ley General de Salud, en un contexto marcado por el avance de una iniciativa ciudadana que busca regular este tipo de procedimientos.

El expediente será sometido a consideración del Pleno de la Corte, que deberá resolver si el máximo tribunal mantiene la revisión del caso o si éste continúa su trámite en un tribunal colegiado. La decisión no abordará todavía el fondo del asunto, pero definirá la ruta judicial que seguirá uno de los litigios más relevantes relacionados con la eutanasia y el suicidio asistido en México.

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La promovente del amparo cuestiona disposiciones de la Ley General de Salud que, a su juicio, limitan la posibilidad de acceder a mecanismos de asistencia médica para morir. En caso de que la propuesta procesal sea aprobada, el expediente sería turnado para la elaboración de un proyecto de sentencia que podría discutirse posteriormente.

La discusión ocurre mientras organizaciones civiles impulsan la denominada Ley Trasciende, una propuesta que busca abrir la puerta a la regulación de la asistencia médica para morir en personas adultas que padezcan enfermedades graves, incurables o terminales.

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La iniciativa es promovida por la activista Samara Martínez, quien vive con una enfermedad renal terminal, junto con la Coalición Muerte Digna Ya y la asociación Libertad para Morir. Sus impulsores iniciaron una campaña de recolección de firmas para presentar formalmente la propuesta mediante el mecanismo de iniciativa ciudadana.

La iniciativa es promovida por la activista Samara Martínez, quien vive con una enfermedad renal terminal. (Crédito: AP)
La iniciativa es promovida por la activista Samara Martínez, quien vive con una enfermedad renal terminal. (Crédito: AP)

Qué plantea la Ley Trasciende

De acuerdo con sus promotores, la Ley Trasciende busca establecer un marco legal que permita a personas mayores de edad con enfermedades irreversibles solicitar asistencia médica para poner fin a su vida bajo determinadas condiciones y procedimientos de supervisión.

La propuesta está dirigida a pacientes que enfrenten padecimientos que generen sufrimiento físico considerado intolerable y para los cuales no existan expectativas razonables de recuperación. El proyecto contempla la participación de profesionales de la salud y mecanismos de evaluación para cada solicitud.

Los impulsores de la iniciativa sostienen que la propuesta busca ampliar las opciones disponibles para pacientes en etapas avanzadas de enfermedad, mientras que sectores críticos han planteado objeciones éticas, médicas y jurídicas sobre una eventual regulación de la eutanasia en el país.

Un debate con antecedentes internacionales

La eutanasia está regulada en países como Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, España y Canadá, donde las legislaciones establecen requisitos médicos y legales específicos para acceder a estos procedimientos.

Infografía sobre la eutanasia con una balanza de la justicia, un hombre pensante, y cajas de texto detallando argumentos a favor y en contra, y desafíos éticos.
Este gráfico detalla los argumentos a favor y en contra de la eutanasia, destacando el debate social en México con la Ley Trasciende y los desafíos éticos en su aplicación y la autonomía en la salud mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otros países, como Suiza, así como en algunas entidades de Estados Unidos, existen esquemas de suicidio médicamente asistido que operan bajo reglas distintas a las aplicables a la eutanasia.

Actualmente, la legislación federal mexicana no permite la eutanasia activa. Sin embargo, el caso que será analizado por la Suprema Corte y el impulso de la Ley Trasciende han colocado nuevamente el tema en la agenda pública, en medio de un debate que involucra derechos de los pacientes, autonomía personal, bioética y política sanitaria.

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