Rafael Inclán sufre por deudas y falta de ingresos: “ni para morirme”

Inclán comenzó su carrera en teatro clásico (Foto: Cuartoscuro)

De nueva cuenta Rafael Inclán habló de los serios problemas económicos por los que atraviesa, pues ya hace unos días el emblemático actor que ganó fama nacional en las populares películas de ficheras, había narrado que sufre penurias y está al borde de la bancarrota.

El veterano actor volvió a destapar que en medio de la pandemia de COVID-19 se han recrudecido sus problemas económicos, pues a lo largo de más de 50 años de trayectoria no supo administrar sus gastos, razón por la que ahora no cuenta con suficiente solvencia, según lo declarado por el actor de 80 años.

Ahora, el protagonista de telenovelas como Mi marido tiene familia y Qué le pasa a mi familia habló para las cámaras del programa Hoy, donde se sinceró de nueva cuenta y habló de la muerte con su peculiar sentido del humor:

“No tengo tiempo ni para morirme por tanta deuda, estoy endeudado por la pandemia”, expresó el actor. Y aunque en esta ocasión no profundizó en su situación financiera, dejó ver que es tal que ya no cuenta con nada de ahorros.

El histrión no se arrepiente de la manera en que gastó su dinero a lo largo de las décadas (Foto: Cuartoscuro)

Inclán también aprovechó el momento para enviarle buenos deseos a Luis de Alba, su gran compañero quien se encuentra hospitalizado desde hace varios días tras sufrir una aparatosa caída. “Somos seres humanos con problemas, beneficios. Ve a Luis de Alba, en vez de rodar, se cayó, todos los compañeros quieren ayudarlo”, expresó.

Y es que hace unos días la estrella del cine de ficheras comunicó que no tenía dinero “ni para su funeral”, sin embargo fue contundente y expresó que no se arrepiente de ninguno de los gastos que realizó derivado de su esfuerzo y trabajo en múltiples producciones en cine, televisión y teatro.

El hijo de la actriz teatral Gloria Alicia Inclán y nieto de Miguel Inclán, pionero del cine de la época de oro, ha trabajado en múltiples proyectos, no sólo en las taquilleras cintas que le dieron fama, aquellas de los años 80 donde entre albures, dobles sentidos y mujeres ligeras de ropa enarboló el género de la “sexy comedia”.

Luis de Alba se encuentra internado en el hospital (Foto: GoFundMe).

De unos años a la fecha, hemos visto al actor en telenovelas encarnando a personajes entrañales, como el patriarca de Mi marido tiene familia. A su carrera también se suma su experiencia en teatro clásico, pues en su juventud debutó en puestas como Las troyanas, Edipo Rey y El avaro, de Moliére.

Entre tantos proyectos del espectáculo, el público podría pensar que Inclán vive una situación económica holgada, pero la realidad dista mucho de ello según lo declaró el actor hace un par de semanas, confesiones que se volvieron virales.

Y es que narró a los medios que ahora no cuenta con dinero para cubrir algunos gastos, y menos para heredar a sus hijos: “No me arrepiento, los que deben sufrir son los que voy a heredar, yo no me arrepiento de nada, el problema es de los que queden”, contó al programa Hoy.

Hace unos días, Inclán destapó que alguna vez quiso enamorar a Maribel Guardia (Foto: Cuartoscuro)

En dicha charla aseguró que no se arrepiente de haberse gastado todo su dinero, pero ahora debe seguir trabajando en distintos proyectos pues no contempla la jubilación o el retiro, por el hecho de que está prácticamente en bancarrota.

“Nunca fui administrado con el dinero, y es demasiado tarde como para que cambie”, dijo el actor nacido en Mérida, Yucatán en 1941. “Siempre he sido lo que se llama manirroto, pero no me siento mal por ello, ya que disfruté de lo ganado con mi esfuerzo”.

El actor, quien actualmente está casado con Paola Lavat, 35 años menor que él, negó haberse gastado su dinero “en mujeres”: “¡Gastármelo en mujeres es mucho decir! Me lo gasté en la vida. A mis hijos no les faltó nada mientras fueron menores. Les di casa, educación, viajes. Nunca les negué nada mientras estuviera a mi alcance, pero ahora que son adultos pues cada quien que vea por sí mismo” contó hace semanas.

