Modalidad 40 del IMSS 2026:  El costo mensual que debes cubrir y por qué este sistema podría ser una trampa para tu bolsillo

La Modalidad 40 del IMSS ofrece a ex trabajadores la posibilidad de mantener la vigencia de sus semanas de cotización y les permite aumentar el monto de su pensión futura.

La Modalidad 40 del IMSS ofrece a ex trabajadores la posibilidad de mantener la vigencia de sus semanas de cotización y les permite aumentar el monto de su pensión futura. Bajo el nombre oficial de Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, este esquema ayuda a quienes ya no cotizan a través de una empresa a seguir realizando aportaciones para acceder a beneficios como los seguros de Invalidez, Vida, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

Quienes han dejado de cotizar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pueden recurrir a la Modalidad 40 para cumplir con los requisitos necesarios y alcanzar o incrementar el monto de su pensión al concluir su trayectoria laboral. Es imprescindible cumplir ciertos requisitos y realizar el proceso de inscripción conforme a lo establecido.

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Reacciones y repercusiones inmediatas

Uno de los principales atractivos del esquema es que el asegurado puede elegir el Salario Base de Cotización (SBC), el cual incide directamente en el cálculo de la pensión final. De este modo, es posible optar por un ingreso base mayor, lo que se traduce en cuotas mensuales también más elevadas.

Además de la continuación de semanas cotizadas, quienes se inscriben reciben protección a través de los seguros de Invalidez y Vida, que amparan sucesos de incapacidad y fallecimientos causados por hechos ajenos al trabajo. El seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez otorga el acceso a una pensión, siempre que se cumplan la edad exigida y las semanas de cotización previstas por la ley.

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Para acceder a la Modalidad 40 es necesario cumplir con estos requisitos:

Haber sido dado de baja del régimen obligatorio del IMSS .

. Contar con al menos 52 semanas cotizadas durante los cinco años previos a la baja.

cotizadas durante los cinco años previos a la baja. Presentar la solicitud dentro de los 12 meses posteriores a la conclusión de la relación laboral.

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El trámite puede realizarse en línea o de manera presencial, y se solicita la siguiente documentación:

CURP

Número de Seguridad Social (NSS)

Correo electrónico personal

Para trámite presencial: identificación oficial vigente, comprobante de domicilio (con antigüedad máxima de tres meses) y escrito libre solicitando la inscripción.

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Antecedentes y contexto

Si se elige el trámite en línea, debe ingresarse al portal del IMSS, seleccionar la opción de inscripción a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, capturar los datos correspondientes y elegir el salario base sobre el que se realizarán las aportaciones. La ley establece que este salario no puede ser menor al último salario registrado ni exceder el tope de 25 veces la UMA vigente. Una vez enviada la solicitud, el resultado se notifica en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Quienes prefieren el trámite presencial acuden a la subdelegación del IMSS con los documentos señalados. Una vez aprobada la solicitud, el instituto proporciona el formato de pago con el que pueden iniciar el aseguramiento bajo esta modalidad.

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Las cuotas de los seguros de Invalidez y Vida, así como las de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, corresponden íntegramente al asegurado. El importe final depende del salario base elegido y de las tarifas vigentes según la Ley del Seguro Social. Desde la reforma de 2020, estas aportaciones se ajustan gradualmente y se prevén incrementos anuales en la cuota de Cesantía y Vejez, tendencia que continuará hasta 2030.

Las normas de la modalidad 40 se actualizaron Foto: (Diseño) iStock e IMSS

Las autoridades del IMSS señalan que el derecho a la Continuación Voluntaria puede darse por terminado si el asegurado suspende sus aportaciones durante dos meses seguidos bajo la Ley de 1997, o durante tres bimestres continuos en el caso de la Ley de 1973. Por ello, es fundamental mantener las cuotas al día para conservar los derechos adquiridos con esta modalidad.

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Nuevo beneficio para los jubilados

El nuevo sistema bancario referenciado administrado por HSBC garantiza que los pagos voluntarios realizados bajo la Modalidad 40 del IMSS sean identificados y acreditados de forma automática. Esto reduce la posibilidad de errores administrativos y fortalece el historial de cotización, ofreciendo una mayor protección al futuro económico de cada asegurado que busca mejorar su pensión tras dejar un empleo formal.

Sin embargo, se debe registrar adecuadamente cada aportación resulta indispensable, ya que cualquier error podría afectar tanto la economía futura como la cobertura médica del trabajador. El IMSS puntualiza que, además de perfeccionar la acreditación de pagos, implementará supervisiones constantes en los procesos vinculados a la Modalidad 40.

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Entre los procedimientos que serán vigilados de manera permanente se encuentran:

La verificación y actualización de registros individuales de los beneficiarios.

La revisión de acreditaciones y movimientos en las cuentas institucionales.

El seguimiento a cualquier reporte de error administrativo.

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Estas medidas buscan salvaguardar los derechos de los asegurados y garantizar la transparencia en la gestión de las aportaciones voluntarias.