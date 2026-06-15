Cae “El Gregory” en un operativo en Coyoacán: lo señalan como objetivo prioritario de La Unión Tepito

"El Gregory" es señalado como objetivo prioritario y presunto líder de una célula de La Unión Tepito. (Crédito: X | @FiscaliaCDMX)

Un cateo realizado en un inmueble ubicado en la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, derivó en la detención de Gregory “N”, alias “El Gregory” o “El J”, señalado como objetivo prioritario y presunto líder de una célula de La Unión Tepito.

El operativo se llevó a cabo como parte de una investigación por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. En la intervención participaron agentes de la Policía de Investigación (PDI), quienes ejecutaron la orden de cateo en el domicilio señalado.

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De acuerdo con las indagatorias, el detenido estaría relacionado con diversos hechos delictivos registrados principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, entre ellos homicidios, lesiones por disparo de arma de fuego, extorsión, narcomenudeo y otros delitos de alto impacto.

La detención ocurrió durante el despliegue del operativo en el inmueble, donde también fueron asegurados dos vehículos de alta gama, además de diversos objetos e indicios que quedaron bajo resguardo para su análisis pericial.

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Tras su aseguramiento, el hombre fue trasladado a instalaciones ministeriales de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, donde se determinará su situación jurídica.

La Fiscalía capitalina señaló que este tipo de acciones forman parte de la estrategia para desarticular estructuras criminales vinculadas con la comisión de delitos de alto impacto en la Ciudad de México.

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Capturas y cateos recientes contra La Unión Tepito

En los últimos meses, distintas acciones de seguridad en la Ciudad de México han derivado en detenciones, cateos y aseguramientos vinculados con presuntos integrantes de La Unión Tepito, principalmente en alcaldías como Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero y Coyoacán, como parte de investigaciones por narcomenudeo, extorsión, homicidio y otros delitos de alto impacto.

Uno de los casos más recientes ocurrió en junio de 2026, cuando fue detenido Dylan Marroquín, alias “El Dylan” o “El Cojo”, señalado como presunto integrante del grupo criminal y vinculado con un atentado contra la diputada suplente Diana Sánchez Barrios en el Centro Histórico. En su captura, autoridades aseguraron droga, entre ellas marihuana, cocaína y cristal, además de un arma de fuego.

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Semanas antes, en enero de 2026, cuatro personas fueron detenidas tras cateos simultáneos en inmuebles de Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza. De acuerdo con reportes ministeriales, los detenidos formarían parte de una célula dedicada a la venta y distribución de droga bajo la estructura de La Unión Tepito, con aseguramiento de diversas dosis de narcóticos.

En septiembre de 2025, otro operativo en Cuauhtémoc y Nezahualcóyotl derivó en la detención de Iván “N”, alias “El Chícharo”, identificado como presunto líder de una facción del grupo delictivo. En ese despliegue se aseguraron drogas, armas y cartuchos, además de otros integrantes de la célula criminal.

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Meses antes, en julio de 2025, autoridades capitalinas realizaron cateos en distintas alcaldías donde fueron detenidas seis personas vinculadas con la organización, entre ellas operadores de alto nivel, además del aseguramiento de más de mil dosis de droga y vehículos utilizados presuntamente para actividades ilícitas.

En mayo de 2025, otra intervención coordinada en la capital dejó como saldo la detención de siete presuntos integrantes de La Unión Tepito en operativos realizados en cuatro alcaldías, con el decomiso de más de mil dosis de narcóticos, de acuerdo con información oficial.

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Las autoridades han señalado que estos operativos forman parte de acciones para debilitar las estructuras del grupo delictivo, particularmente en zonas donde mantiene presencia en actividades como narcomenudeo y extorsión.