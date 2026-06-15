México

Cae “El Gregory” en un operativo en Coyoacán: lo señalan como objetivo prioritario de La Unión Tepito

El detenido es vinculado con homicidios, extorsión y narcomenudeo en distintas alcaldías de la Ciudad de México

Guardar
Google icon
"El Gregory" es señalado como objetivo prioritario y presunto líder de una célula de La Unión Tepito. (Crédito: X | @FiscaliaCDMX)
"El Gregory" es señalado como objetivo prioritario y presunto líder de una célula de La Unión Tepito. (Crédito: X | @FiscaliaCDMX)

Un cateo realizado en un inmueble ubicado en la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, derivó en la detención de Gregory “N”, alias “El Gregory” o “El J”, señalado como objetivo prioritario y presunto líder de una célula de La Unión Tepito.

El operativo se llevó a cabo como parte de una investigación por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. En la intervención participaron agentes de la Policía de Investigación (PDI), quienes ejecutaron la orden de cateo en el domicilio señalado.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las indagatorias, el detenido estaría relacionado con diversos hechos delictivos registrados principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, entre ellos homicidios, lesiones por disparo de arma de fuego, extorsión, narcomenudeo y otros delitos de alto impacto.

La detención ocurrió durante el despliegue del operativo en el inmueble, donde también fueron asegurados dos vehículos de alta gama, además de diversos objetos e indicios que quedaron bajo resguardo para su análisis pericial.

PUBLICIDAD

Tras su aseguramiento, el hombre fue trasladado a instalaciones ministeriales de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, donde se determinará su situación jurídica.

La Fiscalía capitalina señaló que este tipo de acciones forman parte de la estrategia para desarticular estructuras criminales vinculadas con la comisión de delitos de alto impacto en la Ciudad de México.

Capturas y cateos recientes contra La Unión Tepito

En los últimos meses, distintas acciones de seguridad en la Ciudad de México han derivado en detenciones, cateos y aseguramientos vinculados con presuntos integrantes de La Unión Tepito, principalmente en alcaldías como Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero y Coyoacán, como parte de investigaciones por narcomenudeo, extorsión, homicidio y otros delitos de alto impacto.

Uno de los casos más recientes ocurrió en junio de 2026, cuando fue detenido Dylan Marroquín, alias “El Dylan” o “El Cojo”, señalado como presunto integrante del grupo criminal y vinculado con un atentado contra la diputada suplente Diana Sánchez Barrios en el Centro Histórico. En su captura, autoridades aseguraron droga, entre ellas marihuana, cocaína y cristal, además de un arma de fuego.

Semanas antes, en enero de 2026, cuatro personas fueron detenidas tras cateos simultáneos en inmuebles de Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza. De acuerdo con reportes ministeriales, los detenidos formarían parte de una célula dedicada a la venta y distribución de droga bajo la estructura de La Unión Tepito, con aseguramiento de diversas dosis de narcóticos.

En septiembre de 2025, otro operativo en Cuauhtémoc y Nezahualcóyotl derivó en la detención de Iván “N”, alias “El Chícharo”, identificado como presunto líder de una facción del grupo delictivo. En ese despliegue se aseguraron drogas, armas y cartuchos, además de otros integrantes de la célula criminal.

Meses antes, en julio de 2025, autoridades capitalinas realizaron cateos en distintas alcaldías donde fueron detenidas seis personas vinculadas con la organización, entre ellas operadores de alto nivel, además del aseguramiento de más de mil dosis de droga y vehículos utilizados presuntamente para actividades ilícitas.

En mayo de 2025, otra intervención coordinada en la capital dejó como saldo la detención de siete presuntos integrantes de La Unión Tepito en operativos realizados en cuatro alcaldías, con el decomiso de más de mil dosis de narcóticos, de acuerdo con información oficial.

Las autoridades han señalado que estos operativos forman parte de acciones para debilitar las estructuras del grupo delictivo, particularmente en zonas donde mantiene presencia en actividades como narcomenudeo y extorsión.

Temas Relacionados

La unión tepitoExtorsiónNarcomenudeoCateoCDMXNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Militares capturan a “El 24″, líder regional de El Chapo Isidro en Sinaloa

En el operativo también fueron detenidos diez integrantes de células delictivas, armamento y sustancias químicas en diversos municipios del estado

Militares capturan a “El 24″, líder regional de El Chapo Isidro en Sinaloa

Manifestantes de la CNTE mantienen cerrados ambos sentidos de la Autopista México Cuernavaca

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del país este lunes

Manifestantes de la CNTE mantienen cerrados ambos sentidos de la Autopista México Cuernavaca

Beca Gertrudis Bocanegra 2026: calendario OFICIAL de pagos del bimestre mayo-junio

Es oficial: La Coordinación Nacional de Becas ya publicó las fechas de depósito para el bimestre mayo-junio de la Beca Gertrudis Bocanegra

Beca Gertrudis Bocanegra 2026: calendario OFICIAL de pagos del bimestre mayo-junio

Pepillo Origel acusa a Sylvia Pasquel de maltratar a Silvia Pinal previo a su fallecimiento: “La amarraban”

El ex presentador de La Oreja sostiene que fue testigo de situaciones que le causaron molestia y que, según sus palabras, resultaron “muy tristes”

Pepillo Origel acusa a Sylvia Pasquel de maltratar a Silvia Pinal previo a su fallecimiento: “La amarraban”

Laura Itzel Castillo tomará la Secretaría de las Mujeres en agosto, confirma su llegada y agradece a la presidenta

La senadora expresó sentirse honrada por la decisión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo para dejarla a cargo de la dependencia

Laura Itzel Castillo tomará la Secretaría de las Mujeres en agosto, confirma su llegada y agradece a la presidenta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Militares capturan a “El 24″, líder regional de El Chapo Isidro en Sinaloa

Militares capturan a “El 24″, líder regional de El Chapo Isidro en Sinaloa

Sheinbaum evita responder a zar antidrogas de EEUU y deslinda a México del fentanilo

Detenciones por armas en el AICM: los casos recientes detectados en filtros de seguridad del aeropuerto

Violencia en Escuinapa provoca segunda marcha por la paz: piden a gobernadora de Sinaloa atender la crisis con acciones

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de junio: cateo en Coyoacán deja detenido a Gregory “N”, presunto líder de La Unión Tepito en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Gloria Trevi explota contra su equipo de seguridad tras no permitirle a sus fans subir con ella: “Me voy a bajar”

Gloria Trevi explota contra su equipo de seguridad tras no permitirle a sus fans subir con ella: “Me voy a bajar”

Critican a Aaron Mercury por subir video llorando tras la muerte de Oliver Tree: “El duelo no es para redes”

Dr. Simi se despide de Oliver Tree tras su sensible muerte en Brasil: “Te llevas una parte del corazón de México”

Oliver Tree y Malcriada: el mensaje contra el acoso escolar que dejó antes del fatal accidente en Brasil

Christian Nodal besa a una fan adulta mayor en pleno concierto y desata ola de críticas en redes sociales

DEPORTES

Dos caras del futbol: La cultura de la limpieza en Japón frente al desorden de los mexicanos en los festejos del Mundial 2026

Dos caras del futbol: La cultura de la limpieza en Japón frente al desorden de los mexicanos en los festejos del Mundial 2026

Claudia Sheinbaum reacciona al caso de discriminación en el Mundial: “Todas y todos somos iguales”

Claudia Sheinbaum se pronuncia sobre polémicas declaraciones de Mauricio Ymay: “Contener no es lo mismo que reprimir”

México finaliza con 15 medallas dentro del Panamericano Sub 23 de Lucha Libre celebrado en Perú

Colombia vs Uzbekistán: Willer Ditta habla sobre lo que representa jugar en el Estadio Ciudad de México