Qué programa de comedia reunió a Jenna Ortega y Eugenio Derbez

Desde que Netflix anunció una serie inspirada en Wednesday -también conocida como Merlina- se desató expectativa a nivel internacional, no solo por sería la primera vez que un programa se centraría en la sombría integrante de la Familia Addams, también porque correría bajo la dirección de Tim Burton y participaría Christina Ricci, quien inmortalizó el mismo personaje hace más de 30 años.

En esta ocasión la productora dio vida a una maestra cuyo desarrollo fue fundamental en la primera temporada de la serie. Fue así que Merlina llegó a manos de Jenna Ortega, una joven estadounidense de raíces mexicanas y puertorriqueñas que gracias a su nivel de interpretación logró conquistar a todo mundo, incluso, se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales con su versión.

Con sus escenas más destacadas, frases icónicas y peculiares pasos de baile consiguió que Merlina encabezara el Top 10 de programas más vistos en la plataforma de Netflix. Aunque muchos conocieron a Jenna por esta entrega, no es su debut como actriz, pues a sus tan solo 20 años ya tuvo la oportunidad de trabajar en varias películas y programas de televisión.

Entre sus proyectos más destacados se encuentra ¡Rob!, una serie donde tuvo la oportunidad de trabajar junto a Eugenio Derbez y su compatriota amante de la cultura mexicana, Rob Schneider. Fue durante los ocho capítulos de la primera y única temporada donde pudo convivir con el artista mexicano.

Lamentablemente su relación profesional no prosperó porque el show se canceló el mismo año del estreno, 2012. Sin embargo, fue una estupenda experiencia para Jenna Ortega, pues gracias a a Girl pudo estar en contacto con actores de ascendencia latina como Cheech Marin, Diana-Maria Riva, Lupe Ontiveros, Verónica Milagros, Juan Martínez y Nadine Velázquez.

Después de ello continuó tocando puertas y gracias a su talento consiguió quedarse en otras producciones de renombre como Jane the Virgen -donde también participó el actor mexicano Jaime Camil-, ¡Hoy sí!, Atrapada entre hermanos, You y The Fallout: la vida después. Incluso, ha hecho doblajes para caricaturas como Elena de Avalor y Los vecinos Green.

Jenna Ortega convirtió su baile en un clásico de la pantalla

En la primera temporada de Merlina hay una escena donde Jenna Ortega sacó a relucir sus mejores pasos de baile inspirada en Siouxsie Sioux, Bob Fosee en Rich Man’s Frug, Lisa Loring, Lene Lovich, Denis Lavat y videos de góticos bailando en clubs de los 80, según ella misma contó Twitter.

La actriz se remontó a los años 80 y con Goo Goo Muck de The Cramps impresionó a todo el mundo, incluso, su baile se convirtió en un trend en redes sociales. Aunque luce fantástica, no la pasó muy bien en escena, pues durante una entrevista que cedió para Netflix contó que tuvo problemas para realizarla debido a que se sentía insegura.

“En realidad me sentí muy insegura al respecto. Lo coreografié yo misma. Creo que es bastante obvio que no soy bailarina ni coreógrafa”, declaró.

Su inseguridad no traspasó la pantalla chica, pues tanto sus compañeros como el público han aplaudido su desempeño sobre la pista de baile. De hecho, el fragmento se viralizó en internet tan solo unas horas después del estreno de la serie en la plataforma de streaming.

