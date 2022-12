TikTokers se “colaron” a concierto de Bad Bunny fingiendo ser trabajadores del Estadio Azteca

Mientras cientos de personas no pudieron acceder al concierto de Bad Bunny, un par de tiktokers lograron entrar usando una estrategia poco usual (Foto: Instagram)

Mientras en los conciertos que Bad Bunny ofreció en el Estadio Azteca de Ciudad de México este fin de semana cientos de personas no pudieron ingresar al recinto debido a problemáticas con la autenticidad de sus boletos, un par de jóvenes presumieron que pudieron “colarse” al show gracias a que fingieron ser trabajadores del lugar.

Bad Bunny en concierto en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el viernes 9 de diciembre de 2022. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

Fue a través de TikTok donde dos jóvenes aseguraron que llegaron al Estadio Azteca vestidos con cascos, chalecos anaranjados y una escalera para hacerse pasar por empleados del montaje. Según el clip, los tiktokers lograron ingresar a uno de los dos shows que el puertorriqueño ofreció en la capital del país, como parte de su The World’s Hottest Tour, gracias a que fingieron ser trabajadores cargando una escalera.

Bad Bunny: policía cibernética inhabilitó 3 sitios web donde vendieron boletos falsos para su concierto La SSC desplegó un operativo de seguridad en el estadio Azteca y dio a conocer alternativas viales para evitar bloqueos VER NOTA

“Usamos una escalera para colarnos en el concierto de Bad Bunny. Vete a la bestia, primo. Si funciona. No mam*s, estamos en un túnel personal, no puedo creerlo. Hemos llegado muy lejos”, se le escucha decir a los emocionados jóvenes en el video que ya se ha viralizado.

Tras ello, como “prueba” de su hazaña, los dos jóvenes aparecieron en la cancha, bailando y gritando con los temas de Bad Bunny en pleno concierto.

Cancelación de boletos para Bad Bunny dificultó el acceso de fans al Estadio Azteca Los asistentes también señalaron en redes sociales supuestas entradas rotas e incluso clonadas, lo que causó empujones y frustración VER NOTA

La historia generó opíniones encontradas, pues mientras una parte de los usuarios compartió su emoción por haber logrado ingresar al recinto, otros se mostraron incrédulos ante lo expuesto por los jóvenes.

Tras ello, uno de los chicos hizo un “storytime” narrando detalladamente cómo fue que lograron colarse al interior del llamado “Coloso de Santa Úrsula” y cómo fue que lograron pasar varios filtros de seguridad cargando dicha escalera de metal hasta lograr su objetivo de “perrear” con la música del creador de La neverita y Titi me preguntó.

“Pues ya estábamos por entrar a la última puerta, con el casco, el chaleco, la escalera, bien disfrazados. Pero en la última puerta, el jefe de todos los guardias nos mandó a la v*rga, fue el único que no nos creyó la mentira y dijo ‘a ver traigan al que los trajo’, y nosotros así de ‘Sí, ahorita lo traemos”, narró en su clip viral el usuario @soyprior, grabación que cuenta al momento con casi 900 mil reproducciones.

Estadio Azteca confirmó falsificación y duplicación de boletos en concierto de Bad Bunny Personas asistentes al evento del cantante de reggaetón reportaron irregularidades con Ticketmaster, por lo que no pudieron entrar al show VER NOTA

“Nos estábamos rindiendo y entonces le llamé a una amiga que conocí en una app de citas porque me acordé que ella trabajaba en esos eventos, y le dije ‘wey, estoy con una escalera en el Estadio Azteca, ¿cómo puedo entrar al concierto?’, y me dice ‘¿en dónde estás?’, y le digo ‘No sé, wey, estoy en el túnel 8′. Y me dice ‘pregúntale a alguien de chaleco si sabe dónde entra el personal”, continuó narrando el tiktoker sobre su aventura.

La hazaña de los chicos recibió diversas reacciones y en la caja de comentarios se puede leer: “Ídolos, si este par no domina al mundo es porque no puede”, “Todo sea para ver a San Benito en vivo”, “No lo sé Rick, parece falso”, “Se me hace que son puro choro, lo que hacen por ser virales”.

Los conciertos de Bad Bunny en la capital azteca estuvieron marcados por el caos y la reventa, especialmente la fecha del viernes 9 de diciembre, cuando en redes sociales se reportaron decenas de boletos clonados, robados, cancelados y supuestamente sobrevendidos, incluso algunos internautas señalaron al personal encargado del ingreso por “romper” y “quedarse” con las entradas físicas o impresas.

Esta situación desató empujones, protestas y cientos de reclamos. De acuerdo con diversos reportes, incluso fue necesaria la intervención de elementos de la Policía Montada para contener a la gente.

De esta manera, gran cantidad de personas que adquirieron su boleto de forma legal les fue negado el acceso al recinto, lo que desató indignación que derivó en un comunicado de la boletera del evento, donde se asegura que se reembolsará la cantidad íntegra pagado por cada boleto rechazado.

SEGUIR LEYENDO: