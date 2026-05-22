Jugo verde para el fin de semana: tres ingredientes que limpian el hígado después de una semana de excesos

Una persona sirve su jugo de limón en un vaso de cristal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo verde es una mezcla de vegetales y frutas que se populariza por su aporte de antioxidantes y fibra. Se consume para apoyar la función hepática y complementar una dieta balanceada, aunque no sustituye tratamientos médicos ni garantiza una limpieza del hígado, especialmente tras días de excesos alimenticios o consumo de alcohol, ciertos ingredientes pueden apoyar su función gracias a su aporte de antioxidantes y fibra. Esta bebida es una opción fresca para quienes buscan mejorar su digestión y cuidar su salud.

Entre los Ingredientes principales para la preparación del jugo verde la espinaca, apio y limón ofrecen beneficios específicos que lo hacen una opción para apoyar la salud. Toma nota de cada información:

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1. Espinaca

Es rica en clorofila, antioxidantes y fibra. Se vincula con la reducción de inflamación y el apoyo a la función hepática por su contenido en vitaminas A, C y K.

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2. Apio

Contiene antioxidantes y agua, lo que ayuda a la hidratación y procesos digestivos. Se le atribuye un efecto diurético suave, en otras palabras, ayuda al cuerpo a deshacerse de pequeñas cantidades de agua y sales, lo que puede brindar a disminuir la retención de líquidos.

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3. Limón

El jugo de limón aporta vitamina C y secunda la producción de enzimas digestivas. Ayuda a estimular la secreción biliar, clave en la digestión de grasas y en el proceso natural de desintoxicación del hígado.

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Jugo verde echo con limón, apio y espinaca listo para beber. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros vegetales y frutas frescas que se incluyen al jugo verde son el pepino, perejil y, en ocasiones, la manzana verde y la piña porque ayudan a apoyar el funcionamiento natural del hígado y la digestión, aunque no lo “limpian” de forma literal, ya que el hígado tiene su propio sistema de desintoxicación. Así contribuyen:

Pepino:

Su alto contenido de agua favorece la hidratación, lo que ayuda al hígado a procesar y eliminar toxinas con mayor eficiencia.

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Perejil:

Contiene antioxidantes y compuestos que pueden apoyar la función hepática y favorecer la eliminación de desechos a través de la orina.

Manzana verde:

Aporta fibra soluble, que ayuda a captar y eliminar toxinas a través del sistema digestivo, facilitando el trabajo del hígado.

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Piña:

Su enzima bromelina y su contenido de vitamina C pueden reducir la inflamación y mejorar la digestión, lo que indirectamente apoya la función hepática.

Los jugos verdes también se pueden hacer con pepino, perejil y, en ocasiones, manzana verde y piña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones

Antes de incorporar el jugo verde o cualquier bebida natural a tu dieta con fines de “limpiar” el hígado o mejorar la salud, es recomendable consultar a un médico, especialmente si tienes problemas hepáticos, padecimientos crónicos, tomas medicamentos o estás bajo tratamiento médico.

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El especialista puede orientarte sobre los beneficios y posibles riesgos según tu condición particular, y evitar interacciones o efectos adversos. Además, el jugo verde no sustituye tratamientos ni diagnósticos profesionales.