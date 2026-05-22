México

La técnica de los japoneses para desconectarse del trabajo al salir de la oficina

En la cultura laboral japonesa el inemuri es una práctica que permite tomar siestas cortas en el trabajo o espacios públicos

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Vista de una oficina moderna con varios empleados japoneses durmiendo o descansando sobre sus escritorios con laptops, papeles y una caja bento.
Empleados japoneses practican el inemuri en la oficina para recuperar su energía el resto de la jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Japón el inemuri es un método que consiste en dormir a la brevedad mientras se permanece en el entorno laboral o ya sea en el algún sitio cotidianos donde la presencia física es suficiente, aunque no se esté completamente despierto.

El inemuri nace en la cultura japonesa como respuesta a largas jornadas de trabajo y estudio. La sociedad nipona valora la dedicación y el esfuerzo, por lo que el cansancio visible a través de estas siestas cortas se interpreta como señal de responsabilidad y compromiso, por tanto la persona involucrada necesita recargar energía brevemente para continuar con sus actividades.

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Características del inemuri

  • No es un sueño profundo: La persona permanece parcialmente alerta para reincorporarse si alguien le habla o si surge una tarea de urgencia.
  • Duración breve: Las siestas suelen durar de 5 a 30 minutos, pocas veces llegan a ser de una hora.
  • Postura: Generalmente se realiza sentado, con la cabeza inclinada hacia adelante o apoyada en una mesa o escritorio.
  • Contexto social: El inemuri es bien visto porque se entiende que no interfiere con las obligaciones principales y no es una evasión total del entorno.

Beneficios del inemuri

  • Recuperación rápida de energía: Ayuda a mejorar la concentración y el desempeño de los trabajadores durante el resto de la jornada.
  • Reducción de estrés: Permite al cuerpo y la mente relajarse de forma momentánea.
  • Mejora del ambiente laboral: La aceptación social reduce el estigma de mostrar cansancio en público.

Lugares para practicar el inemuri

Varias personas duermen en un vagón de tren; una mujer joven con auriculares y un libro, un hombre mayor, y otros fuera de la ventana también descansan.
Gente japonesa realiza el inemuri en diversos lugares del país.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En Japón los sitios más comunes para practicar el inemuri son:

  • Oficina: Es común que los empleados tomen sueños cortos en su escritorio o en áreas comunes durante pausas laborales.
  • Transporte público: Muchas personas aprovechan trayectos en camiones, trenes o metro para dormir sentados, apoyando la cabeza en el respaldo o incluso de pie.
  • Salas de reuniones: En algunas empresas, dormir unos minutos durante reuniones prolongadas es aceptable, siempre que la persona esté lista para reaccionar si se le requiere.
  • Bibliotecas y cafeterías: Son espacios donde los estudiantes y trabajadores descansan por un momento durante sus actividades.
  • Parques y áreas públicas: Algunos prefieren tomar asiento en bancas de parques o zonas tranquilas para dormir unos minutos durante el día.

Estos lugares reflejan la flexibilidad social que existe en Japón para incorporar el descanso corto en casi cualquier contexto urbano o laboral. Literalmente, inemuri significa “dormir estando presente” y no se considera una falta de respeto o desinterés, sino una muestra de dedicación y esfuerzo, ya que se interpreta como resultado de trabajar mucho.

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¿Quién autorizó el inemuri en Japón?

Varios pasajeros japoneses, la mayoría vestidos de traje o ropa de oficina, duermen sentados dentro de un vagón de metro.
Hombres y mujeres de japón aplican el inemuri en el interior del metro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inemuri no fue autorizado oficialmente por alguna autoridad gubernamental, institución o figura específica en Japón. Más bien, es una práctica que surgió y se consolidó naturalmente dentro de la cultura laboral y social japonesa a lo largo de las décadas.

Su aceptación social viene de una combinación de factores históricos y culturales:

  1. Valores laborales japoneses: La ética de trabajo en Japón centraliza el esfuerzo, la dedicación y la permanencia en el ámbito laboral. El inemuri se interpreta como un resplandor de compromiso, no como falta de interés.
  2. Normas no escritas: En muchas empresas y entornos públicos, las reglas sobre el inemuri son tácitas, —que no están escritos ni formalmente establecidos—. Los jefes superiores y compañeros toleran las siestas cortas como parte de la rutina, siempre que la productividad y el respeto persista.
  3. Adaptación social: La práctica se ha normalizado por la necesidad de sobrellevar largas jornadas laborales, trayectos extensos y altos niveles de exigencia.

No existe legislación, decreto ni política formal que regule esta práctica. La tolerancia al inemuri es producto del consenso social y de la adaptación de empresas, escuelas y espacios públicos a las necesidades de descanso de su población. Es decir, es una costumbre aceptada colectivamente, no una autorización oficial.

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