Bad Bunny imparable: tras su concierto se fue de “after” con Danna Paola y otros famosos a antro de Polanco

El boricua cantó "La neverita" y más temas en el antro ubicado en Plaza Antara, en CDMX (Foto: Captura de pantalla)

Luego de su exitoso segundo concierto en el Estadio Azteca, como parte de su The World’s Hottest Tour, Bad Bunny siguió la fiesta en el “after” oficial de su visita al país, en el que se dieron cita diversas celebridades mexicanas.

Este fin de semana la Ciudad de México vivió una “BadBunnyManía” donde además del “perreo” que presentó el famoso puertorriqueño ante miles de fans, también se suscitaron desafortunados casos de clonación y falsificación de boletos, lo que no ensombreció la gran fiesta que el cantante de Titi me preguntó protagonizó en tierra azteca más allá de sus dos shows en el llamado “Coloso de Santa Úrsula”.

Tras su segundo concierto, se organizó el “after party” del artista en un antro de la colonia Polanco, Bad Bunny y compañía se fueron de fiesta a Ragga by Joy, establecimiento que se ubica en Plaza Antara, un lujoso centro comercial donde se encuentran exclusivas boutiques y comercios de artículos de lujo.

La expectación creció días antes de la presencia de Bad Bunny en México, y los fans comenzaron a rumorar el after que finalmente se llevó a cabo en el antro ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo de CDMX.

La princesa del pop latino @dannapaola llegando a la fiesta privada de Bad Bunny (@sanbenito) anoche tras su concierto en el Estadio Azteca. pic.twitter.com/1iPyOEZtCp — Danna Paola Today (@DannaPaolaToday) December 11, 2022

Incluso desde hace un par de días, las redes sociales del Ragga emitieron un misterioso comunicado acerca de una fiesta privada que resultó ser el evento del también apodado “San Benito” en la capital del país: “De forma excepcional estaremos cerrados al público. Ese día habrá un evento privado no organizado por nosotros y por eso nos será imposible recibirlos ese día”.

El establecimiento emitió un comunicado que desató especulaciones sobre el 'after party' de Bad Bunny (Foto: Archivo)

Además de ello, en las instastories del establecimiento se comunicó que no se le permitiría el ingreso a “absolutamente nadie que no haya sido invitado” a tal evento, por lo que el control de entrada fue regulado por un estricto dispositivo de seguridad.

Bad Bunny ofrece show intimo en el after party en el cierre de su gira mundial World's Hottest Tour en CDMX ( Ragga en Polanco) pic.twitter.com/sJes6xKn06 — Ponce Ponce (@THebalderrama) December 11, 2022

Desde inicios de este mes de noviembre ya se especulaba en redes acerca de la fiesta privada del “Conejo Malo”, quien fue captado entrando al establecimiento al ritmo de su éxito Yo perreo sola.

Incluso el lugar dejó de lado su decoración habitual, cargada de luces neón, para lucir múltiples adornos alusivos a Un verano sin ti, el exitoso y más reciente álbum del artista de 28 años. El “corazón triste” que aparece en la portada de dicho material discográfico también estuvo presente decorando los muros del centro nocturno.

El evento fue tan exclusivo que incluso no todos los asistentes tuvieron la oportunidad de acercarse el boricua, quien se hallaba en una de las áreas privadas del club, a donde llegó en compañía de su compatriota y colega Rauw Alejandro, quien minutos antes se había presentado junto a él en el Estadio Azteca, como un acto sorpresa.

Para dar inicio a la fiesta privada, Bad Bunny tomó el escenario principal del antro e interpretó su hit La neverita, acompañado por una banda en vivo, para seguir con otros temas como Después de la playa y El apagón, según se puede ver en las instastories que circulan en las redes sociales.

Personalidades como el también reggaetonero Jowell, el productor Alexander Gargolas, Danna Paola, Galilea Montijo, Kunno, las influencers conocidas como “Las perdidas”, Sofía Castro y Eduardo Capetillo Jr. estuvieron entre los selectos invitados del artista más escuchado de este 2022, según la plataforma de música Spotify.

En un momento, estando al centro de la pista, Bad Bunny se refirió a aquellos asistentes que no paraban de grabar el momento. “Todo el mundo con los celulares, grabando, les voy a permitir tener el celular en la mano, con una condición, quiero ver a todo el mundo bailando como sea, aunque no sepan, aunque los pasos locos, los pasos prohibidos”.

Galilea Montijo, Sofía Castro, Eduardo Capetillo Jr. y el maquillista Alfonso Waithsman estuvieron presentes en el evento (Foto: Instagram)

“Siempre me la paso cabrón en México, cuando les dije que no me quería ir fue verdad y mentira: fue verdad porque no me quisiera ir, me encantaría quedarme un rato más; fue mentira porque también quiero irme pa’ casa ya, a Puerto Rico a pasarla cabrón”, expresó el artista.

