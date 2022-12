Iztapalapa y Cuauhtémoc encabezan las alcaldías con mayor número de feminicidios en CDMX

Sólo cinco alcaldías concentran más del 60% de feminicidios ocurridos en la CDMX durante 2022. (Foto: Cuartoscuro)

Definido como la forma más extrema de violencia en contra de una mujer por razones de género, la violencia feminicida es un problema más que preocupante en todo México. La Ciudad de México sin excepción. Aunque mucho tiempo la capital fue pensada como un oasis ante la inseguridad del país, las mismas cifras oficiales dan cuenta de lo contrario.

Y es que, sólo en lo que va del año, se han reportado 57 feminicidios en la mega urbe (de enero a octubre). Por ello, las autoridades citadinas han puestos en marcha distintos aparatos y recursos en aras del combate a esta problemática. Una de ellas el Atlas de Feminicidios de la Ciudad de México que tiene por objetivo transparentar la información en relación a este tipo de crimen.

Alimentado por datos de la Fiscalía General de Justicia capitalina, la herramienta cuenta con un mapa que muestra todos los casos reportados desde 2019 a 2022 por ubicación geográfica y por supuesto, por división política. Así, se da cuenta que las alcaldías con mayor número de delitos es Iztapalapa con diez casos, Cuauhtémoc con siete, y Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero y Tlalpan con seis cada uno. Es decir, sólo estas cinco alcaldías acumulan el 61.4% de los casos totales.

Otras diez demarcaciones concentra el resto de delitos: Xochimilco con cinco; Iztacalco, Miguel Hidalgo y Tláhuac, con tres; Azcapotzalco y Venustiano Carranza, con dos; Benito Juárez, Coyoacán, Magdalena Contreras y Milpa alta, con uno. La única alcaldía que no ha registrado ningún feminicidio en el presente año es Cuajimalpa.

El periodo expuesto por parte de la fiscalía coincide con el mandato de Sheinbaum en la capital, cuatro años. De este lapso, es 2020 el año en que mayor cantidad de feminicidios ocurrieron con un total de 82 (promedio mensual de 6.8). En 2019 y 2021 las cifras coincidieron con 72 casos en cada uno (promedio mensual de 6).

Es entonces que, de continuar con la tendencia, 2022 terminará con una aproximado de 68-69 delitos de este tipo (6.8). Una baja respecto a los años anteriores. “Asumimos la responsabilidad de proteger a las mujeres como gobierno con una serie de acciones muy concretas que se han ido incrementando a partir de la experiencia que hemos ido teniendo”, dijo la jefa de gobierno de la CDMX durante la presentación del Tercer Informe de la Alerta por Violencia contra las Mujeres.

Feminicidios a nivel nacional y rechazo de AMLO

El delito de feminicidio es un problema nacional. Durante una de sus habituales conferencias de prensa y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el presidente López Obrador aseguró que durante su gobierno se ha combatido esta problemática como “nunca antes”. No obstante, rechazó la aseveración de una periodista sobre el aumento de feminicidios en el sexenio respecto a anteriores.

Las cifras respaldan a la reportera pues no hay otro periodo presidencial que haya reportado los picos máximos vistos en el actual. El mandatario se defendió al explicar que eso se debe a que, bajo su administración, se reportan más casos porque existe un puntual seguimiento a este tipo de delito, a que no se oculta información y a que anteriormente sólo se calificaba como homicidio en lugar de feminicidio (aunque el crimen está tipificado así desde 2012).

“Seguir todos los días puntualmente, no dejar de hacer las reuniones de seguridad para prevenir las necesidades de seguridad de todos los mexicanos y en especial de todas la mujeres. No lo reconozco (aumento de feminicidios), porque antes no se clasificaba el delito de feminicidio.

“Estamos con las mujeres, nada más que nuestros adversarios que son muy hipócritas quieren usar la bandera del feminismo para atacarnos, pero millones de mujeres de México saben que nosotros actuamos de buena fe. Estamos haciendo todo por las mujeres y hombres”, aseguró AMLO

