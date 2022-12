Pati Chapoy confesó si volvería a trabajar con Atala Sarmiento

Atala Sarmiento dejó el programa de espectáculos en 2018. (Foto Instagram: @chapoypati // atasarmiento)

Ya pasaron aproximadamente cuatro años del conflicto que protagonizaron Atala Sarmiento y Patricia Chapoy por un supuesto mal entendido. Durante todo este tiempo la legendaria presentadora de televisión se mantuvo al frente de Ventaneando, mientras que la titular de La historia detrás del mito se mudó a España, pero regresó a TV Azteca en 2022 para conducir Soy Famoso Sácame de aquí junto a Horacio Villalobos.

Mara Patricia Castañeda rompió el silencio sobre su relación con Eugenio Derbez y mandó un contundente mensaje a Pati Chapoy La periodista compartió pistas sobre cómo conoció al comediante y toda su familia VER NOTA

A partir de ese momento sus declaraciones respecto a sus diferencias quedaron en el pasado y una fotografía que publicó Pati Chapoy en su cuenta de Instagram reforzó las especulaciones, pues entre todos los conductores que posaron en la sala del programa de espectáculos destacó Atala Sarmiento.

(Foto: Instagram I- @patichapoy/ D-@atasarmiento)

En ese entonces muchos usuarios de redes sociales espectadores de Ventaneando comentaron que, aunque Atala Sarmiento volviera a la empresa era casi imposible que trabajara con Pati Chapoy. Sin embargo, todo indica que están completamente equivocados, pues según declaró la periodista de espectáculos en entrevista para su canal de YouTube, estaría dispuesta a regresarla al espacio informativo.

Ivonne Montero sufrió un aparatoso accidente por “un descuido fatal” La actriz preocupó a sus fans con una selfie que se habría tomado desde un hospital VER NOTA

“Obviamente, todas las personas que han pasado [por Ventaneando] son personas que han sido muy valiosas, Atala Sarmiento, por ejemplo; La Boris es otra que sería padrísimo; Ricardo Casares también; pero es natural que cada quien haya seguido su camino y eso no lo podemos evitar”, comentó.

Pati Chapoy no quería entrar en polémica, pero Rosario Murrieta aprovechó el espacio para poner sobre la mesa el mito que existe sobre que la titular de Ventaneando supuestamente está enemistada no solo con Sarmiento, también con otros ex colaboradores del programa y ante esta información la conductora respondió un rotundo “No”.

De Jenna Ortega en “Merlina” a John Travolta en “Saturday Night Fever”: los bailes más icónicos que marcaron generaciones Algunas escenas superaron sus historias al grado de marcar una huella imborrable en la trayectoria de sus protagonistas VER NOTA

Ambas recordaron que durante la celebración por el 25 aniversario de Ventaneando contaron con la presencia de sus ex compañeros, menos Atala Sarmiento, Martha Figueroa e Inés Gómez Mont , debido a que estaban en otros países y las restricciones por la pandemia de COVID-19 conflictuaron su traslado: “Sí se conectaron y es como si estuvieran en vivo”.

Crédito instagram: @atasarmiento

Fue bajo este mismo contexto que Pati Chapoy mencionó que: “Sería fantástico un programa de Atala y Daniel [Bisogno], nada más que Atala en este momento sigue radicada con su marido en Madrid” y aprovecho para mandarle una felicitación por su cumpleaños 50 que celebró el pasado 06 de diciembre.

Por esta vía un abrazo con mucho cariño, mi querida Atala.

Información en proceso...

SEGUIR LEYENDO: