Mariana Seoane reapareció tras cirugía y confesó toda la verdad detrás su cicatriz en el cuello

La artista mexicana se ha desarrollado como cantante y actriz. (Foto Instagram: @laseoaneoficial)

Mariana Seoane reapareció en sus redes sociales aproximadamente una semana después de su cirugía para compartir información sobre su estado de salud. Y es que a finales de noviembre prendió las alarmas al publicar una fotografía desde la camilla de un hospital con un collarín. En ese momento la cantante no compartió su estado de salud y solo pidió oraciones, pero ahora que ya está recuperada abrió su corazón con sus fans.

La intérprete de éxitos como Me equivoqué y La múcura realizó un live en Instagram donde, mientras una manicurista arreglaba sus uñas, contó que en marzo de 2022 su equipo médico le detectó un tumor del lado izquierdo de la tiroides que ponía en riesgo sus cuerdas vocales. Según explicó, medía aproximadamente 3.3 centímetros, similar al tamaño de una pelota de golf.

Mariana Seoane subió esta foto antes de su cirugía. (Foto Instagram: @laseoaneoficial)

“Ya me operaron, ya está aquí mi cicatriz [...] yo sé que estas cosas las ha vivido muchísima gente. Yo creo que también tiene otro tipo de mensaje, me considero una persona espiritual y considero que esto tiene que ver con el chacra de la garganta por cositas que me guardé, que no dije; fueron muchas cosas personales, se junto todo y a la vez hubo una limpieza alrededor de mí de amistades”, dijo.

La cantante dejó entrever que la operación habría sido todo un éxito, pues puede hablar y pronto volverá a cantar en los escenarios.

Asimismo, Mariana Seoane extendió un agradecimiento al equipo médico que la atendió por cuidarla en todo momento a sus familiares que estuvieron al pendiente de su situación. Aunque no quiso profundizar en el proceso que atravesó hasta someterse a la intervención quirúrgica, se mostró feliz porque su recuperación va viento en popa y pronto podrá retomar su carrera como cantante.

“Voy a estar más pronto de lo que pensaba en los escenarios, así que voy a descansar diciembre, pero a partir de enero [2023] voy a estar ahí [...] Puedo hablar así normal, pero no quiero forzar mi voz. Voy a tomar clases de vocalización para que no tenga algún problema o me fuerce antes de tiempo, gracias a Dios estoy muy bien”, continuó.

La mexicana de 46 años confesó que estuvo en depresión por muchos meses, no solo por el tumor, también porque se vio en la necesidad de abandonar un proyecto de conducción en Telemundo por su contagio de COVID-19.

Nació el 10 de junio de 1976; actualmente tiene 46 años. (Foto Instagram: @laseoaneoficial)

Siempre van a haber momentos muy difíciles en la vida y uno tiene que tener la mejor actitud. También les digo que no fue fácil, llevaba unos cuantos meses en depresión por lo que pasó [...] es horrible porque siendo un ser tan positivo no podía controlarlo, estaba super hiperactiva, no dormía bien, no podía estar quita.

La protagonista de Canon: Fidelidad al límite comentó que sus recientes experiencias contribuyeron para que prestara más atención en ella misma y aprendió a valorarse. También agradeció a sus colegas, Sebastián Rulli y Juan Soler, por procurarla.

(Foto Instagram: @laseoaneoficial)

“Estoy super feliz de tener esta edad, de verme como me veo, de saber en lo que me he convertido y saber que tengo muchas cosas que dar, así que muy orgullosa”, continuó.

Mariana Seoane no reveló si el tumor que le extirparon fue benigno o maligno, pero todo indica que solo fue una masa que debía ser retirada antes de que llegara a sus cuerdas vocales o le ocasionara otro tipo de malestar.

