Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz habrían terminado su romance después de casi 4 años juntos, aseguró Jorge Carbajal

Fue en enero de 2019 cuando trascendió su romance. (Foto Instagram: @taniaruize)

Desde que Enrique Peña Nieto terminó su sexenio como presidente de México en 2018 ha estado envuelto en escándalos por temas relacionados con su administración y vida privada. Y es que antes de entregar la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador [AMLO] -actual mandatario mexicano- anunció su separación definitiva de Angélica Rivera en medio de rumores sobre una supuesta infidelidad con nada más ni nada menos que su actual pareja, Tania Ruz.

Sin embargo, la historia podría repetirse cuatro años después, pues según el periodista de espectáculos Jorge Carbajal, el político de 56 años habría terminado su romance con socialité por una presunta infidelidad que habría quedado al descubierto por ellos mismos.

Enrique Peña Nieto se casó con Angélica Rivera en 2010; duraron aproximadamente ocho años casados. (Foto: Instagram/@epn)

“Estaban según muy felices [...] dicen que uno de los dos fue cachado por el otro poniendo los cuernos, pero de manera explícita; esto ocurrió apenitas”, contó Carbajal en su programa de YouTube Productora 69.

Todo esto habría ocurrido en España, país donde reside el político mexicano desde que terminó su mandato. De acuerdo con el periodista, ambos estaban en su casa cuando uno de los dos salió para atender un mandado, pero habría regresado antes de los esperado, por lo que supuestamente encontró a su pareja con una tercera persona en discordia.

“Que empiezan los gritos [...] se empezaron a echar las habladas de lo que se han aguantado uno a otro, de lo que no se toleran. De repente llamó alguien de seguridad del fraccionamiento y entonces contestó el chofer ‘Nos están avisando que hay gritos y violencia dentro de propiedad, vamos a mandar la guardia civil’”, declaró Carbajal.

La información habría llegado a oídos del político, quien en lugar de guardar la calma habría indicado que sacaran a su novia de su casa. A partir de ese momento habrían roto comunicación y terminado su relación.

Tania Ruiz se desempeña como modelo. (Foto Instagram)

Hasta el momento Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz no ha confirmado o desmentido la información y podrían no hacerlo, pues no suelen ventilar su vida privada frente a los medios de comunicación o sus redes sociales.

Esta no es la primera vez que trascienden rumores sobre su supuesta ruptura, pues en enero de 2022 la oriunda de San Luis Potosí publicó un mensaje de año nuevo que fue interpretado como una reflexión de ruptura por varios internautas debido a que dejó entrever una desilusión que se habría llevado por parte de un ser querido.

(Foto: Instagram)

“Dios no quiere que te vayas de esta vida sin haberla vivido realmente, sin haber sido realmente tú. Algunas personas se fueron, no todas las personas son amigos y muchas veces esperamos más de lo que algunas veces recibimos. Pero eso sí tengan lo por seguro que quienes se quedaron contigo son reales”, escribió la también influencer.

Si bien Tania no especificó si estaba hablando de alguien en especial, algunos usuarios de redes sociales señalaron que entre las “personas se fueron” podría estar el priista. Pero eso no fue todo, pues minutos después publicó un segundo mensaje donde aseguró estar lista para lo que el futuro le depare y con la mejor actitud para recibirlo.

(Foto: Instagram/@paaulinapepretelini)

“Doce meses, un corazón feliz, una actitud positiva, 4 estaciones, un estado de paz, unos ojos que ven hacia adelante, un alma que les desea el bien, 365 nuevos días, 365 de oportunidades”, expresó.

Todo parece indicar que fueron falsas alarmas, pues siguieron juntos varios meses hasta, incluso, se sabe que estuvieron en el enlace matrimonial de Paulina Peña Pretelini y Fernando Tena.

