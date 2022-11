Por qué Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, habría dejado la prisión en EEUU

Édgar Valdez Villarreal (Especial)

De manera repentina, Édgar Valdez Villarreal, mejor conocido por su alias de La Barbie, dejo de figurar en los registros de la Oficina Federal de Prisiones de los Estados Unidos (EEUU), pues al ingresar sus datos la ficha especifica que actualmente no está bajo custodia en prisión.

“No está en custodia BOP” (NOT IN BOP CUSTODY), se puede leer en los registros. BOP refiriéndose a la Agencia Federal de Prisiones por su nombre en inglés (Federal Bureau of Prisons).

El portal Borderland Beat, especializado en temas de seguridad y narcotráfico, fue el que tuvo acceso a los registros y dio a conocer la insólita información durante el 28 de noviembre.

Y aunque las autoridades estadounidenses no han emitido un comunicado oficial que exponga los motivos por los cuales La Barbie habría abandonado la prisión federal de alta seguridad en Florida, los antecedentes de otros líderes criminales permitieron formular una hipótesis.

"La Barbie" fue detenido en agosto de 2010 por la Policía Federal. (CUARTOSCURO)

¿Por qué La Barbie habría sido liberado?

Luego de informar este detalle de la situación judicial de Valdez Villarreal, Borderland Beat retomó los casos de algunos otros capos mexicanos que enfrentaron a la justicia en EEUU para ofrecer una posible explicación para su presunta liberación.

Una de las razones que pareciera ser más coherente sería que La Barbie pudo haber entrado al Programa Federal de Protección de Testigos (abreviado como WITSEC, por su escritura en inglés) lo cual le habría brindado la libertad bajo la custodia de los alguaciles de EEUU como se planteó en el caso de Dámaso López Núñez, mejor conocido como El Licenciado.

La liberación de La Barbie estaba contemplada para el 27 de julio de 2056. Fue extraditado a EEUU en septiembre de 2015.

López Núñez había sido sentenciado en 2018 a cumplir cadena perpetua en EEUU. Sin embargo, según detalló el referido medio, su fecha de liberación cambió en febrero de 2021 y quedó establecida para el 11 de agosto de 2032.

El principal motivo pudo ser la información clave que ofreció un testigo “anónimo” a los fiscales estadounidenses en el caso penal contra Emma Coronel, pues sus declaraciones ayudaron a probar que Coronel Aispuro había estado involucrada de manera activa en los negocios de su esposo, Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

Originalmente se tenía previsto que "La Barbie" saliera de prisión en 2056. (CUARTOSCURO)

Otra posible explicación por la que La Barbie ya no estaría recluido en la prisión federal donde cumplía su condena podría remitirse al año 2016 cuando se declaró culpable de los cargos en su contra: conspiración para traficar cocaína, conspiración para importar cocaína y lavado de dinero.

Esto pudo haber sentado las bases para llegar a un acuerdo de cooperación con los fiscales federales, por lo que estaría bajo la custodia de los alguaciles estadounidenses, o bien, en una prisión para testigos detenidos.

Cabe recordar que, según documentos a los que tuvo acceso la periodista Anabel Hernández, Valdez Villarreal ya había colaborado previamente con el gobierno de EEUU. Cuando la ruptura al interior de La Federación fue evidente e inició la cruenta guerra entre el Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, La Barbie se puso en contacto con la Agencia Antidrogas (DEA) y participó como su informante entre 2008 y 2010.

En caso de que Valdez Villarreal fuera liberado por una reducción de sentencia, agregó Borderland Beat, no sería deportado a México, ya que es un ciudadano estadounidense nacido en la ciudad de Laredo, Texas.

