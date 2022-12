De Alejandro Fernández a Martha Higareda: famosos que se sumaron a la tendencia “magic avatar” en Instagram

Las celebridades se sumaron a la tendencia y compartieron los resultados con sus seguidores. (Fotos Instagram)

Una nueva tendencia inundó las redes sociales. Se trata nada de los magic avatars, unas imágenes creadas con inteligencia artificial que convierten cualquier fotografía en toda una obra de arte. Como era de esperarse, no solo usuarios de Instagram buscaron la manera de tener su propio retrato inspirado en personajes de anime o ciencia ficción, también lo hicieron algunos famosos mexicanos.

Tal fue el caso de Alejandro Fernández, quien durante las últimas horas del miércoles 07 de diciembre reapareció en su perfil de Instagram para compartir con sus casi cinco millones de seguidores una serie fotográfica que transformó en avatares. En las ilustraciones se puede apreciar al Potrillo con la melena canosa que ha lucido en los últimos años, trajes de charro y con un atuendo más casual.

(Fotos Instagram: @alexoficial)

Entre todas las fotografías resaltó una en especial porque resaltó el gran parecido que tiene con su padre, Vicente Fernández, quien cumplirá su primer aniversario luctuoso el 12 de diciembre. Usuarios de redes sociales se dijeron sorprendidos con las similitudes, incluso, el propio intérprete reconoció que apareció el Charro de Huentitán.

“Pensé que el viejón se me había aparecido en una. ¡Qué locura lo que el A.I. puede hacer! ¿Cuál es su favorita?”.

(Fotos Instagram: @patycantu)

Otra cantante que enloqueció a sus fans con los resultados que obtuvo fue Paty Cantú. Y es que sus retratos fueron toda una locura porque gracias a la inteligencia artificial se transformó en una misteriosa hada y una guerrera galáctica. Incluso, en una imagen lució un atuendo similar al que caracterizó a la Princesa Leia en Star Wars.

Martha Higareda hizo lo propio y colgó en su perfil aproximadamente nueve imágenes donde resaltó su personalidad, pues en la mayoría apareció en ambientes rodeados de naturaliza y solo en algunas se mostró como una guerrera de una película de acción. El parecido con la actriz fue impresionante, pues en todas las recreaciones lució su radiante belleza.

(Fotos Instagram: @marthahigareda)

“Yo también me subí al tren jajaja ¿Cuál es su favorita mis infinitos?”, bromeó la protagonista de No manches Frida.

Otra famosa actriz mexicana que se sumó a la nueva tendencia de Instagram fue Aislinn Derbez, quien no solo probó con ambientes fantasiosos con alas de hada, también se convirtió en un personaje de cómic, en una mujer de la época virreinal y una astronauta. Asimismo, aprovechó el morbo de sus seguidores para jugarles una broma, pues al final de su post agregó la fotografía de un perro chihuahua y Gollum del Señor de los Anillos.

(Foto: Instagram/@aislinnderbez)

Los presentadores de televisión no se quedaron atrás. Andrea Legarreta aprovechó los cortes del programa Hoy para hacer sus propias imágenes y al ver el resultado no dudo ni un segundo en compartirlo con sus fans: “Aquí mis fotos de ese #UniversoParalelo. Pero no se pierdan las del final son para morirse de risa!! En unas ni me parezco y en otras, hasta bigote y sin ojo!!”.

Y es que sus primeros retratos fueron toda una creación artística, mientras que los últimos dejaron al descubierto las fallas que tiene la inteligencia artificial, pues aunque recreó sus postales su rostro quedó desfigurado.

(Foto: Instagram/@andrealegarreta)

Otros conductores que convirtieron sus fotos en diseños espectaculares fueron Roger Gonzáles y Ricardo Casares, dos colaboradores de Venga la Alegría que suelen ser muy activos en redes sociales, pues son de los primeros en sumarse a tendencias de este estilo.

“Les digo cómo hacer el suyo en mis Reels … es impresionante lo que el AI puede hacer”, agregó Roger en su post, mientras que Ricardo comentó: “Siento que la app me ve como malo de película de ciencia ficción”.

(Foto: Instagram/@rogergzz)

