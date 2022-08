Andrés García ventiló el apoyo que Anahí le ha ofrecido y ella contestó: “Jamás olvidar quien ha sido bueno contigo”

La RBD Andrés García trabajaron juntos en una telenovela de Televisa (Fotos: Instagram/@andresgarciatvoficial/@anahí)

Después de anunciar que sentí muy cerca su fin y compartiera sus malestares de salud que, incluso, lo han mantenido en cama y bajo supervisión médica en más de una ocasión, Andrés García ha hecho público la falta de apoyo que celebridades como Luis Miguel, que consideró “como su hijo”, le han hecho, pero también ha ventilado a quienes sí.

Tal es el caso de Anahí, a quién el primer actor le agradeció que ya se haya comunicado con él y le brindara el apoyo que fuera necesario, pues tras su difícil situación algunas de las celebridades más cercanas a él le han “dado la espalda” y ahora son contadas las que le brindan solidaridad a pesar de no ser familiares o mantener una relación muy cercana, como es el caso de la RBD con quien trabajó en una telenovela de Televisa dos décadas atrás.

“Quiero empezar dándole las gracias a la hermosa y queridísima Anahí. Ella es un encanto de mujer, actriz, era casi una niña cuando trabajó conmigo en Televisa y se ha convertido en una excelente actriz además de ser una mujer muy bella y me mandó un recado”, inició a relatar el actor en su canal oficial de YouTube.

Agregó: “Que lo que se me ofreciera… Yo creo que me vio muy amolado porque a veces no me da tiempo de arreglarme y la verdad es que no he tenido tiempo ni de dormir casi en estos dos últimos días buscando paisajes. Muchas gracias Anahí, te quiero mucho, espero que toda tu familia esté muy bien, que tú también estés muy bien y ojalá vengan pronto por aquí. Les mando un gran abrazo”, finalizó.

Ante sus palabras de agradecimiento, la integrante de RBD también ha decidido dedicarle un pensamiento, pues durante la telenovela Mujeres Engañadas ella interpretaba a Jessica Duarte Jiménez y el polémico actor ahí fungía como su padre -Javier Duarte Cortés-, por lo que buenos tiempos fueron retomados ahora que él necesita ayuda y que la también actriz posee una vida laboral muy exitosa.

“En esta vida hay que tener memoria y jamás olvidar quien ha sido bueno contigo. El señorón Andrés García tiene mi absoluto respeto y cariño incondicional. Aquí estoy siempre siempre para él”, tuiteó Anahí.

Así les respondió Anahí a Andrés García tras sus palabras de agradecimiento (Foto: Twitter)

Es importante recordar que hace solo unas semanas el actor de El cuerpo del deseo respondió a algunas preguntas de sus seguidores y, en una de ellas, habló de su nula relación actual con Luis Miguel, con quien el intérprete de 81 años ha sostenido una amistad desde hace muchos años, cuando era muy cercano a los desaparecidos padres del cantante, Luisito Rey y Marcela Basteri.

“Pues fíjate que no me ha buscado (Luis Miguel), pero yo lo entiendo porque Micky se ha hecho un actor (cantante/artista) muy famoso en el mundo entero y cuando uno se hace tan famoso no tiene tiempo de nada, aunque parezca increíble. A mí me tocó también en las épocas de no parar de trabajar como está ahora Micky, trabajando. Yo lo digo porque amigos míos me decían ‘qué hubo, cabr*n, ya te olvidaste de los amigos’ , les decía ‘no me lo vas a creer, no me da tiempo ni de acordarme para echarte un teléfono, mano’”, externó.

El actor ha hecho públicas sus complicaciones de salud (Foto: Twitter/@NIETITO)

A pesar de los reclamos del primer actor que ha expresado que sufre debilidad, a causa además de la leucemia que le fue diagnosticada hace tiempo y por los dolores de espalda que lo aquejan, la solidaridad de Anahí ha sido ovacionada en redes sociales, pues en el pasado hubieron grandes escándalos sobre su relación laboral, al grado de que incluso se llegó a rumorear que sostenían un romance, versión que jamás pudo ser comprobada.

