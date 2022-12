Ricardo Monreal se apuntó para debatir con las “corcholatas” de AMLO

Monreal expresó su deseo de debatir con el resto de aspirantes a la presidencia (Ricardo Monreal/Facebook)

El senador, Ricardo Monreal, anunció su deseo de participar en los debates con los militantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que han hecho públicas sus intenciones de participar en las elecciones presidenciales de 2024. Esto luego de que Marcelo Ebrard, titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), hizo la propuesta.

Fue este 6 de diciembre que el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado concordó con el canciller mexicano en que es necesario debatir antes de definir a el o la candidata que representará a la autodenominada Cuarta Transformación (4T) en el proceso electoral en el que se definirá al siguiente presidente en México.

“Agradezco que mis compañeros @Claudiashein y @m_ebrard retomen mi propuesta de realizar debates públicos e intercambio de ideas entre los aspirantes a suceder al presidente. El diálogo siempre fortalece la democracia para que la ciudadanía tome decisiones informadas”, escribió en su cuenta de Twitter @RicardoMonrealA.

Agradezco que mis compañeros @Claudiashein y @m_ebrard retomen mi propuesta de realizar debates públicos e intercambio de ideas entre los aspirantes a suceder al presidente. El diálogo siempre fortalece la democracia para que la ciudadanía tome decisiones informadas pic.twitter.com/Y6xYq3cK2l — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 6, 2022

El legislador acompañó su publicación con un video en el que detalló que le gustaría debatir sobre temas centrales como seguridad, trabajo y derechos humanos. Mencionó:

“¿Saben qué desearía? que todos aquellos que aspiran, vinieramos con ustedes a debatir, a deliberar sobre la seguridad pública, sobre la política social, sobre la política de Estado, sobre el empleo, sobre la educación, sobre la salud y que ustedes nos escucharan a los cuatro o cinco que esperamos a suceder al presidente López Obrador y que ustedes decidan con libertad quién debe de ser el que encabece la decisión del pueblo”.

Sus declaraciones se dieron después de su asistencia al informe de labores del senador Navor Rojas Mancera en Hidalgo, evento en el que fue abucheado por detractores que aseguró no conocen su lucha y a quienes calificó como neo-morenistas.

Ebrard se mostró a favor de los debates entre aspirantes de Morena (REUTERS/Carlos Jasso)

Por su parte, Ebrard anunció que trabajará en toda la República Mexicana para ganar la encuesta de Morena, lo cual aseguró no representa un acto anticipado de campaña. Asimismo enfatizó que el debate entre aspirantes morenistas es una acción necesaria en favor de los ciudadanos que responderán el cuestionario que aplicará la 4T.

“Pues debe hacerse, a mí me parece indispensable porque si no en base a qué vas a dar tu una opinión, un planteamiento a favor de uno u otro candidato o pre candidato a la coordinación de Morena, porque tenemos que definir que le proponemos, a quienes van a opinar y definir esa encuesta, si no va a ser una competencia de quién es más cercano o más cercana”, mencionó Ebrard en entrevista para Joaquín López-Doriga.

La encuesta, que Ebrard prevé que sea aplicada entre agosto y septiembre de 2023, fue anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde junio de este año, quien aseguró que se trata de un medida para evitar “arreglos cupulares, compra de voto, apoyo de medios de comunicación y campañas sucias”.

En junio de 2022 AMLO anunció que el candidato de Morena será definido por encuesta (REUTERS/Toya Sarno Jordan)

El mandatario nacional puntualizó que la ciudadanía no tendrá que salir de casa para participar en este ejercicio con el cual se definirá al candidato que representará a Morena en las elecciones de 2024, pues los encuestadores irán a sus domicilios y “ahí se les entrega el cuestionario, lo llenan y lo meten a una urna”. De manera preliminar, las preguntas que serán incluidas en la encuesta son:

-¿Los conoces?

-¿Qué opinión tiene de él/ella?

-¿Está cercano/a a la gente?

Ricardo Monreal y las "corcholatas" de AMLO tendrán que competir en una encuesta (Ilustración: Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

-¿Es honesto/a?

-¿Te gustaría que fuese candidato/a?

-¿Votarías por él/ella?

