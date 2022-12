Jesús Zambrano no descartó regreso de Monreal al PRD; no tendrá asegurada la candidatura presidencial

El líder del Sol Azteca negó que Monreal tenga asegurada la candidatura de Va por México (Twitter/@RicardoMonrealA/@Jesus_ZambranoG)

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, puntualizó que el líder de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, tendrá las puertas abiertas para regresar a su instituto; sin embargo, no le garantizó la candidatura a la presidencia.

La indirecta de Citlalli Hernández a Ricardo Monreal: “No se puede estar con Dios y con el diablo” El coordinador de Morena en el Senado aseguró que llegará a la boleta electoral en 2024 y, en caso de no ser con Morena, lo hará con Va por México VER NOTA

Ante los medios de comunicación presentes en el Senado de la República, el líder del Sol Azteca refirió que más allá de su partido, hablando por parte de la coalición Va por México, la oposición tiene claro que “son tiempos de sumatorias”, por lo que dijo que todos aquellos que busquen combatir el supuesto autoritarismo que representa el gobierno federal a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Asimismo, expresó que el camino del también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta ya no está del lado de la Cuarta Transformación, sino de aquellos que están dispuestos a unir fuerzas a favor de la reconciliación del país; sin embargo, recalcó que dicha invitación no es una puerta abierta para que se vuelva la figura principal de la oposición.

Si no es con Morena, podría ser con Va por México: el amago de Ricardo Monreal para 2024 El líder de Regeneración Nacional en el Senado de la República consideró la probabilidad de unirse a la coalición promovida por Claudio X. González y Gustavo de Hoyos VER NOTA

“Esto no quiere decir que si él llegara a romper allá le diríamos ‘oye, aquí te estamos esperando para que abanderes una candidatura de un gran frente’. No. Yo creo que tendrá, en su momento y en su caso, evaluarse, valorarse, qué papel puede jugar, pero puede ser muy valiosa su participación acá”, expresó en conferencia de prensa este martes 6 de diciembre.

Pese a los comentarios positivos de Zambrano Grijalva, un día antes el morenista aclaró los señalamientos sobre su supuesto amago de salirse de la coalición Juntos Hacemos Historia, es decir, la alianza de los partidos del oficialismo, para integrar la Sí por México de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

“Sigue tu camino”: la indirecta que AMLO habría lanzado a Ricardo Monreal tras amenaza de dejar Morena VER NOTA

Durante su participación en el Informe de Actividades del senador Navor Rojas, el también presidente de la Junta de Coordinación Política sentenció que “ni ellos (Va por México) me han invitado, ni yo he tocado sus puertas. Estoy en un proceso de reflexión dentro de Morena, quiero agotar toda mi lucha y toda mi resistencia”.

“Mi lucha va a seguir siendo dentro de Morena. No seré factor de división en ningún partido que integra la coalición Va por México, ni motivo de descalificación al interior de Morena”

Desde la tribuna dijo que “esta furia no permite ver hacia adelante”, ya que existe una mayoría que está convencida de que las elecciones de 2024 ya están decididas en favor del partido guinda, pero advirtió que “si no estamos unidos, estamos en riesgo de no ganar en 24″.

Monreal refirió sobre su supuesta unión a Va por México (Twitter/RicardoMonrealA)

El posicionamiento salió luego de que circulara una declaración donde el aspirante a candidato de Morena a la presidencia abandonaría la coalición oficialista para sumarse a la opositora y así participar en las elecciones de 2024: “Agotaré toda mi lucha y toda mi resistencia porque considero, eso sí, ser el mejor de los cuatro aspirantes a suceder al presidente”.

Respecto a un supuesto encono con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Ricardo Monreal también lo negó y sostuvo que tiene un gran respeto por el jefe del Ejecutivo Federal, por lo que su búsqueda de ser el próximo jefe de Estado emanado de la llamada Cuarta Transformación (4T) seguirá en pie “con autonomía, con independencia y con racionalidad”.

SEGUIR LEYENDO: