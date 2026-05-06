Secretaria de Cultura arriba a Palacio Nacional previo al encuentro de BTS con Claudia Sheinbaum

Llega Claudia Curiel a Palacio Nacional.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, llegó la tarde de este 6 de mayo a Palacio Nacional, en el contexto de la esperada visita del grupo surcoreano BTS.

Aunque su presencia ocurre en medio del operativo por el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, no se han dado detalles oficiales sobre el alcance de su participación.

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La mandataria únicamente señaló que la funcionaria “está ayudando con esta visita”, sin precisar funciones específicas, por lo que su llegada también se interpreta como parte de la coordinación en sitio ante el evento.

La secretaria de Cultura llega antes de reunión con Claudia Sheinbaum (Samantha Godínez/Infobae México)

Sheinbaum anuncia reunión con BTS y posible saludo a fans

El anuncio que detonó la movilización ocurrió durante la conferencia matutina, cuando Claudia Sheinbaum confirmó que BTS visitaría Palacio Nacional para una reunión privada programada alrededor de las 17:00 horas.

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Además, adelantó que existe la posibilidad de que los integrantes —RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook— salgan a saludar a sus seguidores desde uno de los balcones del recinto, lo que generó una inmediata reacción entre el fandom.

La presidenta explicó que este encuentro también tiene un componente simbólico, al destacar la relación cultural entre México y Corea del Sur, así como el impacto del grupo entre jóvenes.

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El grupo de K-pop BTS estará en Palacio Nacional a las 17:00 horas y saldrían a saludar a sus fans desde un balcón

Conciertos y gestiones previas del gobierno

La visita ocurre en medio de la gira “ARIRANG World Tour 2026”, con conciertos programados el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

Meses antes, Sheinbaum había enviado una carta al gobierno de Corea del Sur para explorar la posibilidad de abrir más fechas, luego de que los boletos se agotaran en minutos. Sin embargo, no se concretaron nuevos conciertos.

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El encuentro en Palacio Nacional surge en ese contexto de alta demanda y expectativa.

Zócalo se llena de ARMY pese al calor

Tras el anuncio, miles de fans comenzaron a congregarse en el Zócalo de la Ciudad de México desde la mañana.

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Así se vive el ambiente dos horas antes de la reunión del grupo surcoreano con Claudia Sheinbaum (X/@thvntu)

A pesar de temperaturas superiores a los 30 grados, los asistentes permanecieron en la plancha del Zócalo con sombrillas, gorras y agua.

Autoridades incluso implementaron medidas para refrescar el ambiente, como el rociado de agua en el suelo.

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El lugar se convirtió en un punto de encuentro marcado por música, cánticos y ambiente festivo, con fans provenientes de distintos estados del país.

Así se ha vivido la espera por BTS en el Zócalo

Alrededor de las 9:40 horas comenzaron a llegar los primeros fans tras el anuncio oficial.

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Decenas de personas esperan a BTS dos horas antes de que los integrantes saluden desde el balcón (Jefatura Gobierno CDMX)

Durante la mañana, la concentración creció rápidamente en el primer cuadro

El calor obligó a implementar medidas como rociar agua para evitar golpes de calor

Por la tarde, el ambiente evolucionó a una celebración con música y fanchants

Familias, jóvenes y niños siguen a la espera del posible saludo desde Palacio Nacional

Un evento cultural… aún con detalles abiertos

La visita de BTS ha movilizado tanto a autoridades como a miles de seguidores, pero aún mantiene elementos inciertos, desde la logística exacta hasta el papel específico de figuras como Claudia Curiel.

Mientras se acerca la hora del encuentro, la atención se mantiene en Palacio Nacional, donde podría ocurrir uno de los momentos más simbólicos para el fandom en México.

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