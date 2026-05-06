México

Secretaria de Cultura arriba a Palacio Nacional previo al encuentro de BTS con Claudia Sheinbaum

La presencia de Claudia Curiel coincide con la movilización de fans que esperan ver a la banda en el Zócalo

Guardar
Google icon
Llega Claudia Curiel a Palacio Nacional.
Llega Claudia Curiel a Palacio Nacional.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, llegó la tarde de este 6 de mayo a Palacio Nacional, en el contexto de la esperada visita del grupo surcoreano BTS.

Aunque su presencia ocurre en medio del operativo por el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, no se han dado detalles oficiales sobre el alcance de su participación.

PUBLICIDAD

La mandataria únicamente señaló que la funcionaria “está ayudando con esta visita”, sin precisar funciones específicas, por lo que su llegada también se interpreta como parte de la coordinación en sitio ante el evento.

La secretaria de Cultura llega antes de reunión con Claudia Sheinbaum (Samantha Godínez/Infobae México)

Sheinbaum anuncia reunión con BTS y posible saludo a fans

El anuncio que detonó la movilización ocurrió durante la conferencia matutina, cuando Claudia Sheinbaum confirmó que BTS visitaría Palacio Nacional para una reunión privada programada alrededor de las 17:00 horas.

PUBLICIDAD

Además, adelantó que existe la posibilidad de que los integrantes —RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook— salgan a saludar a sus seguidores desde uno de los balcones del recinto, lo que generó una inmediata reacción entre el fandom.

La presidenta explicó que este encuentro también tiene un componente simbólico, al destacar la relación cultural entre México y Corea del Sur, así como el impacto del grupo entre jóvenes.

El grupo de K-pop BTS estará en Palacio Nacional a las 17:00 horas y saldrían a saludar a sus fans desde un balcón

Conciertos y gestiones previas del gobierno

La visita ocurre en medio de la gira “ARIRANG World Tour 2026”, con conciertos programados el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

Meses antes, Sheinbaum había enviado una carta al gobierno de Corea del Sur para explorar la posibilidad de abrir más fechas, luego de que los boletos se agotaran en minutos. Sin embargo, no se concretaron nuevos conciertos.

El encuentro en Palacio Nacional surge en ese contexto de alta demanda y expectativa.

Zócalo se llena de ARMY pese al calor

Tras el anuncio, miles de fans comenzaron a congregarse en el Zócalo de la Ciudad de México desde la mañana.

Así se vive el ambiente dos horas antes de la reunión del grupo surcoreano con Claudia Sheinbaum (X/@thvntu)

A pesar de temperaturas superiores a los 30 grados, los asistentes permanecieron en la plancha del Zócalo con sombrillas, gorras y agua.

Autoridades incluso implementaron medidas para refrescar el ambiente, como el rociado de agua en el suelo.

El lugar se convirtió en un punto de encuentro marcado por música, cánticos y ambiente festivo, con fans provenientes de distintos estados del país.

Así se ha vivido la espera por BTS en el Zócalo

Alrededor de las 9:40 horas comenzaron a llegar los primeros fans tras el anuncio oficial.

Decenas de personas esperan a BTS dos horas antes de que los integrantes saluden desde el balcón (Jefatura Gobierno CDMX)
  • Durante la mañana, la concentración creció rápidamente en el primer cuadro
  • El calor obligó a implementar medidas como rociar agua para evitar golpes de calor
  • Por la tarde, el ambiente evolucionó a una celebración con música y fanchants
  • Familias, jóvenes y niños siguen a la espera del posible saludo desde Palacio Nacional

Un evento cultural… aún con detalles abiertos

La visita de BTS ha movilizado tanto a autoridades como a miles de seguidores, pero aún mantiene elementos inciertos, desde la logística exacta hasta el papel específico de figuras como Claudia Curiel.

Mientras se acerca la hora del encuentro, la atención se mantiene en Palacio Nacional, donde podría ocurrir uno de los momentos más simbólicos para el fandom en México.

Google icon

Temas Relacionados

Claudia Curiel de IcazaBTSPalacio NacionalSecretaría de CulturaClaudia SheinbaumPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mamá de Carolina Flores explica por qué no corta el vínculo con su yerno a pesar de las acusaciones de complicidad

La decisión de Reyna Gómez Molina sigue generando debate tras la detención de Erika “N”, suegra de la joven asesinada

Mamá de Carolina Flores explica por qué no corta el vínculo con su yerno a pesar de las acusaciones de complicidad

BTS en Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum en vivo hoy 6 de mayo: casi 5 mil fans aguardan la reunión

La banda de K-pop se presentará durante 3 noches en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México

BTS en Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum en vivo hoy 6 de mayo: casi 5 mil fans aguardan la reunión

Tras amenaza de Javier Aguirre, Toluca enviará a Alexis Vega y Jesús Gallardo a concentración del Tri

El equipo del Turco Mohamed argumentó que no hubo omisión en los acuerdos tomados en la Asamblea de Clubes para que sus futbolistas pudieran estar en las semifinales del torneo Concacaf

Tras amenaza de Javier Aguirre, Toluca enviará a Alexis Vega y Jesús Gallardo a concentración del Tri

Detienen a 10 personas con armas y drogas tras una decena de cateos simultáneos en Querétaro

Algunos de los capturados serán llevados ante autoridades federales por la cantidad de narcótico que les fue hallado

Detienen a 10 personas con armas y drogas tras una decena de cateos simultáneos en Querétaro

Así llegó Carlos Acevedo a la concentración de la Selección Mexicana tras polémica con jugadores

El arquero santista se sumó al equipo nacional con la mira puesta en la Copa del Mundo en medio de la polémica por el préstamo de jugadores al Tri

Así llegó Carlos Acevedo a la concentración de la Selección Mexicana tras polémica con jugadores
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a 10 personas con armas y drogas tras una decena de cateos simultáneos en Querétaro

Detienen a 10 personas con armas y drogas tras una decena de cateos simultáneos en Querétaro

Balean fachada de casa e incendian autos en fraccionamiento de Sinaloa

Revelan que el novio de Valentina planeó su asesinato y el de su familia en Azcapotzalco, al otro día visitó a su nueva pareja

De la sierra sinaloense al crimen global: los narcos de Badiraguato

Estrategia antiterrorista de Donald Trump prioriza eliminación de cárteles y advierte medidas contra gobiernos cómplices

ENTRETENIMIENTO

BTS en el Zócalo: cuántas personas reuniría el grupo en concierto, según la IA

BTS en el Zócalo: cuántas personas reuniría el grupo en concierto, según la IA

Así fue la emotiva reacción de Carlos Villagrán, Quico en el Chavo del 8, al conocer a Lionel Messi

Babasónicos regresa al Palacio de los Deportes: fecha y preventa para la banda argentina de rock alternativo

Facción del fandom de BTS rechaza que la banda se relacione con Claudia Sheinbaum y lanzan comunicado

“El Mimoso” anuncia su retiro de los escenarios y explica las razones detrás de su decisión

DEPORTES

Tras amenaza de Javier Aguirre, Toluca enviará a Alexis Vega y Jesús Gallardo a concentración del Tri

Tras amenaza de Javier Aguirre, Toluca enviará a Alexis Vega y Jesús Gallardo a concentración del Tri

Liga MX en vivo: todos los encuentros, horarios y transmisiones de los cuartos de final de vuelta del Clausura 2026

Así llegó Carlos Acevedo a la concentración de la Selección Mexicana tras polémica con jugadores

No fue Javier Aguirre: revelan quién autorizó a Toluca la convocatoria de Alexis Vega y Jesús Gallardo

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, reveló que Eduardo Lamazón tuvo "meses complicados" antes de fallecer