Ricardo Monreal respondió a los abucheos en un evento de Hidalgo: “Ni me conocen ni conocen mi lucha”

Ricardo Monreal fue abucheado en un evento público del estado de Hidalgo (Foto: Twitter/RicardoMonrealA)

El coordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, fue abucheado en un evento público del estado de Hidalgo, donde respondió en un tono molesto que aquellos que le gritan son nuevos y que no lo conocen ni a él ni a su lucha.

“No se dejen manipular. Algunos de los que me gritan ni me conocen, no conocen mi lucha, no conocen lo que he hecho, simplemente escudados en el anonimato siguen la indicación ‘cuando llegue Monreal griten en contra, abuchéenlo’, como cuando fue la toma de protesta de Julio (Menchaca)”

El pasado lunes 6 de diciembre, durante su participación en el informe de labores que presentó el senador Navor Rojas Mancera en Hidalgo, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) recibió rechiflas, abucheos y gritos de los que llamó neo-morenistas.

“Sin reconciliación no hay nación”.

Vicente Guerrero, 1821 (1/2) pic.twitter.com/rIqPDvYZqz — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 5, 2022

Como respuesta, el líder del grupo parlamentario del partido guinda pidió a quienes lo abuchearon que sean tolerantes y no se dejen engañar ni manipular. “El pueblo decide y yo me someto a él, pero ustedes no me expulsen del pueblo al que yo pertenezco”, manifestó.

Padre Solalinde acusó a Monreal de usar Morena para su nueva campaña política: “No es tonto” El sacerdote mexicano reconoció la inteligencia del senador, pues destacó que Monreal no se mete con el símbolo político “más importante del país”, en referencia a AMLO VER NOTA

Monreal Ávila recordó que cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas fundó la Corriente Crítica del Partido de la Revolución Institucional (PRI), había priistas que lo acusaban de traidor, y señaló que muchos de los que ahora le gritan a él “son nuevos, son neomorenistas, y yo digo que deberían tener tolerancia, porque así empiezan las destrucciones de los movimientos sociales que le dan vida al país”.

El aspirante a la candidatura presidencial de Morena rumbo a las elecciones del 2024 sostuvo que estaba enterado que sería interrumpido por un grupo de personas encabezadas por el delegado de Bienestar, Abraham Mendoza, pero decidió asistir solo, sin acarreados ni pandilla, porque ha vivido “en la adversidad” y las ha enfrentado.

“Sin reconciliación no hay nación”.

Vicente Guerrero, 1821 (2/2) pic.twitter.com/9heqnxdSy2 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 6, 2022

“Dónde estaban hace 26 años, cuando iniciábamos la lucha; 26 años recorriendo ejidos, tocando puertas, nos escupían, éramos 20, 30, 50 y ahora es más fácil estar aquí y gritar desde el anonimato. No actúen con arrogancia, nos hace mucho mal inculcar odio, furia, encono en la gente; el grito debe ser de unidad”, subrayó en tono molesto.

Ricardo Monreal aseguró que no sale de Morena, reiteró que es fundador El senador morenista aseguró que está claramente definido: “soy fundador de Morena y aspirante a la candidatura presidencial” VER NOTA

Poco a poco los gritos se fueron apagando y comenzaron a escucharse los aplausos, por lo que el coordinador de la bancada guinda expresó: “Y miren, los aplausos son más que los gritos, y eso me queda en mi mente y en mi conciencia, porque eso es lo que quiere el movimiento”.

Y arremetió: “Los puedo mirar a los ojos. Lo único que quiero es democracia en mi partido. Es lo único que deseo: participar con honestidad y verticalidad ¿Les duele mucho eso? ¿Creen que es mucho pedir? Y, ¿creen que esto puede resultar?, porque mañana las notas van a ser: ¡qué dividido está Morena!. Qué vergüenza que Morena está así, cuando venimos a informe de actividades legislativas. ¿Qué va a decir mañana la prensa?, no sé entienden ni ellos mismos; es el inicio de la catástrofe, cuando tenemos a un gobernador digno que salió de las filas de Morena y que es parte de las nuevas militancias de Morena y que mucho nos alegra”.

“Ni ellos me han invitado, ni yo he tocado sus puertas”: Monreal negó querer sumarse a Va por México en 2024 Entre aplausos y abucheos, el aspirante a la presidencia de México exhortó a un debate entre corcholatas VER NOTA

Finalmente, Ricardo Monreal aseguró que seguirá luchando por la candidatura para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y propuso abrir un debate entre todos los aspirantes para que se vea quién es el mejor para relevar al Ejecutivo en el 24.

SEGUIR LEYENDO: