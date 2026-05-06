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Mamá de Carolina Flores explica por qué no corta el vínculo con su yerno a pesar de las acusaciones de complicidad

La decisión de Reyna Gómez Molina sigue generando debate tras la detención de Erika “N”, suegra de la joven asesinada

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Un montaje gráfico tipo tablero de investigación con fotos de personas, mapa de ruta de escape, huellas dactilares y textos sobre el caso Carolina Flores
Erika N fue detenida en Caracas, Venezuela, el 29 de abril. La FGR de México solicitpo su extradicción. (Infobae México)

La mamá de Carolina Flores ha roto el silencio ante las críticas originadas en redes sociales y la controversia por su decisión de mantener la relación con su yerno, señalado por diversas voces de posible complicidad en el caso del asesinato de la joven modelo en Polanco.

Reyna Gómez Molina ha dado diversas entrevistas a medios de comunicación. En charla con Mafian Tv, la madre de la exreina de belleza asesinada presuntamente por su suegra explicó la poderosa razón por la que ha decidido alejarse de la narrativa que colocan a Alejandro, esposo de la joven, como cómplice de su madre.

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Las acusaciones de complicidad y el debate público

La captura de Erika María “N” en Venezuela marcó un avance clave en la investigación del feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores. (Interpol, Redes)
La captura de Erika María “N” en Venezuela marcó un avance clave en la investigación del feminicidio de la exreina de belleza Carolina Flores. (Interpol, Redes)

El asesinato de Carolina Flores mantiene la polémica encendida después de que la presunta responsable, Erika “N” —suegra de la víctima— huyera a Venezuela tras salir de México y fuera detenida.

En redes sociales, el yerno de Carolina, Alejandro Sánchez, enfrenta señalamientos recurrentes por su actuar tras la muerte y por haber demorado un día en informar a las autoridades mexicanas, lo que habría dado tiempo para que la presunta responsable escapara del país.

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Este retraso alimenta la sospecha de complicidad o encubrimiento en la conversación pública, con usuarios y comentaristas que acusan a Alejandro Sánchez de colaborar o favorecer la huida de su madre.

Por qué la mamá de Carolina Flores no rompe la relación con su yerno

Carlos Jiménez revela detalles del crimen. (crédito: C4 Jimenez)

Al explicar la decisión de mantener el contacto con su yerno, Reyna Gómez Molina es clara:

“Yo lo único que pido es justicia para mi hija. Él es el único vínculo que tengo con lo único que tengo de mi hija (el bebé)”.

Para ella, el aspecto esencial es su nieto, el hijo de Carolina Flores, y considera imprescindible no perder la cercanía con el pequeño mientras se desarrolla el proceso judicial.

El aviso de Alejandro sobre el asesinato de su esposa

Composición gráfica con una mujer de pelo castaño claro y ojos censurados en el centro, junto a un retrato de una mujer joven con efecto craquelado a la izquierda. Fondo difuminado púrpura oscuro
Erika N, principal sospechosa del crimen de Carolina Flores. (Infobae México / Jesús Avilés)

Fue Alejandro Sánchez quien notificó a Reyna Gómez sobre la muerte de Carolina el 16 de abril, mediante una llamada telefónica desde la fiscalía capitalina.

Durante esa llamada, Gómez Molina escuchó una voz de mujer de fondo y preguntó si era su hija, obteniendo como respuesta que estaban en la fiscalía porque la madre de Alejandro le había disparado a Carolina.

A pesar de la presión pública, Reyna Gómez Molina sostiene que, en su lugar, habría reaccionado diferente: llamando a las autoridades y solicitando una ambulancia de inmediato.

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