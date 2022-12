“Ni ellos me han invitado, ni yo he tocado sus puertas”: Monreal negó querer sumarse a Va por México en 2024

Ricardo Monreal con Santiago Creel y Mariana Gómez del Campo (Foto: Twitter/@SantiagoCreelM)

Ricardo Monreal, coordinador de las y los senadores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aclaró los rumores sobre su supuesto amago de salirse de la coalición Juntos Hacemos Historia, para integrar la Sí por México de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

Marcelo Ebrard aseguró que ganará la encuesta de Morena para la candidatura en 2024 El canciller inició formalmente en el WTC de la CDMX su campaña rumbo a las próximas elecciones presidenciales VER NOTA

Durante su participación en el Informe de Actividades de Navor Rojas, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República sentenció este lunes 5 de diciembre que “ni ellos (Va por México) me han invitado, ni yo he tocado sus puertas. Estoy en un proceso de reflexión dentro de Morena, quiero agotar toda mi lucha y toda mi resistencia”.

“Mi lucha va a seguir siendo dentro de Morena. No seré factor de división en ningún partido que integra la coalición Va por México, ni motivo de descalificación al interior de Morena”

‼️‼️ Esta tarde @RicardoMonrealA enfrentó a un grupo organizado por el delegado de Bienestar en Hidalgo que lo abucheó.



“Vengo solo, no traigo acarreados, no traigo pandilla”, les dijo… poco a poco los gritos acallaron; aquí 2 momentos de lo ocurrido en Hidalgo. pic.twitter.com/tViGTKVBOE — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) December 5, 2022

Estas declaraciones salieron ante la circulación de supuesta información que afirmaba que el doctor Monreal Ávila, en caso de no ser el candidato de Morena a la presidencia, abandonaría la coalición oficialista para sumarse a la opositora y así participar en las elecciones de 2024: “Agotaré toda mi lucha y toda mi resistencia porque considero, eso sí, ser el mejor de los cuatro aspirantes a suceder al presidente”.

Fundadores de Morena no respaldarán a ninguna corcholata rumbo a las elecciones del 2024 La Convención Nacional Morenista aseguró que lo importante no es la persona, sino el proyecto que ha desarrollado el presidente Andrés Manuel López Obrador VER NOTA

Respecto a un supuesto encono con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Ricardo Monreal también lo negó y sostuvo que tiene un gran respeto por el jefe del Ejecutivo Federal, por lo que su búsqueda de ser el próximo jefe de Estado emanado de la llamada Cuarta Transformación (4T) seguirá en pie “con autonomía, con independencia y con racionalidad”.

También dijo que las acusaciones de esta naturaleza atienden a un desencanto entre partidarios que no permite transitar en un camino fructífero para Regeneración Nacional. Desde la tribuna dijo que “esta furia no permite ver hacia adelante”, ya que existe una mayoría que está convencida de que las elecciones de 2024 ya están decididas en favor del partido guinda, pero advirtió que “si no estamos unidos, estamos en riesgo de no ganar en 24″.

Si no es con Morena, podría ser con Va por México: el amago de Ricardo Monreal para 2024 El líder de Regeneración Nacional en el Senado de la República consideró la probabilidad de unirse a la coalición promovida por Claudio X. González y Gustavo de Hoyos VER NOTA

Por lo que exhortó a la realización de un debate entre los otros aspirantes de la 4T: Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob); y Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT).

Propuso un debate entre corcholatas para que la gente elija libremente al mejor perfil de Morena (Ilustración: Infobae México / Jesús Abraham Avilés Ortiz)

En el debate de las corcholatas, Ricardo Monreal pidió que se toquen los temas de política social, el empleo, la educación, la seguridad pública, política de Estado y salud, esto para que la militancia y la ciudadanía entienda la agenda que impulsará cada aspirante de llegar al cargo que ahora tiene López Obrador.

“El pueblo decide y yo me someto a él, pero ustedes no me expulsen del pueblo al que yo pertenezco”

Cabe recordar que en la carrera presidencial, Ricardo Monreal ha promovido su discurso de “reconciliación”, mismo que ha sido ampliamente criticado por diferentes personajes de Morena, quienes lo acusaron de querer reconciliar con los detractores de AMLO, algo contrario a los valores de la 4T, pues la entrada en vigor de este gobierno atendió precisamente al desplazamiento de partidos como el PRI, PAN y PRD.

Por su cuenta, el doctor Monreal Ávila ha dicho que esto es necesario para continuar con la transformación. Aunado a ello, se le ha visto cerca de panistas, quienes lo han invitado constantemente a que se sume a la coalición promovida por Claudio X. González y Gustavo de Hoyos a través de la plataforma Sí por México.

SEGUIR LEYENDO: