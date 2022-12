Por qué razones podrían negarte la visa para viajar a EEUU

Ten claro si solicitarás la visa de inmigrante o de no inmigrante (Foto: Pixabay)

Para viajar a Estados Unidos, además del pasaporte, es necesario que tramites la visa ante la Embajada. Este puede ser un proceso largo y complicado, pero con la solicitud en orden y la documentación adecuada es mucho más probable que sea aceptada tu solicitud.

El procedimiento para tramitar la visa consiste en solicitar una cita en la Embajada de Estados Unidos para ser atendido por un agente consular, quien te entrevistará y revisará tus documentos y tu solicitud. Así mismo, corroborará que la información que has proporcionado sea verídica, y te notificará si tu solicitud ha sido aceptada o rechazada.

En caso de que la visa se te sea negada es probable que puedas intentar solicitarla nuevamente. Esto es debido a que existen razones permanentes que te hacen inelegible para visitar territorio estadounidense, pero también existen razones que se pueden rectificar.

Entre los motivos más comunes por los que es posible que se te haya denegado la visa, está que te hayan faltado documentos para completar la solicitud, para respaldar tu situación en México o para justificar el propósito de tu viaje. Si detectan errores en la información, igualmente se verá desaprobada tu solicitud. En este caso se te indicará qué documentación te hace falta y dispondrás de hasta un año para completar los requisitos. En caso de que tardes más, deberás iniciar el proceso de cero nuevamente.

(Foto: Pixabay)

También existe la posibilidad de que hayas solicitado el tipo de visa incorrecto o de que seas considerado un potencial inmigrante. Recuerda que es importante que compruebes que tienes lazos familiares, de vivienda, laborales o de otra naturaleza que sostengan que regresarás a México y no buscas una residencia permanente en Estados Unidos. De igual manera, es posible que aportes documentos para acreditar que irás de manera temporal y que así se te otorgue la visa.

Dentro de las circunstancias que te impedirán de manera permanente que te otorguen la visa, están que hayas falsificado algún documento. Si se detecta que has cometido un fraude, aunque intentes realizar el trámite en otra ocasión esta será rechazada de manera automática.

Otra razón de peso radica en que se te haya declarado culpable en al menos 2 actos delictivos en materia penal, o que hayas violado la ley en materia de drogas y sustancias controladas en México, Estados Unidos o cualquier país. Adicionalmente, haber violado la ley de migración de Estados Unidos te impedirá recibir la visa.

Por último, si no logras demostrar que puedes costear tu viaje y que no te volverás un cargo público para el país vecino, ten por seguro que tu visa podría ser rechazada. Cabe agregar que estar desempleado o tener un ingreso económico muy bajo podría aportar a la idea de que no piensas regresar a México.

Vista de la Embajada de Estados Unidos. (EFE/Ernesto Mastrascusa).

Para evitar contratiempos y que tu solicitud sea más ágil, ten siempre presente el tipo de visa que solicitarás, ya sea de inmigrante o de no inmigrante, y reúne los requisitos necesarios para cada uno de ellos. Cabe resaltar que en caso de que tu solicitud haya sido rechazada, tendrás que pagar nuevamente si deseas volver a iniciar el trámite.

