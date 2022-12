Manager de Pee Wee negó matrimonio con el cantante, demandará en México y EEUU por difamación: “Hasta las últimas consecuencias”

Además de representante artístico, Pepe Rincón es abogado, por lo que no dudará en denunciar a la revista (Foto: Instagram)

A partir de la explosiva publicación de una revista, la vida personal de Pee Wee ha quedado en entredicho, pues presuntamente el ex integrante de Kumbia Kings se encuentra casado desde hace tres años con su manager, Pepe Rincón.

De acuerdo a la información, la revista tuvo acceso a una fuente cercana al cantante de 33 años, quien contó que ambos hombres mantienen una relación sentimental desde hace cinco años, la que han mantenido en secreto en su casa en Texas para no “perjudicar” la carrera del cantante de Sabes a chocolate.

Tras ello, ahora ha sido Rincón, representante de celebridades que ha trabajado con figuras como Michelle Renaud, Yanet García y Mauricio Ochmann, quien salió en defensa de su imagen y la de su representado para desmentir la información publicada este martes 6 de diciembre.

Actualmente el famoso de 33 años es parte de la gira 2000's Pop Tour, donde se presenta con éxito (Foto: Instagram/@peeweemusic)

El manager radicado en McAllen, donde según la revista se estableció junto a Irvin Salinas Martínez, nombre real de Pee Wee, para formar un matrimonio compartió que lo publicado por la revista es una total mentira, por lo que procederá por la vía legal.

“Lo que esta revista publica es una completa difamación. Se metieron con un abogado. Yo soy abogado, entonces vamos obviamente a ejercitar acciones, no quiero entrar más a detalle porque hay un equipo jurídico, americano y mexicano, vamos por dos vías (legales)”, detalló Pepe Rincón.

El hombre de 47 años aseguró ser una persona seria, por lo que no dudará en proceder con el peso de la ley contra la empresa editorial que difundió lo que para él son “difamaciones”. “Conmigo no hay juegos, yo soy una persona sumamente seria, yo soy una persona sumamente honorable y voy hasta las últimas consecuencias, eso sí te lo voy a repetir porque la difamación no, conmigo no”, enfatizó Rincón en el vespertino de TV Azteca.

Pee Wee consideró todo un reto participar en "¿Quién es la máscara?" y para ello no lo dijo ni a su familia (Foto: Instagram)

Asimismo, el fundador de la agencia de representación artística PR Managment Ink Entourage, compartió cómo tomó su representado la noticia, y aseguró que Pee Wee no va a hablar del tema pues no piensa darle juego a una mentira.

“Nosotros nos atacamos de la risa. Me dice él ‘a mí la verdad no me interesa, yo no voy a salir a desmentir chismes ni difamaciones. Yo la verdad tengo otra postura, nos vamos a ir por la vía jurídica’”, finalizó Pepe Rincón.

¿Qué se dijo de Pee Wee y Pepe Rincón?

La publicación aseguró que entrevistaron a un amigo cercano de la supuesta pareja y éste habría revelado que el también ex integrante de Kumbia All Stars y su representante viven en Estados Unidos para mantenerse alejados de las cámaras y vivir su relación de forma privada y tranquila.

Pepe aseguró que la publicación causó la risa de Pee Wee, quien prefirió no darle juego a esa información malversada (Foto: Instagram)

La revista aseguró que “como la carrera Pee Wee la han manejado lejos de los escándalos, y siempre lo han puesto como ‘El niño bonito de la música’, sabían que no era prudente que saliera a la luz pública su relación, por ello se mudaron a McAllen, Texas”, dijo la presunta fuente no revelada.

¿Pee Wee es gay?

El cantante de 33 años ha compartido en diversas ocasiones la razón por la cual prefiere no hacer públicos sus noviazgos, pues desea respetar la privacidad de las mujeres que han sido sus parejas.

En 2017 señaló que no tendría problema en aceptar su orientación sexual, luego de que la prensa le preguntara si es gay: “Por supuesto, lo diría sin problema, pero la verdad es que no lo soy, contó a los medios”, según reportó el programa La cuchara.

Fue en 2020 cuando el cantante de Mi dulce niña dejó claro que no le molestan los piropos que suelen hacerle integrantes de la Comunidad LGBTIQ+: “Yo sé que no es verdad, si me molestara sería como que trato de esconder algo, pero al contrario, yo respeto muchísimo a la comunidad”.

