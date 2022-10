Las reacciones virales de Adrián Uribe y Pee Wee tras ser eliminados de ‘¿Quién es la Máscara?’

Las virales reacciones de Adrián Uribe y Pee Wee tras ser eliminados de ‘¿Quién es la Máscara?’ (Fotos: Instagram/@quieneslamascara)

¿Quién es la Máscara? sigue triunfando en la televisión mexicana. Tal y como lo prometió Televisa, para esta nueva temporada las grandes estrellas que están escondidas bajo divertidos personajes en botargas no dejarán de cautivar al público, pues para su segunda emisión, entre teorías y conspiraciones de redes sociales, dos famosos más resultaron eliminados, pues ni con increíbles presentaciones pudieron mantenerse por más tiempo.

Su jurado consentido, que está integrando por Yuri, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Galilea Montijo, parece tener mayor experiencia en esta temporada, pues los aciertos han comenzado a ser casi exactos, lo cuál ha emocionado aún más a los fans, pues anteriormente calificaban sus propuestas como “absurdas”. Por ello para sorpresa de todos, dos grandes figuras revelaron sus máscaras dejando a todos atónitos.

Rey Egipcio fue el primer descubierto y sí, nadie podía creer quien se encontraba detrás de la botarga ya que es una estrella nacionalmente reconocida por entretener y hacer reír a las personas, más no por cantar y bailar: Adrián Uribe escuchó “fuera máscara” y causó euforia en el foro y redes sociales, pues el programa toma gran fuerza ahí en cada emisión dominical, siendo la gran competencia de MasterChef Celebrity.

"Y si, yo era rey egipcio! Gracias a toda la producción de @quieneslamascara ya solo me faltaba estar detrás de una máscara. Me la pase increíble! @foxmuller29 @cuquis_rg @nadxcarballo @omarchaparro", reaccionó Uribe (Foto: Instagram/@adrianuribe)

Durante el primer segmento del show, el enfrentamiento de su personaje contra Bot y Triki, no le favoreció, pues los otros dos famosos de los cuales aún no se revelan sus identidades fueron salvados por el público y los jueces. El Vítor interpretó Vente pa’ ca, explosiva colaboración masculina que en el año 2016 Ricky Martin y Maluma hicieran todo un hit latino. Sin embargo fue más que notorio que esta no era su área más fuerte dentro de su carrera profesional, siendo descubierto rápidamente.

Con Cornelio pasó algo similar, pero irónicamente él si canta de manera profesional, pues aunque actualmente lo podemos ver en la exitosa gira musical Los 2000s Pop Tour, su pasado ha incluido estar en agrupaciones como Kumbia Kings, Kumbia All Starz y ser solista. Irvin Salinas Martínez, mejor conocido como Pee Wee, fue el segundo gran eliminado de la noche -cuarto en la competencia general-, causando gran polémica en redes sociales.

Con el viral hit de reguetón del 2015 El taxi, canción de Osmani García donde incluso colaboró Pitbull, los votantes y jueces prefirieron salvar a Jinete y Elvestruz. Aunque si fue intervenida por el Auto-Tune -procesador de audio que es usado para enmascarar inexactitudes y errores, por lo que ha permitido a muchos artistas producir grabaciones con afinación mucho más precisa-, lo evidente e inevitable pasó.

"Verificado Una gran experiencia darle vida a Corneli . No tienen ni idea cómo lo disfrute. Gracias como siempre por todo su apoyo @quieneslamascara" (Foto: Instagram/@peeweemusic)

Omar Chaparro, el conductor oficial de esta entrega, solicitó que se retirara la gran botarga en forma de elote con granos de maíz explotados, dando a conocer al joven artista que ya en Twitter había sido señalado por miles de usuarios y fans que se percataron desde el primer minuto que se trataba de él.

“Lo de Adrián Uribe no lo veía venir, pero Pee Wee ni con arreglos pudo ocultar su voz y eso obvió es porque él sí canta”. “Pee Wee fue de las cosas más obvias que le han pasado al programa, como cuando en la temporada pasada Dulce María era Leona y se hacían los menos los jueces cuando sus voces neta son super únicas que eso las hace fácil de ubicar”. “Aquí lo padre es que no hay artistas que ni en su casa conocen, de verdad esta edición viene con todo”, escribieron.

Lele Pons y Mariana “Barbie” Juárez fueron las primeras eliminadas de ‘¿Quién es la Máscara?’ (Fotos: Instagram/@quieneslamascara)

Durante su primer capítulo, las dos primeras eliminadas resultaron ser Lele Pons y Mariana “Barbie” Juárez, quienes se escondieron bajo las botargas de Pulpo y Escoba.

