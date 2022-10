“Me duele mucho”: Pee Wee fue descubierto y dejó sorpresas pendientes en ¿Quién es la máscara?

Pee Wee consideró todo un reto participar en "¿Quién es la máscara?" y para ello no lo dijo ni a su familia (Foto: Instagram)

Llegó una emisión más de ¿Quién es la máscara? y con ello la revelación de dos personajes, quienes no lograron continuar en el reality show dominical de canto y pistas misteriosas. Han sido “Bot” -a quien dio vida Adrián Uribe- y “Cornelio”, bajo cuya máscara se escondió Pee Wee, los “desenmascarados” de la segunda emisión del programa de Televisa producido por Miguel Ángel Fox.

Tras interpretar el tema Taxi en la segunda ronda de actuaciones, y aunque “Cornelio” arrancó suspiros de ternura al presentarse como “tu elotito favorito”, el personaje no logró ser salvado por los “investigadores” del show -Galilea Montijo, Juanpa Zurita, Yuri, Carlos Rivera y el propio Adrián Uribe- ni contó con el voto salvador del público, por lo que al grito de “¡Fuera máscara!” se desveló el rostro de Pee Wee.

El cantante estadounidense de origen mexicano conversó con Infobae México sobre su breve, pero divertido paso por ¿Quién es la máscara? y contó el reto que significó darle vida a “Cornelio”.

“Fue una gran experiencia, de todas las experiencias que he tenido en realities ésta ha sido una de las más divertidas, sin duda, nunca me imaginé lo que iba a ser formar parte de este personaje y lo difícil que es”, dijo sobre la dificultad que enfrentó el cantante de 33 años para manejar desde adentro la pesada botarga que no le permitía bailar como está acostumbrado.

“Honestamente, la gente puede decir ‘pues estás adentro de una botarga, un personaje, es fácil, nomás brincas y saltas y ya’, es más complicado de lo que se pueden imaginar”, contó sobre el traje por el que tuvo que someterse a distintas pruebas de vestuario, cada una con diversos ajustes.

Pee Wee contó que darle vida a "Cornelio" fue difícil debido a la limitación en su movilidad (Foto: Instagram)

“Te tienen que tomar medidas de tu cuerpo porque en base a eso van a crear todo, fue proceso muy detallado. Desde el primer momento con el personaje intenté transformarme. Yo no esperaba que el personaje fuera totalmente rígido, no tenía mucho movimiento de manos, brazos y piernas, después de los primeros ensayos hubo muchos ajustes, de la parte de abajo.

“Me gusta bailar y lo he hecho desde los inicios de mi carrera, a mí se me complicó mucho porque yo sentía que adentro estaba deshaciéndome en el baile y por fuera no se veía”, explicó el ex vocalista de Kumbia Kings, junto a quienes lanzó hace años exitosos temas como Sabes a chocolate y Mi dulce niña.

Pee Wee era seguidor de ¿Quién es la máscara? desde hace temporadas, por eso cuando le llegó la invitación al proyecto no dudó en aceptarlo con gusto: “Se comunicaron con mi manager para invitarnos. Yo ya había visto el programa, lo sigo en redes sociales, es bastante visto y tiene muchísimo rating. Cuando me invitaron dije ‘con gusto, es algo diferente que nunca he hecho en mi carrera, me gustan los retos’.

La personalidad de "Cornelio" fue un ejercicio creativo de Pee Wee (Foto: instagram)

Como el show lo anuncia, es “el secreto mejor guardado de la televisión” y Pee Wee lo tomó muy en serio, tal es así que ni a sus amigos ni familiares les contó que era uno de los “enmascarados” de esta edición 2022.

“Ni a mi familia le dije, los tomé por sorpresa. Cuando me vine para México para hacer la grabación simplementre le dije a mi familia que me iba de viaje, a venir a componer a la Ciudad de México, pero era mentira, obviamente. Es parte de la magia del programa, realmente no saber quién está detrás”.

Creativamente, desarrollar la personalidad de “Cornelio” fue un reto divertido para Pee Wee, quien confiesa que le gusta “hacer voces e imitaciones”, por lo que darle un toque original al elote fue cosa fácil.

“Lo único que ellos me dieron fue el nombre, yo inventé la parte de ‘Yo soy Cornelio, tu elotito favorito’, y yo lo fui creando cuando grabé la canción. Nunca había tenido este tipo de experiencias, pero una de las cosas que me han dicho mis amigos y familiares, personas que son cercanas a mí, saben que me gusta imitar, me gusta hacer voces, y me divertí en todo ese proceso de crear el personaje. Soy payaso, peor no me considero cómico. Sólo por hobbie”.

El cantante, quien se encuentra en México participando en la gira 2000′s Pop Tour se quedó con mucha ilusión de continuar en la contienda, pues ya estaba preparando sus siguientes números musicales con los que pretendía continuar despistando a los “investigadores”.

“Me quedé con muchísimas ganas de seguir porque las canciones que venían estaban... me duele mucho no seguir porque obviamente como es una competencia y la suerte tiene mucho que ver, si continúas o no, teníamos varias canciones que ya estábamos preparando para grabar, desafortunadamente no se pudo lograr, pero teníamos lluvia de ideas”, destacó el cantante que, no obstante, disfrutó al máximo la experiencia.

