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¿Qué alimentos deben evitarse para no comprometer la ganancia de masa muscular?

Una dieta inapropiada puede frenar los avances y dificultar el fortalecimiento corporal aunque el esfuerzo físico sea constante

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Ilustración de una persona sentada con músculos pálidos y desvaneciéndose, mirando una bandeja de comida rápida y ultraprocesada que brilla, junto a una señal de advertencia roja.
Algunos ingredientes, presentes en la comida diaria, dificultan la recuperación y la construcción de tejido muscular sano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como es bien sabido, la alimentación juega un papel fundamental en el desarrollo y mantenimiento de la masa muscular.

En este sentido, consumir productos inadecuados puede dificultar el crecimiento muscular e incluso provocar su pérdida, a pesar del ejercicio regular.

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Identificar y evitar ciertos alimentos es clave para quienes buscan fortalecer su cuerpo y mejorar su rendimiento físico.

Aquí te presentamos cuáles son los productos que conviene limitar o eliminar de la dieta para no comprometer la ganancia de músculo.

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Biceps
La alimentación adecuada es fundamental para el desarrollo y mantenimiento óptimo de la masa muscular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta es la lista de alimentos deben evitarse para no comprometer la ganancia de masa muscular

De acuerdo con información de la Escuela de Nutrición de Harvard, para no comprometer la ganancia de masa muscular, es recomendable evitar o limitar los siguientes alimentos:

  • Azúcares refinados: Productos como refrescos, dulces, pasteles, galletas y cereales azucarados aportan calorías vacías y pueden favorecer el aumento de grasa corporal en lugar de músculo.
  • Alimentos ultraprocesados: Botanas empaquetadas, comida rápida, embutidos y productos precocidos suelen contener grasas trans, exceso de sodio y aditivos que afectan la salud metabólica.
  • Grasas trans y saturadas en exceso: Margarinas, frituras comerciales, panadería industrial, y algunos productos de origen animal con alto contenido graso pueden dificultar la recuperación muscular y favorecer la inflamación.
  • Alcohol: El consumo frecuente o elevado de alcohol puede interferir con la síntesis de proteínas musculares y reducir los niveles de testosterona, afectando la ganancia muscular.
  • Jugos y bebidas azucaradas: Aunque algunos jugos naturales aportan vitaminas, en exceso proporcionan demasiada azúcar y pocas proteínas, lo que no favorece el desarrollo muscular.
  • Harinas refinadas: Pan blanco, arroz blanco y pastas comunes elevan rápido la glucosa en sangre y no aportan fibra ni micronutrientes importantes para la recuperación y el crecimiento muscular.
  • Comidas bajas en proteínas: Dietas con bajo contenido de proteína dificultan la regeneración y el crecimiento muscular, así que se recomienda no basar la alimentación en ensaladas simples o sólo vegetales sin incluir fuentes de proteína (pollo, pescado, huevo, legumbres, lácteos o proteína vegetal).
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La calidad de la alimentación es clave para ganar músculo y mantener una buena salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejemplo de menú de un día enfocado en ganar masa muscular

Para no comprometer la ganancia de masa muscular, es importante incluir alimentos ricos en proteína en tu dieta.

Es por eso que aquí te damos un ejemplo de menú para un día enfocado en la ganancia de masa muscular, pensado para una persona promedio con poca actividad física.

El menú incluye proteínas de alta calidad, carbohidratos complejos y grasas saludables. Las porciones pueden variar según sexo, edad, peso y objetivos específicos, pero son adecuadas para un adulto promedio.

Desayuno

  • Omelette de claras y huevo entero: 3 claras + 1 huevo entero, espinaca, jitomate y cebolla.
  • Avena cocida en agua o leche descremada: 1 taza, con plátano rebanado.
  • 1 vaso de leche descremada (250 ml).

Colación matutina

  • Yogur griego natural sin azúcar: 150 g.
  • Frutos secos: 15 g de nueces o almendras.

Comida

  • Pechuga de pollo asada: 150 g.
  • Arroz integral cocido: 1 taza.
  • Ensalada de hojas verdes: lechuga, pepino, zanahoria, aderezo de aceite de oliva (1 cucharada).
  • 1 manzana.

Colación vespertina

  • Requesón: 100 g.
  • Tostadas integrales: 2 piezas.

Cena

  • Filete de pescado (tilapia o salmón) a la plancha: 120 g.
  • Puré de papa: 1 taza pequeña.
  • Brócoli al vapor: 1 taza.

Notas clave

  • Mantener una buena hidratación: al menos 2 litros de agua durante el día.
  • Si tu actividad física es baja, no excedas las porciones de carbohidratos; prioriza proteínas y verduras.
  • Puedes ajustar el tamaño de las porciones según tu requerimiento calórico y consulta a un nutriólogo si buscas un plan personalizado.

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