“Me van a asesinar”: adolescente de Chimalhuacán recibió amenazas tras denunciar abuso sexual

Los agresores arremetieron contra la familia de la víctima y sus bienes (Especial)

En abril del 2022 una joven de 16 años conocida como Holy Yash en redes sociales, fue víctima de abuso sexual e intento de feminicidio por miembros de la Policía de Chimalhuacán. Tras realizar la denuncia por violación, el pasado 1 de diciembre integrantes de la misma dependencia arremetieron contra el domicilio de la familia de la víctima balaceando su fachada e incendiando su carro.

Vincularon a proceso al presunto feminicida de Grisell Pérez en Hidalgo El cuerpo de la activista por los derechos humanos fue encontrado en marzo del 2021 pero su cuerpo fue identificado hasta este año VER NOTA

Además, los agresores también dejaron una cabeza de cerdo acompañada de una cartulina naranja donde se podía leer una amenaza de muerte dirigida a la menor y sus seres queridos.

“Valora tu vida y la de tu familia”

Los ataques en la propiedad fueron acompañados con amenazas escritas (Especial)

Ante los hechos violentos, la joven se dirigió a Toluca, Estado de México, donde se encontraban su mamá y su hermano quienes sufrieron el ataque. De acuerdo a mensajes de la menor, la situación que atravesaba había escaldo a un nivel fuera de su alcance por lo que temía que su familia se viera involucrada en su situación.

Dictaron prisión preventiva a presunto feminicida de la maestra Aida “N” en Sinaloa Aida “N” desapareció en noviembre de 2018 y días después fue hallada sin vida VER NOTA

“Mañana voy a Toluca, me van a asesinar, pero tengo que hacerlo porque no quiero que maten a mi mamá y a mi hermano, así me cueste la vida los voy a defender porque por mi culpa están en esta situación”, escribió la víctima.

Y es que además los siniestros a los bienes de su familia, los agresores también golpearon a su mamá, quien hasta el momento no ha contado con el apoyo de las autoridades para protección o resolución de las agresiones, de acuerdo a la joven.

Feminicidio en alcaldía Álvaro Obregón: Laura fue encontrada maniatada en el baño de su casa La edil Lía Limón exigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México encontrar al feminicida VER NOTA

El 2 de diciembre diversas colectivas feministas y grupos de mujeres trataron de viralizar el caso de la menor en redes sociales con el hashtag #ChimalhuacánFeminicidia a acompañado de un texto o una imagen que hicieran alusión a los hechos ocurridos a la familia de la joven.

Colectivas feministas iniciaron una campaña para viralizar el caso de la menor (Twitter)

También pedían que junto al mensaje se arrobaran a las autoridades del estado como el gobernador, Alfredo del Mazo, a la Fiscalía de Género, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH) y la Fiscalía del Estado de México.

De acuerdo las colectivas feministas existen supuestas complicidades entre Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)y la Policía de Chimalhuacán quienes se negaron abrir una carpeta de investigación por feminicidio.

Hay que mencionar que los conflictos con la familia de la víctima se pueden registrar desde el 2019, cuando el padre de la joven fue detenido por policías municipales y llevado al ministerio público. Hasta el momento la Fiscalía mexiquense no ha aclarado ningún de los casos, ni mucho menos ha presentado avances en las carpetas de investigación.

Los recientes ataque a los bienes de la familia de la joven ubicada en el Barrio Fundidores, Estado de México, la madrugada del 1 de diciembre, llevaron a la familia y a distintas madres activistas de esta localidad hacer un plantón enfrente del Centro de Justicia de Chimalhuacán, el pasado 3 de diciembre en protesta por la falta de esclarecimiento y la no detención de los agresores.

Angy... me van a matar. Holy, una adolescente de 16 años, la cual fue víctima de intento de feminicidio y violación... Posted by Colectiva "Las Tlahuelpuchis" on Friday, December 2, 2022

La manifestación enfrente del Centro fue organizado por colectivas feministas y activistas como Mariana Lima Buendía y Diana Velázquez Florencio madres víctimas de feminicidios de la localidad, las cuales fueron desalojadas de una forma violenta del lugar.

Hasta el momento los actos contra la menor de 16 años y su familia han llamado la atención en redes sociales que a pesar de las denuncias las autoridades no han manifestado avances para encontrar a los culpables a pesar de las declaraciones de las víctimas.

SEGUIR LEYENDO: