Natanael Cano fue hospitalizado tras sufrir un accidente en motocicleta

Natanael se encuentra en el hospital por un accidente que tuvo la tarde de este viernes (Instagram/@natanael_cano)

Natanael Cano tuvo que ser hospitalizado debido a que sufrió un accidente mientras practicaba motocross en su natal Sonora. El cantante aseguró que la situación no pasó a mayores, pero una de sus extremidades estaría aparentemente enyesada.

A través de sus historias temporales de Instagram, Natanael Cano desde el hospital y con una pierna inmovilizada informó que sufrió un accidente en motocicleta. Aunque aseguró que se encuentra bien y que tendrá que estar en reposo por un tiempo.

“Mi gente, tuvimos un pequeño accidente en la pista de Sonora, aquí, de motocross. Le mando un saludo a toda la plebada que le gusta andar bien recio, nos tocó pasar por esto, viejones, pero no pasa nada. Aquí andamos echándole ganas”

El cantante compartió que se encuentra en un hospital luego de haber caído de la motocicleta

Según se puede ver en los videos que posteriormente compartió, él estaba en la pista de motocross siguiendo el camino del terreno lleno de obstáculos. En sus primeras vueltas no tuvo el mayor percance, inclusive se puede ver a sus amigos grabándolo y ovacionándolo.

Luego de saltar dos pequeñas montañas de tierra, sus acompañantes se impresionaron por la maniobra que hizo, pues lejos pasar una por una, subió la velocidad para pasar por encima de ambas al mismo tiempo.

En la siguiente vuelta se puede ver al interprete de Amor tumbado haciendo lo mismo, pero ahora con otro obstáculo que no habría logrado cruzar bien y cayó de la motocicleta. Mientras sus amigos corrieron para ver qué le sucedió a Cano, algunos lanzaron exclamaciones de susto.

Gracias a que el cantante aparentemente portaba el equipo de protección necesario, solo se habría lastimado la pierna derecha.

Natanael recomendó a sus seguidores no ir a las pistas de motocross si consideran que no tienen la condición adecuada; una de las cosas en las que hizo hincapié es que si tomaban alcohol, lo mejor era no conducir una motocicleta. También recalcó que se encuentra bien y positivo a pesar de la situación.

“Ahí no más para que quede claro, plebada, que si no entrenas, que si no traes condición, que si traes borracheras no llegas con las mismas habilidades a esa pista, plebada. Cuídense mucho. Yo ando al puro tirante aquí, viejones (...) Gracias a Dios no pasó a mayores, acá andamos”

Este no es el único accidente que el creador de los corridos tumbados sufre un accidente en los últimos meses, pues el pasado julio también compartió en sus redes sociales que había tenido un aparatoso choque en uno de sus costosos vehículos.

Así fue como quedó el automóvil de Natanael en 2021 (Instagram @natanael_cano)

En ese entonces, el intérprete de El drip mostró cómo su automóvil Mustang Shelby GT 500 -el cual está valuado en más de 2 millones y medio de pesos- tenía la parte delantera completamente destrozada, con la facia caída y parte del capó se dobló y levantó a causa del accidente. Él resultó ileso, pero habría tenido que despedirse de su vehículo por las condiciones en las que estaba.

Justo un año antes de esto, en julio de 2021, Natanael tuvo otro accidente muy similar, también chocó uno de sus vehículos, un Dodge Charger negro de alrededor de 1.5 millones de pesos, provocando que la facia quedara colgando y también levantando el capó. En aquella ocasión se encontraba con el cantante Gabito Ballesteros y otro joven, quien habría sido el responsable del siniestro.

En ninguna de esas ocasiones el sonorense dio explicación de qué provocó sus accidentes, simplemente compartió que se encontraba bien, pero triste por cómo las pérdidas económicas.

